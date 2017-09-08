Референтный центр запустил проект «Обратная связь»

«Орловский референтный центр Россельхознадзора» запустил новый проект – «Обратная связь». Теперь орловцы могут задать интересующий вопрос экспертам и получить на него оперативный видеоответ. Здоровье, быт, бизнес и не только — в центре обещали рассказать обо всём, что в зоне компетенции специалистов Россельхознадзора.

Ваших вопросов ждкт на электронную почту: refcenter@mail.ru; в паблике ВКонтакте: vk.com/orel_refcenter; и по телефону: 8-962-484-72-22.