Референтный центр предупредил орловцев о возможном дефиците продуктов

На официальной страничке ВК орловский Референтный центр Россельхознадзора опубликовал информацию, что торговые сети опасаются грядущего дефицита продуктов. Проблема в том, что поставщики продовольствия для российских торговых сетей не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе). В связи с этим не исключается ситуация, когда россияне столкнутся с дефицитом продуктов питания на полках магазинов.

Примерно половина из 1,5 тысячи поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ретейлеру Х5 Retail Group готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации. Аналогична ситуация у краснодарского ритейлера “Магнит”: лишь половина партнеров сети зарегистрировалась в электронной системе. Данная картина наблюдается в целом по стране: крупнейшие федеральные и региональные поставщики заявляют о неготовности к работе в системе.