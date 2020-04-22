Регион без яиц





№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

В эти дни православные христиане празднуют Пасху. За пару недель до праздника орловчане вынуждены были покупать куриные яйца по завышенным ценам. Покупателям не оставили выбора: своих куриных яиц Орловский регион почти не производит, а значит, рассчитывать на сравнительно недорогую продукцию нашим потребителям не стоит.

Да здравствует свинина!

В канун Светлой Пасхи цены на куриные яйца в Орловской области стали стремительно расти. По данным Росстата о еженедельных потребительских ценах, с 10 марта по 13 апреля стоимость одного десятка яиц в городе Орле выросла на 14 %, с 53,4 руб.

до 62 руб.

Если не брать в расчет торговую наценку в период ажиотажного спроса, куриное яйцо в Орловской области давно недешевое. Не стоит забывать, что это высокобелковый продукт, употребляемый практически всеми мирянами ежедневно, независимо от их вероисповедания, а значит самый доступный источник пополнения белка в организме. В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на восемь процентов.

За последние десять лет потребление яиц в России на человека росло в среднем на один процент в год. Для Орловской области характерна совсем другая картина: потребление яиц населением ежегодно сокращается. Возьмем последние несколько лет: если в 2014 году жители области в среднем потребляли 278 яиц в год, то к 2018 году этот показатель снизился до 268 яиц.

В чем дело? Может орловчане стали больше других заботиться о своём здоровье, считая яйца высокохолестериновым вредным продуктом? Китайцы употребляют по одному яйцу в день, мексиканцы и того больше — в среднем по полтора яйца. И те, и другие опережают россиян по продолжительности жизни. Известно также, что в Японии, которая считается одним из мировых лидеров по потреблению куриных яиц на душу населения (в среднем по одному в день на человека), проживает рекордное количество долгожителей; в этой стране также самый низкий процент сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некогда популярное предубеждение о вреде яиц из-за содержания в них холестерина мы не рассматриваем. В таком случае резкое изменение вкусовых и пищевых предпочтений орловчан вызывает вопросы. Но откуда взяться белку, если куриных яиц в промышленном масштабе аграрный регион давно не производит, те, что привозят, стоят дорого, а домашние яйца днем с огнем не сыщешь, если потребление молока и молокопродуктов с 2014 по 2018 год сократилось с 211 до 197 кг? Да здравствуют свинина и хлебные продукты из пшеничной муки мягких сортов?

Куда подевались инвесторы

Надо отдать должное экс-губернатору Вадиму Потомскому: с его весьма оригинальным взглядом на вопросы развития сельского хозяйства в Орловской области он каким-то образом смог понять, что в регионе есть существенная проблема с производством яиц. И эту тему он даже использовал для повышения своего предвыборного рейтинга. На пресс-конференции 17 марта 2014 года Потомский заявил: «Сегодня у меня были разговоры с двумя директорами птицефабрик, которые имеют большой успех на территории РФ, что я их приглашаю приехать сюда, в Орловскую область, и гарантирую, что найдем территорию, чтобы они поставили эти фабрики, чтобы у нас появилось своё это производство. Поймал их буквально на ходу на платформе – они ехали в Воронеж, попросил приехать сюда к нам. Учитывая мои с ними долгие дружеские отношения, совместную работу в законодательном собрании Ленинградской области, думаю, они к нам сюда придут».

По факту никто к нам так и не пришел: зазвать инвесторов в Орловскую область Потомскому не удалось, а производство яиц за непродолжительный срок правления эпатажного губернатора сократилось на 25,2%,

с 139 млн штук в 2014 до 103,9 млн штук в 2017 году.

В январе 2020 года за рост цен на куриные яйца в Орловской области пришлось оправдываться уже губернатору Андрею Клычкову – в коридорах Гайдаровского форума. В интервью журналисту «Политики Сегодня» Клычков заявил: цены на куриные яйца в регионе растут по объективным причинам, но дальнейшего подорожания продукта он бы не хотел. Далее стало понятно, что губернатор подразумевал под объективными причинами: «Мы вообще не куриный регион, мы больше свиной, – неожиданно выдал Андрей Евгеньевич. – И что вы имеете в виду под ростом цен? Мы же не от нуля на двадцать рублей растем». Кто прозомбировал Клычкова на предмет свиного региона, после чего он окончательно растерял куриные яйца? Неужели бывший зампред по вопросам АПК Дмитрий Бутусов и руководитель департамента АПК, нынешний врио зампреда Сергей Борзенков?

В 2018 году Орловская область отличилась как никогда, заняв последнее место по показателю «производство яиц», причем, с очень существенным отрывом от всех регионов ЦФО – 87,5 млн штук. С 2017 по 2019 год производство яиц в Орловской области сократилось на 40% (!!!), с 103,9 млн штук в 2017 до 62,4 млн штук в 2019 году.

По данным Росстата, за 2018 год средняя стоимость десятка куриных яиц в Орловской области выросла на 28,3%. Губернатор полагает, что это незначительное повышение цены для важного социального продукта? Он вообще в курсе реальной платежеспособности и финансовой обеспеченности большинства населения области? Возможно для кучки чиновников, получающих 200 – 300 тысяч рублей в месяц, это и смешные цены, а для пенсионеров и работающих граждан, чьи ежемесячные доходы едва дотягивают до 15-20 тысяч рублей, а чаще и вовсе равны «минималке», повышение цен более чем на четверть означает опустошение и без того тощих кошельков.

Где адекватные люди?

Начавшийся 2020 год характеризуется дальнейшим спадом производства яиц в регионе. За три месяца, с января по март, в сельскохозяйственных организациях области произведено всего 2,5 млн штук яиц (58,3 % к соответствующему периоду 2019 года), а реализовано 129 тысяч штук (50,2 % к январю – марту 2019 года). Для сравнения:

до 2,4 млн штук яиц ежедневно отгружается с одной только птицефабрики Боровская, расположенной на юге Тюменской области. Яйца поставляются в магазины Тюменской области и других регионов страны.

Если же брать во внимание то, что говорят руководители экономического и сельскохозяйственного блоков правительства области Вадим Тарасов и Сергей Борзенков, которым вторит спикер регионального парламента Леонид Музалевский, в головах рядовых жителей области неизбежно возникнет когнитивный диссонанс: мы выдающийся аграрный регион, но своего молока, говядины, мяса птицы, овощей и фруктов нам не хватает. В области, где множество рек и речушек, прудов с подходящими для рыборазведения условиями, про рыбу и вовсе не вспоминают. Мы производим почти по 5 тонн зерна на жителя области, у нас благоприятная логистика, мы находимся совсем рядом с Москвой, но почему-то не обеспечиваем себя куриными яйцами.

На прилавках орловских магазинов можно встретить куриное яйцо каких угодно сельхозтоваропроизводителей: иностранных – минских и гомельских, а также тюменских, кемеровских, челябинских, ленинградских, воронежских, брянских, тульских, липецких, но не орловских. Губернатор Клычков об этом не знает? Кто его информирует, пишет доклады, разрабатывает программы развития отраслей экономики? И вообще – остались ли в департаментах экономики и инвестиций и развития АПК адекватные люди, знающие проблемы региона и способные их решать?

В орловских прериях безлюдно

Казалось бы, в Орловском регионе есть все подходящие условия для развития птицеводства, включая богатый выбор кормов: пшеница, кукуруза, соя, люпин, ячмень, горох. ВНИИ ЗБК готов предоставить семена для сугубо специализированных кормов в птицеводстве: сою, люпин, просо, чумизу, сорго, могар, африканское просо, гибриды просовидных культур. Но кто из наших топ-менеджеров способен думать по-государственному, заботиться о развитии отечественной науки и производства?

Почему происходит так, что из Орловской области, имеющей огромную научно-исследовательскую базу, выпускники вузов уезжают в другие регионы или идут работать в «Пятерочки» и «Магниты»? Развалена пищевая промышленность, нет собственного производства кормов и витаминов для животных. Кроме переработки свинины нет достойных производств по глубокому переделу растениеводческой и животноводческой продукции.

Орловская область, превратившаяся в сырьевой регион, удовлетворяющий интересы аграрной олигархии, стремительно теряет сельское население и не может обеспечить своих жителей продуктами хорошего качества.

Орловчане, привыкшие к тому, что с годами в Орловской области становится только хуже, считают, что и в других регионах как минимум «ничего не происходит». Но давайте будем объективными: достаточно взглянуть на соседнюю Липецкую область, чтобы понять, что далеко не все чиновники «просиживают» свои штаны в «высоких» креслах и предлагают гражданам жить в виртуальной реальности. В Орловской области, которая в 2019 году произвела

3,67 млн тонн зерна, проживает 733 498 человек, в Липецкой с населением 1 139 371 человек произведено 3,34 млн тонн зерна; почти по 5 тонн

и 2,93 тонны соответственно. Плотность населения в Орловской области – 29,75 чел./км². Плотность населения в Липецкой области — 47,38 чел./км².

Теперь давайте сравним цены на основные продовольственные товары и их доступность для населения Липецка и Орла.

За точку отсчета возьмем последние общедоступные данные Росстата за 15-ю неделю текущего года. По состоянию на 13 апреля 2020 года стоимость одного десятка яиц куриных в Орле – 62 рубля, в Липецке – 54,4 рубля. Стоимость куриного мяса (куры охлажденные и мороженые) в Орле за 1 кг 130,98 рубля, в Липецке – 125,16 рубля. Наверное, это оправданно: Клычков же предупреждал, что мы не куриный регион, а больше свиной! Поэтому лучше сравним цены на свинину: в Орле килограмм свинины (кроме бескостного мяса) на 13 апреля стоил 250,51 рубля, в Липецке – 222,47 рубля. Опять нестыковка. Кажется, и здесь губернатор ошибся: может, мы и не свиной регион вовсе, а говяжий? Ведь более 80 тысяч упитанных абердин-ангусских бычков и коров компании «Мираторг» должны пастись на просторах Шаблыкинского, Дмитровского, Хотынецкого, Кромского и Болховского районов. Так вот стоимость килограмма говядины (кроме бескостного мяса) в Орле – 356 рублей, в Липецке – 323,18 рубля. Про молоко нет смысла говорить вообще, если уж «Данон» сбежал из Орла по причине нехватки сырья в Липецкую область… Но порядок цен для чистоты эксперимента сравним. Один литр молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности в Орле стоил 83,28 рубля, в Липецке – 71,14 рубля.

Кто привел Орловскую область к такому положению дел в животноводстве и переработке, к таким «успешным» цифрам? Тот, кто в этом году пошел на повышение в Минсельхоз?

Казалось бы, реабилитировать губернатора и его команду смогут более достойные цифры по растениеводческой отрасли. Попробуем помочь ему понять, что опять не так. Стоимость одного килограмма подсолнечного масла по состоянию на 13 апреля 2020 года в Орле — 96,15 рубля, в Липецке – 84,53 рубля. Сахар-песок в Орле стоил 35,38 рубля за килограмм, в Липецке – 32,12 рубля. Стоимость килограмма пшеничной муки в Орле – 44,69 рубля, в Липецке – 34,32 рубля. Крупа гречневая стоила в Орле 72,85 рубля (напомним, Орловский регион считается одним из лидеров по производству гречихи), в Липецке – 62,53 рубля. Килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоил в Орле 43,16 рубля, в Липецке – 40,04 рубля.

Господин губернатор, ответьте, у орловчан самые высокие зарплаты или, может быть, в нашем регионе самый низкий уровень безработицы? Как выживать людям, которым негде работать, с такими ценами на ежедневно необходимые продукты?

Полная деградация птицеводства, молочной отрасли, овощеводства, плодоводства, отсутствие достаточного количества перерабатывающих мощностей, огромные торговые наценки уже привели к обнищанию населения, к массовому исходу жителей из орловских деревень. Туда заходят агрохолдинги с сомнительными в экологическом плане проектами, орловские земли используют в качестве «прерий» для выгула скота. Так чьи интересы обслуживают сменяющие друг друга «красные» губернаторы, орловские чиновники и избранные гражданами депутаты?

Подготовила Наталья Зарубина

«Полезные» факты о яйцах

Питательность яйца

Желток одного яйца содержит около 185 мг холестерина – более половины его ежедневной дозы (300 мг), до недавних пор рекомендованной некоторыми врачами.

Означает ли это, что яйца не являются идеальной пищей?

О холестерине мы привыкли говорить только плохо. Но холестерин – важнейший строительный материал для клеточных мембран. Кроме того, он необходим организму для выработки витамина D, а также тестостерона и эстрогена. Наш организм сам производит весь необходимый нам холестерин, который, кроме того, содержится в мясе, креветках, яйцах, а также в сыре и сливочном масле.

Между тем, яйца (как и креветки) – единственная пища с высоким содержанием холестерина, в которой мало насыщенных жиров. Как выяснилось, наш организм вполне способен справляться с тем холестерином, который мы получаем с пищей.

Кроме того, в яйцах есть органическое соединение холин, которое может защищать от болезни Альцгеймера. Полезны яйца и для нашей печени.

Яичный желток – отличный источник лютеина, полезного для здоровья наших глаз. Этот природный пигмент, который организм человека не способен синтезировать, но который играет важную роль в физиологии зрения, отвечает за остроту зрения и так называемую фотопротекцию (защищает глаза от наиболее агрессивной части видимого спектра).

Почему скорлупа «разноцветная»

Цвет яичной скорлупы зависит от породы птицы, считают специалисты. При этом способность нести яйца определенной окраски закладывается генетически. То есть одна и та же курица на протяжении всей своей жизни производит плоды с оболочкой определенного цвета. И часто наблюдается такая закономерность: окрас скорлупы зависит от колеровки перьев.

В домашних хозяйствах предпочитают заводить птиц, способных и яйца нести, и уверенно прибавлять в весе. Такие породы в основном имеют коричневый окрас, соответственно и яйца у них приобретают такой же цвет.

Хотя у некоторых людей сложилось мнение, что раз домашние яйца коричневого оттенка, то это является знаком их натуральности.

Интенсивность окраски скорлупы варьируется от бледных, кремовых оттенков до насыщенных красноватых. От чего это зависит? На цвет оболочки оказывают влияние различные внешние факторы: температура воздуха, стрессовые ситуации, болезни. Коричневатый оттенок дает пигмент под названием протопорфирин. Он содержится в гемоглобине и различных витаминах, достаточно распространен во многих формах живой природы.

Что влияет на цвет желтка?

Окраска желтка зависит от рациона птицы. Если курица будет употреблять корм, богатый желтым пигментом, то у желтка появится более насыщенный желтый или оранжевый оттенок. Такой эффект дает кукуруза ярко-желтых и оранжево-красных сортов, травяная мука. Если кормить кур бледными сортами кукурузы и люцерной, то колеровка желтка будет бледно-желтой.

Этот показатель не является знаком свежести, натуральности или пищевой ценности яичного продукта. Но производители яиц на продажу стараются кормить несушек ярко окрашенными кормами, чтобы продукт выглядел более привлекательным для покупателя.

Яичный белок состоит из воды (85%), белков (12-13%), углеводов (0,7%), жиров (0,3%), глюкозы, различных ферментов, витаминов группы B.

В белке сосредоточена половина протеина, содержащегося в яйце. В нем есть все аминокислоты, а также лизоцим – белковое вещество, которое убивает и растворяет микроорганизмы, в том числе гнилостные.

Белок яйца – самый легкоусвояемый и полноценный среди белков, содержащихся в продуктах питания. Он считается эталонным белком. Содержит примерно 17 калорий.

Яичный желток состоит из воды (50%), жиров (более 30%), белков (16%), углеводов (0,2%), холестерина и минеральных веществ. Однако яйца – не жирный продукт, так как в желтке содержится больше безвредных ненасыщенных жиров (70-75%), а насыщенных жиров – примерно 28%. Яичный желток богат витаминами A, B1, B2, B3, B6, D, E, PP и др., а также содержит фосфор, калий, кальций, хлор, серу, железо, марганец, йод, медь, кобальт. Помимо этого, в составе яичного желтка есть лецитин, который участвует в обмене веществ и необходим для нормального функционирования нервной системы. Желток содержит около 60 калорий – в три раза больше, чем в белке.

Чем полезны яйца

Белки и жиры куриных яиц хорошо усваиваются организмом. Яйца – это единственный продукт, который усваивается на 97-98%. По питательной ценности одно куриное яйцо эквивалентно 200 мл молока или 50 г мяса. Для маленьких детей это второй по значимости продукт после грудного молока. Яйца низкокалорийны – одно среднее яйцо содержит 75 калорий.

В яйцах есть витамины A, D, E, H, K, PP и витамины группы B. В них нет только витамина C. Они также содержат фосфор, хлор, серу, калий, натрий, кальций, магний, железо, цинк, медь, фтор, марганец, йод. Фосфор входит в состав всех тканей организма, участвует в обмене веществ, влияет на деятельность сердца и почек, необходим для нормального функционирования нервной системы. Кальций составляет основу костной ткани, содержится в скелете и зубах, влияет на свертываемость крови. Железо участвует в процессах кроветворения, необходимо для образования гемоглобина, обеспечивает транспортировку кислорода в организме. Магний поддерживает нормальную работу мозга, принимает участие в формировании костей и регуляции уровня сахара в крови. Калий регулирует кислотно-щелочной баланс крови, участвует в передаче нервных импульсов, улучшает работу сердца и почек.

Яйца являются ценным источником фолиевой кислоты, биотина, а также холина, который содержится в яичных желтках. Фолиевая кислота (витамин B9) нормализует работу кровеносной системы, поддерживает иммунную систему. Биотин (витамин H) входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен. Он улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Холин (витамин B4) препятствует образованию жиров в печени, снижает уровень холестерина, активизирует работу мозга, улучшает память.