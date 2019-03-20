Реформа в мутных тонах

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

Реформа системы сбора, вывоза и сортировки коммунальных отходов стала постоянным источником новостей в нашей области. К сожалению, пока львиная доля поступающих инфоповодов отнюдь не позитивного характера. После громкого заявления ОНФ, что орловский регоператор «Зеленая роща» попал в двадцатку «мутных» (мы писали об этом в прошлом номере), последовала череда заявлений чиновников разного уровня, что поводов для беспокойства нет. И тут же, что называется, «не отходя от кассы», произошла череда событий, которые прямо указывают на то, что поводы для беспокойства есть. И они достаточно серьезные, поскольку речь идет о конкретных результатах, которые получены спустя два с половиной месяца после начала так называемой «мусорной реформы».

Очень странное совпадение

Самым ярким событием прошедшей недели стало заявление на рабочем совещании в горадминистрации о том, что мусоросортировочный комплекс «ЭкоГрад» в Нарышкино приостановил работу. Начальник юридического отдела регоператора по обращению с отходами УК «Зеленая роща» Ольга Сидорова назвала это одной из причин происходящих в городе нарушений графиков вывоза мусора. Второй из причин был назван отказ перевозчиков вывозить крупногабаритный мусор – на рабочем совещании в мэрии отметили, что эта беда характерна как для частного сектора, так и для многоквартирных домов, где скопились залежи массивных отходов. При этом представитель УК не назвала причин остановки «ЭкоГрада», а также не привела никаких доказательств, что мусороперерабатывающее предприятие «ЭкоСити» не хочет принимать крупногабаритные отходы.

Наши коллеги с ТРК «Истоки» не поверили регоператору на слово и решили проверить озвученную информацию. Для этого съемочная группа отправилась в 10 часов утра на улицу Итальянскую – посмотреть на очередь из мусоровозов с крупногабаритным мусором, которые, по словам представителя регоператора, не могут выгрузиться на «ЭкоСити». Удивительно, но ни во время визита телевизионщиков, ни когда корреспонденту «ОС» самому довелось побывать на «ЭкоСити» (это было во второй половине дня) – никакой очереди из мусоровозов на предприятии обнаружить и зафиксировать на фото и видео не удалось. Как заявил директор предприятия Юрий Парахин, здесь принимают и ветки, и порубочные остатки. На предприятии есть участок с дробилками, где из таких отходов получают РДФ-топливо. При этом, как заявил под камеры господин Парахин, действительно за время работы по контракту с «Зеленой рощей» было развернуто несколько машин, наполовину груженных снегом – и это отражено в документах. Всего же на завод привезли отходы более 3 000 мусоровозов. И весь их груз был принят в сортировку и переработку.

Еще интереснее оказалась ситуация с остановившимся «ЭкоГрадом». Опять же нашим коллегам с «Истоков» удалось дозвониться до руководителя предприятия Сергея Завершинского. И тот пояснил: «Мы отсортировали мусор, и у нас остались «хвосты» так называемые. Их должен забрать у нас региональный оператор и отвезти на полигон, то есть на улицу Итальянскую. До сих пор, уже два месяца, то есть с первого января, мы это складировали у себя. Теперь нам больше складировать некуда. А региональный оператор до сих пор не может этого сделать, эти работы произвести. Не могут договориться, я так понимаю, с полигоном. Мы направили письмо, и пока нам ответ никто не дал. (…) С первого января все это длится. Была чистота у меня на заводе. Сейчас просто коллапс», – рассказал в телефонном интервью директор «ЭкоГрада».

И тут будет уместно вспомнить очень интересное совпадение. Как раз накануне приостановки деятельности «ЭкоГрада» вышла третья часть видеорасследования общественной организации «Зеленый патруль» о нелегальных свалках в Орловской области. В фильме демонстрируют кадры с квадрокоптера. Железной птице удалось заснять огромную свалку, расположенную в непосредственной близости от «ЭкоГрада», учредителем которого, напомним, является действующий руководитель регоператора Дмитрий Хроменков. Именно регоператор теперь и должен наладить борьбу с нелегальными свалками. Получается просто замечательная схема, учитывая тот факт, кто же создавал эту самую нелегальную свалку в Нарышкино.

Ничего мутного?

Вернемся к сюжету «Зеленого патруля» по поводу нелегальной свалки в Нарышкино. Как заявили создатели фильма, она формировалась не менее двух лет. Напомним, как раз Дмитрий Хроменков и возглавлял в тот период «ЭкоГрад», по соседству с которым и выросли горы мусора. И очень странным получилось совпадение, что предприятие остановило работу как раз после того, как была обнародована третья часть расследования «Зеленого патруля». Желающие могут сами посмотреть этот фильм по короткой ссылке clck.ru/FNZPx. Кстати, показанная в расследовании ситуация со свалкой в Нарышкино заставляет под совершенно новым углом взглянуть на рейтинг «мутных регоператоров» и нахождение в этом списке «Зеленой рощи». Ведь тут уже не домыслы и голословные обвинения, а вполне конкретные горы мусора, которые образовались здесь благодаря действиям (или бездействию) вполне конкретных лиц.

Дальше в фильме упоминается вторая достаточно нашумевшая в Орле история. Руководитель регоператора – «Зеленой рощи» – на январском заседании профильного комитета областного совета обвинил предприятие «ЭкоСити» в том, что там машины с мусором якобы направляются мимо сортировки, и отходы просто сваливают на тело полигона ТБО. При этом господин Хроменков утверждал, что у него имеются видеодоказательства. Тогда никто не озадачился тем, чтобы выслушать мнение другой стороны – руководителя «Экосити» Юрия Парахина. Поэтому его точку зрения на происходящее выслушали представители «Зеленого патруля» и показали в своем фильме. Вот что рассказал Юрий Парахин: «Есть откровенные реальные провокации, когда машина одного из перевозчиков заезжает и вместо того чтобы ехать на площадку <разгрузки для сортировки>, едет и под видеокамеры кого-то берут и высыпают на участке мусор. И тут же идут на нас и жалуются – видите, на участке предприятия были вывалены отходы». Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, предстоит разобраться компетентным органам, но уже понятно, что регоператор не может или не хочет выстраивать конструктивный диалог со всеми звеньями цепи сбора, перевозки и сортировки отходов. А Орловщина становится ареной самых настоящих «мусорных войн».

При этом действия «Зеленой рощи» активно защищают на самых разных уровнях. В частности, губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира на «ГТРК Орел» попросил у жителей прощения за то, что было выставлено огромное количество квитанций с ошибками. Однако никто так и не объяснил, почему квитанции были выставлены даже в тех населенных пунктах, откуда не налажен вывоз ТКО и где попросту нет контейнеров? Если ошибки в числе жителей, на которых пришли платежки, еще можно объяснить, то как быть с данными о деревнях, откуда должен вывозить мусор регоператор, но в которых до сих пор нет ни одного контейнера? Ведь этих сведений ни у кого, кроме регоператора, нет! На кого в этом случае попытается свалить вину «Зеленая роща»?

Сериал «Чудеса на виражах»

Еще одним интереснейшим и показательным во многих планах стала многосерийная история с контейнерными баками на территории аэропорта «Южный». Напомним, первыми тему подняли наши коллеги с сайта «ОрелГрад». Они нашли загадочные контейнеры на улице Авиационной. На этой необорудованной и нигде не оформленной площадке переваливали мусор из небольших контейнеров в крупные. Затем уже большегрузы вывозили огромные баки на тот самый завод «ЭкоГрад» под Нарышкино, который сейчас остановился. После того как тема с нелегальной перевалочной базой получила широкое освещение в СМИ, контейнеры с Авиационной без объяснения причин пропали. Правда, ненадолго. Второй серией стало то, что караван мусоровозов привлек внимание жителей 909-го квартала. Они же обнаружили перевалочную базу на территории аэропорта «Южный». Правда, как заверил руководитель УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков, у него есть все необходимые документы на аренду участка на территории аэропорта.

Здесь необходимо напомнить одну важную деталь: в Орловской области в течение нескольких лет до официального старта «мусорной реформы» создавали схему обращения с ТКО, в которую включили все точки образования отходов и все предприятия, которые занимаются их сортировкой и утилизацией оставшихся «хвостов». И все подобные перевалочные базы, как необходимые звенья цепи, обязательно должны быть отражены в этой утвержденной и тщательно продуманной областными чиновниками схеме. Между тем, как признался пару недель назад сам Дмитрий Хроменков, пока ведется лишь работа по внесению перевалочной базы на территории аэропорта «Южный» в территориальную схему. Согласитесь, довольно странно начинать стройку, а потом получать на нее документы? Не менее странно создавать перевалочную базу и лишь потом заниматься тем, чтобы оформить ее, как положено по закону. На Авиационной совершенно точно никаких разрешительных документов вообще не было. Ни на землю, ни в схеме обращения с отходами. Сомнений нет, областные чиновники рано или поздно оформят аэропортовскую перевалочную базу и внесут ее в территориальную схему. Но сам пример великолепно иллюстрирует, что в Орловской области стоит на первом месте – закон или чей-то бизнес?

Молчание ягнят

Впрочем, давайте от скандалов перейдем собственно к мусору. Опять же на комитете областного совета (правда, уже мартовском) депутаты затронули тему оборудования домов мусорными контейнерами. Ведь уже не раз говорили о том, что мусор необходимо собирать раздельно. Пока же орловцы видят привычную картину – всё валят в один бак.

Начальник профильного департамента господин Блохин отметил, что в первую очередь придется решать проблему нехватки пока что обычных контейнеров, без деления на типы отходов. Дело в том, что были закуплены самые дешевые мусорные баки из самой тонкой и некачественной стали. Такие контейнеры долго не служат, и сейчас задача №1 – приобрести необходимое число прочных и долговечных баков. Только когда дефицит стандартных контейнеров удастся ликвидировать, можно будет переходить к программе по закупке контейнеров для разного типа отходов и внедрять раздельный сбор.

Между тем всегда очень интересно наблюдать, как чиновники уходят от освещения самых важных и болезненных тем. Так, например, наше издание уже писало в статье «Мусорная» реформа увязла… в мусоре» (№5 (542) от 13 февраля 2019 г.), что 25 января 2019 года состоялась встреча Андрея Клычкова с зампредом правительства РФ по вопросам АПК, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым. Официальный отчет об этой встрече опубликован на портале Орловской области, его растиражировали все региональные СМИ. Вот только про отходы в релизе не было ни слова, ни полслова. Однако обсуждение проблемы отходов оказалось настолько важным, что про это написали сразу несколько федеральных СМИ: столичные журналисты рассказали интереснейшие детали из беседы Клычкова с Гордеевым. И эти детали касались снижения платы за вывоз ТКО. Назывался даже источник этого снижения – пересмотр нормативов, которые сильно завышены. Судя по тому, как бережно орловские власти и по итогам встреч на самом высоком уроне, и на заседании комитетов обходят молчанием тему пересмотра нормативов и снижения платежей для населения, это тоже наводит на определенные мысли. И, конечно же, в этом нет ничего мутного.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

-Первые обращения от моих избирателей по поводу мусорной реформы стали поступать в январе, когда гражданам пришли первые квитанции за вывоз мусора. Людей очень смутило, что они не заключали договоров с компанией «Зеленая роща», к тому же стоимость услуги значительно возросла. Моё мнение как депутата и жителя города Орла: закон приняли, но ничего для его успешной реализации подготовлено не было. Еще в сентябре эта компания должна была готовить мусорные площадки и информировать население о предстоящих изменениях. Что мы имеем: нет договоров, уставной капитал компании — десять тысяч рублей. У меня большие сомнения, что этот оператор, не вкладывая собственных инвестиций, сможет организовать работу за счет привлеченных средств. Откуда получены базы данных, почему позволительно собирать деньги с людей, не имея достоверной информации о количестве проживающих, прописанных и так далее?

Нельзя сделать бизнес на ровном месте, за счет населения облагодетельствовать население. Это очевидный факт. Я считаю, что городу Орлу надо последовать примеру города Ливны, где организован раздельный сбор отходов, нам нужно идти по такому же пути. У нас в Орле раздельный сбор мусора пока организован только на базе «Лесоторговая». А между тем, это мировая практика. У нас 20 процентов — это пищевые отходы, 17 процентов — бумага, 16 — стекло, 13 процентов — пластик и прочее. Практически всё перерабатывается. Мы могли бы существенно снизить загрузку мусорных полигонов и обеспечить сырьём мусороперерабатывающие предприятия, которые в нём нуждаются.

Пока же в целом мусорная реформа на Орловщине только в очередной раз подорвала доверие населения к власти.