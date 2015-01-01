Референтный центр рассказал, как вывезти питомца за границу

Многие орловцы, оправляясь в путешествие, решают взять с собой четвероногих питомцев. Как пояснил в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора во избежание проблем нужно заняться сбором необходимых документов заранее. Ветеринарный паспорт животного с отметками о чипировании и вакцинациях должен быть всегда с собой, при любом путешествии. Чипирование нужно производить минимум за 30 дней до путешествия. Это осуществляют практически в любой клинике или в районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных.

Если вы планируете отпуск на территории Российской Федерации, то главное требование для перевозки животных – это вакцинация против бешенства плотоядных. Данная вакцина применяется с 3-х месячного возраста, и ставится один раз в год. В неблагополучных пунктах по данному заболеванию возможна вакцинация с 2-х месяцев. Для взрослого животного вакцинация должна быть проведена за месяц до выезда, так как должно пройти 30 дней карантина. Необходимо помнить, что при перемещении по территории РФ домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца, и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия, оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) не требуется.

Если вы планируете путешествие за пределы России, то необходимо получить разрешение Россельхознадзора. Для начала нужно изучить требования к ввозу животных каждой из стран, куда вы направляетесь, так как у каждой страны свои условия, и они постоянно меняются. Например, в правилах многих стран, прописано такое требование как кастрация или стерилизация.

При поездке за пределы России у животного обязательно должен быть ВСД. Данный документ нужен для прохождения ветеринарного контроля на границе. Для его оформления нужно заранее обратиться в районную или городскую станцию по борьбе с болезнями животных. При вывозе собак и кошек в районной станции по борьбе с болезнями животных на питомца оформят ветеринарное свидетельство формы № 1, которое в дальнейшем заменяется в территориальном управлении Россельхознадзора по месту пересечения границы или в регионе проживания на ветеринарный сертификат формы № 5а.

Помните, что дорога для животного — это сильный стресс, поэтому перевозить его желательно только в крайних случаях. Но если вы все-таки решили взять любимца с собой, то соблюдайте все указанные правила, и тогда ваш отпуск получится таким, как вы запланировали.