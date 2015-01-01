Регион стратегического отставания

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

В четверг, 26 апреля, на сессии облсовета врио губернатора Андрей Клычков выступит с отчетом о работе правительства Орловской области в 2017 году. Полагаем, в составлении отчета врио главы региона активно помогали «эффективные» чиновники из команды экс-губернатора Потомского вроде главного финансиста Тарасова, заведующего региональным АПК Бутусова или ответственного за инвестиции Филатова. О «результатах» их бурной деятельности в последние три года «Орловская среда» писала неоднократно, а простые граждане наблюдают эти «результаты» в повседневной жизни, которая в Орловской области год от года становится все труднее и беспросветнее. При этом, не сомневаемся, в отчете работа правительства будет представлена в самых радужных тонах – как неустанная деятельность во имя и на благо области. Поэтому очень любопытно будет сравнить данные из предстоящего отчета с информацией, опубликованной в деловом издании «Экономика и жизнь» 20 апреля 2018 года. Сомневаемся, что подчиненные и многочисленные советники врио губернатора ознакомили с ней Андрея Клычкова. Поэтому «Орловская среда» решила восполнить пробел. Думаем, и ему, и обычным гражданам будет интересно узнать реальные результаты социально-экономического развития Орловской области в 2017 году, которые, в свою очередь, и стали закономерным итогом работы чиновников из областного правительства.

Итак, как показал анализ итогов социально-экономического развития регионов ЦФО в 2017 году, лидерство здесь традиционно удерживают Белгородская, Липецкая и Калужская области. Орловская область наряду с Ивановской

включены в группу регионов стратегического отставания.

И, надо сказать, все основания к этому имеются. В подтверждение приведем некоторые статистические данные, опубликованные в «Экономике и жизни».

Так, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2017 г. в Орловской области составляет 45,3 млрд рублей. Для сравнения: в Липецкой и Белгородской областях эти показатели соответственно 139,9 млрд и 139,2 млрд рублей, в Тульской – 127,1 млрд рублей, в Тамбовской – 111,7 млрд рублей и даже в далеко не самой благополучной Курской – 100,6 млрд рублей.

Темпы промышленного производства в 2017 году снизились только в двух областях – Орловской (на 4,7%) и Ивановской (на 5%). Во всех остальных регионах данный показатель остался либо на прежнем уровне, либо вырос.

Идем далее. Динамика строительства жилых домов в Орловской области в 2017 году по сравнению с предыдущим сократилась на четверть (!). За год в регионе было построено 270,4 тыс. кв. метров жилья, тогда как, например, в Белгородской области – 1300,5 тыс. кв. метров, в Липецкой – 1083,6 1 тыс. кв. метров, в Калужской – 864,1 тыс. кв. метров. По этому показателю Орловская область является худшей в округе.

Что касается сельского хозяйства, то здесь мы не последние, но и радоваться особенно нечему. Так, по сравнению с 2016 годом, Орловская область показала отрицательную динамику производства сельхозпродукции (99,3%), причем если в животноводстве этот показатель вырос на 0,7%, то в растениеводстве упал на 1,3%.

Теперь о зарплате. В Орловской области она одна из самых низких в ЦФО: размер среднемесячной заработной платы, начисленной работникам орловских организаций в 2017 году, составил 24 тысячи 652 рубля. Опять же сравним: в Рязанской области, к примеру, в среднем получают 29 тысяч 129 рублей, в Воронежской – 28 тысяч 339 рублей, в Ярославской – 30 тысяч 501 рубль, в Тульской – 31 тысячу 302 рубля, а в Калужской – 33 тысячи 899 рублей. Разница, согласитесь, существенная.

При этом, как отмечает издание, численность безработных в 2017 году сократилась во всех регионах ЦФО, однако и здесь нам радоваться рано. Орловская область входит в число субъектов с наиболее высоким показателем соотношения числа безработных граждан к числу работающих – 6,5%. Хуже, чем у нас, дела обстоят только в Ярославской области, где этот показатель составляет 6,6%. Вообще же общая численность безработных в Орловской области по официальным данным – 24,6 тысячи человек.

Перейдем к демографии. И в этой сфере статистические данные не внушают оптимизма. В 2017 году показатель естественной убыли населения в Орловской области составил 6,2 на тысячу человек (в 2016-м – 5,5 на тысячу), то есть смертность увеличилась. По демографии ударила и миграция: Орловская область стала одним из трех регионов (наряду с Тверской и Владимирской), где зафиксирована наибольшая миграционная убыль: в 2017 году просторы Орловщины покинули 2846 человек (это опять же по официальным данным). Что характерно, годом ранее из региона уехало в четыре раза меньше жителей – 731 человек.

Неудивительно, что с такими показателями Орловская область не только вошла в группу регионов стратегического отставания (повторим: таких в ЦФО всего два), но и получила статус области с неудовлетворительным уровнем надежности.

Какие еще отчеты о какой деятельности нужны, чтобы после столь ярких результатов отправить областное правительство в заслуженную отставку?

Татьяна Филева

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