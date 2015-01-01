Референтный центр предупредил орловцев о возможном дефиците продуктов

На официальной страничке ВК орловский Референтный центр Россельхознадзора опубликовал информацию, что торговые сети опасаются грядущего дефицита продуктов. Проблема в том, что поставщики продовольствия для российских торговых сетей не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе). В связи с этим не исключается ситуация, когда россияне столкнутся с дефицитом продуктов питания на полках магазинов.

Примерно половина из 1,5 тысячи поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ретейлеру Х5 Retail Group готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации. Аналогична ситуация у краснодарского ритейлера “Магнит”: лишь половина партнеров сети зарегистрировалась в электронной системе. Данная картина наблюдается в целом по стране: крупнейшие федеральные и региональные поставщики заявляют о неготовности к работе в системе.

 

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Опубликовано 10 Апр 2018 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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