Реформа на свалке

№23 (560) от 3 июля 2019 г.

Мусорная реформа, которая в Орловской области сопровождается огромным количеством скандалов, дошла до критической точки. Один из пяти заявленных в территориальной схеме сортировочных комплексов — «Экополис» — так и не заработал. Второй — «Экоград» — оказался на грани закрытия. При обсуждении вопроса о третьем комплексе в областном совете чуть не произошла драка с нецензурными выражениями и угрозами битья физиономий. Трехкратное повышение платы за вывоз и сортировку отходов для населения не привело к наведению порядка в этой сфере, так как изначально была допущена масса серьезнейших просчетов. И хотя о большинстве проблем стало известно еще зимой (сразу после старта реформы) — только в жаркие июньские дни депутаты областного совета вышли из своих кабинетов и наконец-то побывали и на сортировочных комплексах, и на полигонах ТБО. Результатом увиденного стало проведение «круглого стола» в областном совете. Сюда пригласили все заинтересованные стороны, чтобы понять, что нужно делать в первую очередь. В Орле мусорный кризис увидели чуть раньше. Под руководством мэра Василия Новикова еще в апреле был создан оперативный штаб, чтобы в ручном режиме решать появляющиеся проблемы. На уровне региона пока все ограничилось разговорами о проблемах. Еще каких-то полгодика, и, может быть, если звезды на небе сойдутся в нужную комбинацию или если произойдет волшебный пинок под зад от президента, дойдет и до конкретных шагов.

Утонули в «хвостах»

В Урицком районе, в райцентре Нарышкино, с территории мусоросортировочного комплекса «Экоград» уже несколько месяцев не вывозятся отходы от сортировки. На данный момент там находится порядка 60 тысяч кубометров мусора. О проблеме стало известно еще в конце зимы. Кстати, тогда руководителем регоператора «Зеленая роща» был Дмитрий Хроменков. До введения института регоператора он руководил «Экоградом» и после ухода с поста опять вернулся на сортировочный комплекс. Получается, что, возглавляя «Зеленую рощу», Дмитрий Хроменков не смог помочь своему бывшему предприятию? Этот вопрос прозвучал и на заседании «круглого стола». Из ответа выяснилось, что с начала года Дмитрий Хроменков написал более 20 писем с просьбой к областным властям решить проблему с захоронением «хвостов». Что это за «хвосты»? После сортировки мусора остаются отходы, которые невозможно пустить во вторичную переработку. По территориальной схеме эти «хвосты» должны помещаться на специально оборудованные полигоны. И такой полигон должен был начать работу под Орлом еще 1 января 2019 года. Но не заработал. Ни 1 января, ни 1 июня. Между тем, альтернатив — куда, кроме свалки на Итальянской, везти «хвосты» совсем немного — это полигоны под Мценском и под Ливнами. К полигону под Мценском мы еще вернемся. Но гораздо важнее другой вопрос: почему утвержденная схема не работает уже полгода, а никто из областных чиновников не предлагает никаких решений? Почему только участники самой территориальной схемы высказываются о наболевшем? Наконец, почему сразу же после 1 января не началась разработка запасного варианта на тот случай, если полигон под Орлом вообще не заработает?

Кстати, возвращаясь к нарышкинским «хвостам»: экс-директор «Зеленой рощи» и ее новый руководитель не смогли договориться, за чей счет должны вывозиться отходы. Чтобы предприятие «Экоград» могло продолжить сортировку, «хвосты» необходимо везти аж под Мценск. И регоператор утверждает, что сортировщик забрал все наиболее ценное, и хвосты должен везти за свой счет. Сортировочный завод считает, что регоператор должен оплачивать дорогу к черту на кулички. Точку в споре должен поставить суд.

Орловский Волан-де-Морт

Накануне «круглого стола» в мэрии прошло очередное заседание оперативного штаба по проблеме вывоза мусора. И больше часа корреспондента «ОС» не покидало стойкое ощущение присутствия на съемочной площадке сериала про Гарри Поттера. На оперативном штабе трижды заходила речь про проблему «хвостов», и трижды никто не решался упомянуть «Того-Кого-Нельзя-Называть». Что же это за загадочный орловский Волан-де-Морт? Название какой фирмы вписано в территориальную схему и отлично знакомо всем участникам этого бизнеса? Что же за организацию случайно или намеренно не назвал сидевший в президиуме оперативного штаба Денис Блохин? Напрягите память — мы его в самом начале статьи упомянули. Да-да! Это детище экс-губернатора Потомского. В архивах СМИ без труда можно обнаружить многочисленные интервью Вадима Потомского, где он с гордостью рассказывал об инвестиционном проекте «ЭкоПолис». Наши коллеги с «Орловских новостей» в материале «Господряд по-орловски» https://www.newsorel.ru/fn_284540.html даже нашли учредителей этого замечательного предприятия. Оказалось, что среди них… двоюродный брат Вадима Потомомского — Артем Багдасаров. Кстати, ООО «ЭкоПолис» было зарегистрировано 18 сентября 2014 года, то есть через четыре дня после официального избрания Потомского губернатором Орловской области. «Экополис» обладает внушительным уставным капиталом — 16 160 000 рублей. Соучредителем выступает Сергей Мусатов (по 50% с Багдасаровым). В 2015 году пресс-служба правительства Орловской области сообщала, что ООО «ЭкоПолис» предлагает для Орловской области комплексный экологический проект по созданию нового полигона ТБО и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка в Орловском районе. В 2016 году пресс-служба губернатора радостно сообщала, что «Экополис» через год начнет реализацию проекта. А на совещании 14 июля 2017 года Вадим Потомский заявил, что Орловская область связывает большие планы с реализацией «ЭкоПолисом» комплексного экологического проекта по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка. Но вот экс-губернатор покинул свое кресло, и чиновники массово стали бояться произносить название фирмы двоюродного брата «мусорного короля». Не нашлось духу упомянуть имя «Того-Кого-Нельзя-Называть» даже на «круглом столе» в областном совете.

Правда, название «Экополис» все же прозвучало. Ведущий заседание председатель профильного комитета Геннадий Сафронов прямо спросил отвечающих за направление — что с «ЭкоПолисом»? Ответ был просто шедевральный. Повторим: «ЭкоПолис» — это один из трех глобальных инвестиционных проектов в сфере сортировки отходов. Это ключевое звено в территориальной схеме обращения с отходами, без которого просто не обойтись. Между тем, замруководителя департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Григорий Шайкин ответил, что в областном правительстве… понятия не имеют, что же происходит с реализацией инвестпроекта. «Я на этот вопрос ответить не могу по одной простой причине. Никакой информации по «Экополису» нет. Директор, который был, Мусатов, он пропал. Его, говорят, сняли…», — скромно поведал с трибуны господин Шайкин. Так что, если вдруг у кого-то из жителей Орловской области возникнут вопросы — как в регионе реализуются инвестиционные проекты, а заодно как региональные власти сопровождают эти проекты — лучшей иллюстрацией может служить каноничная ситуация с заводом «Экополис» и его быстрорастворимым директором. Вы можете себе представить, чтобы в Калуге или в том же Белгороде областные власти вообще не знали, что происходит со строительством ключевого завода и прилегающего к нему полигона ТКО? Вы можете представить, чтобы в соседнем Брянске провластные СМИ сначала вовсю пиарили инвестиционный проект, а потом дружно забыли это название? А на Орловщине это в порядке вещей.

Мценские страсти

Теперь плавно перейдем к чуть было не произошедшему прямо на заседании «круглого стола» мордобою. По словам вице-спикера облсовета Михаила Вдовина, во время визита в Мценск депутаты увидели не современный полигон ТКО, а самую настоящую свалку. Не оборудованную необходимым образом и не отвечающую экологическим требованиям. При этом вызвала вопросы не только система захоронения ТКО, но и сортировочный комплекс, где должны отбирать значительную часть отходов, прежде чем везти «хвосты» на полигон. Депутаты облсовета увидели всего четырех сотрудников, которые вручную отбирали подлежащее вторичной переработке сырье.

Присутствовавший на «круглом столе» представитель Мценского горсовета обратил внимание, что полигон, имеющий соответствующий статус, находится в Мценском районе. Однако по факту «хвосты» везут на старую свалку, которая расположена в Мценске и уже давно должна быть закрыта. Между тем, по закону полигоны не могут находиться в черте города. Мценский депутат поинтересовался — может кто-нибудь объяснить, что творится в Мценске на свалке и на полигоне?

Директор мценской компании «Росресурс» Валерий Бурмистров попытался объяснить ситуацию участникам «круглого стола». Он рассказал, что по схеме установлена сортировочная линия, и все «хвосты» после сортировки идут на размещение (а не на захоронение) на полигон, который принадлежит ООО «Экостройсервис». Этот полигон, по словам Бурмистрова, зарегистрирован в установленном порядке и внесен в реестр. До прошлого года полигон эксплуатировался неправильно. Но в ближайшем будущем все изменится. И теперь полигон заработает как положено. Росприроднадзор все проверил и указал на недостатки. Составлен календарный план работ, и с июля начнутся работы по приведению полигона в надлежащее состояние. До августа здесь сделают систему фильтрата вокруг участка. Что касается машин, которые в нарушение схемы привозят и вываливают мусор без сортировки, то Бурмистров заверил, что вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, и просто невозможно нарушить утвержденный маршрут. Более того, ведется фотофиксация контейнерных площадок до и после загрузки. По поводу четырех человек, которых видели депутаты: на линии работает 12 человек (полная смена). Четыре человека находятся только во время обеденного перерыва, чтобы не прерывать разгрузку и сортировку.

Вице-спикер Михаил Вдовин после выступления Бурмистрова отметил, что скорее всего, депутатам прочитали лекцию о том, как должна быть налажена работа, а не описание того, как она происходит по факту. Потому что депутаты своими глазами видели, что на мценском полигоне «крысы, собаки и охранники — больше там ничего нет». Сортировочная линия отбирает не 50% привезенного мусора, как было рассказано во время визита на место, а всего лишь 5%. Поэтому утверждать, что мусор перед захоронением проходит сортировку — это, мягко говоря, преувеличение. 5% — это вообще ни о чем.

Депутат мценского горсовета также не согласился с рассказом выступающего и начал его активно перебивать. После неоднократных выкриков с места мценский депутат вообще потребовал от Бурмистрова прекратить выступление и даже угрожал применить к выступающему физическую силу. Ведущие с трудом утихомирили буйного гостя. Как дальше будут развиваться дела в Мценске и Мценском районе, мы расскажем в следующих номерах. Но мексиканские сериалы по накалу страстей даже рядом не стояли с мценскими баталиями.

Между тем, в ходе почти двухчасового «круглого стола» была затронута еще масса других проблем и вопросов, которые возникли в ходе реализации мусорной реформы. Судя по той «оперативности», с какой область откликнулась на беду с «хвостами», не приходится питать особых надежд, что остальные проблемы будут решены четко и оперативно. Если же не решать эти «мелочи», то они могут вырасти в очень крупные неприятности. Например, ликвидация несанкционированных свалок должна производиться силами собственника земли. Если речь об Орле, то за счет казны города. На сортировку этот мусор не берут. Полигона под Орлом нет. В итоге многотонные грузовики будут отправлены в дальнее путешествие либо под Мценск (где масса вопросов по собственному мусору), либо под Ливны. И заплатят за это жители Орла. Как вариант, за счет того, что не будут выполнены другие расходные статьи бюджета. Так что, если кто-то из орловцев думает, что бардак в сфере обращения с отходами его не касается, — это очень большое заблуждение. Это касается кошелька каждого.

Сергей Миляхин