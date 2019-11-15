15 ноября 2019



Реальные зарплаты орловских учителей и цифры в отчетах чиновников различаются в 2,5 раза!

На профильном заседании комитета облсовета замруководителя облдепартамента образования Ирина Коростелева, рассказала, что в настоящее время средний доход педагогов города — 26 тыс. 80 руб., в 2020 году этот показатель вырастет до 27 тыс. 580 руб. После озвученной информации из зала поступил шквал вопросов и недовольств. В своих выступлениях педагоги рассказывали про реальные заработные платы. Так, например, учитель высшей категории, работая в городской школе на полную ставку, получает менее 10 тыс. рублей! А зарплата молодого специалиста составляет всего около 8,5 тысяч рублей на полную ставку.

Депутаты задались вопросом, откуда же берутся цифры средних зарплат, предоставляемые народным избранникам в отчётах? Все оказалось просто: учителя и воспитатели с утра до вечера работают на несколько ставок, берут классное руководство, дополнительную нагрузку, ведут занятия по внеурочной деятельности. А средняя зарплата складывается из общей суммы, которую получают педагоги со всеми доплатами.

Кстати, в последнее время молодые специалисты, окончившие педагогические вузы, вообще не идут работать по специальности, выбирая работу, приносящую наибольший доход. В связи с этим депутаты комитета предложили администрации города Орла с 1 января 2020 года увеличить ежемесячную выплату молодым педагогам в первые три года работы с 1 тыс. 150 руб. до 2 тыс. 500 руб., тем самым немного стимулируя людей, — сообщили в пресс-службе областного совета. Напомним, по бюджетному кодексУ, если город берет на себя дополнительные расходные обязательства. то он обязан указать и дополнительные источники доходов. Сейчас счета многих школ и детских садов заблокированы. Городу катастрофически не хватает средств. Область неоднократно отказывала на просьбы депутатов перераспределить те налоги, которые сейчас собирают в Орле и отдают в область. Город просил оставить на свои нужды хотя бы 15% НДФЛ. Сейчас область забирает себе 95% средств, собранных в городе.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2019 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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