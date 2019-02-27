Регион упущенных возможностей

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

Анализ послания президента федеральному собранию в части заданного курса на развитие сельского хозяйства и сельских территорий в очередной раз указывает на то, что Орловская область — это территория упущенных возможностей. И сколько бы ни выступали наши чиновники на различных форумах с докладами, сколько бы ни пытались представить себя экспертами в аграрной отрасли и ни врали о том, что АПК региона процветает, отсутствие системной работы всех ветвей власти в Орловской области обнажает все её провалы.

Клычков и земства

Что предлагает и на что рассчитывает президент в сфере развития сельского хозяйства?

К ранее озвученным и принятым проектам добавляются новые, связанные с развитием сельских территорий, совершенствованием инфраструктуры и улучшением кадровой обеспеченности российской глубинки. В частности, будут реализованы программы «Земский доктор» и «Земский учитель», согласно которым, специалисты, готовые переехать на работу в село, получат единовременные выплаты до миллиона рублей. Кроме того, продолжится развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов. Большое внимание уделено развитию культуры и досуга на селе.

После выступления президента Клычков приписал себе инициативу реализации программы «Земский учитель», не обратив внимания на то, что в интернете полно подобных идей, проработанных другими людьми в различных субъектах РФ задолго до него. Вдвойне нелепо эта идея звучит из уст губернатора региона, где закрываются сельские школы по причине их малокомплектности, и существуют серьезные проблемы с демографией.

Президент предлагает содействовать и дополнительной занятости граждан в сфере аграрного производства. Что немаловажно, речь идёт не о крупном агробизнесе, а о подсобных хозяйствах, для чего предлагается развивать систему социальных контрактов: «Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом».

По словам Путина, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более девяти миллионов человек. Естественно, ответственность за реализацию этого проекта должны нести региональные чиновники, которые обязаны оказывать всестороннюю, в том числе консультативную, помощь владельцам ЛПХ. Думаем, у орловских статистов, занятых составлением липовых отчетов и докладов, времени для этого не найдется. А судя по тому, как активно продвигаются интересы крупных холдингов в регионе, личных подсобных хозяйств в Орловской области может и вовсе не остаться. Уже сегодня им не рекомендуют разводить свиней и птицу, а на другие виды деятельности не переориентируют. Так каким же образом региональные власти собираются противодействовать негативным демографическим изменениям, увеличивать региональную добавленную стоимость и обеспечивать занятость в сельских районах?

«Сумма налога не должна скакать, непредсказуемо меняться»

Орловским землепользователям, пострадавшим в результате драконовской кадастровой оценки земель, проведенной с явными нарушениями в 2014 году Потомским, Сидыгановым и Бутусовым, было важно услышать решение проблемы увеличившегося налога на землю. Напомним, кадастровая стоимость одного квадратного метра земли для 50% сельхозпредприятий региона увеличилась в 4-5 раз, для некоторых хозяйствующих субъектов этот показатель вырос в 17-97 раз. Естественно, начались массовые оспаривания кадастровой стоимости земельных участков в судах. И, учитывая финансовую составляющую, занимались этим, в первую очередь, крупные землевладельцы и гораздо в меньшей степени — фермеры и личные подсобные хозяйства. В итоге пострадали все стороны: сельскохозяйственные организации и малые формы хозяйствования потеряли доходность от резкого увеличения стоимости земли, а муниципалитеты — от последующей переоценки. В итоге справедливый баланс интересов так и не восстановлен.

Итак, в своём выступлении

перед федеральным собранием Путин сказал следующее: «Сумма налога не должна скакать, непредсказуемо меняться». Для жилой недвижимости годовой рост налогового платежа ограничен 10 процентами, такой же предел предлагается установить для земельных участков.

«У вас чего ни хватишься, ничего нет!»

В целом президент высоко оценил положение дел в сельском хозяйстве. Отдельно высказался об экспорте как показателе конкурентоспособности бизнеса и уточнил: «У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия».

Орловская область и здесь в отстающих. Имея обширные земельные ресурсы и меры беспрецедентной господдержки АПК из федерального центра, регион не обеспечивает себя молоком, овощами, фруктами, мясом птицы, яйцом. Фермерских продуктов на прилавках магазинов нет. На ладан дышат предприятия переработки сельхозпродукции, сократились объёмы выпуска сливочного масла и молочных продуктов, муки, консервов, крахмала, нестабильно производство круп, не осталось ни одного действующего ликёро-водочного предприятия. Руководство Орловской области годами кормит своих жителей обещаниями, растягивая фактическую реализацию проектов на три-четыре года. В соседних регионах, напротив, ежегодно открываются новые мощности по переработке мясной и молочной продукции, зерна, высокобелковых культур.

По такому показателю, как объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, Орловская область заняла в 2017 году предпоследнее место в ЦФО с показателем 1,1 %. Для примера, в других областях округа показатели в разы выше: в Тульской – 12,7%; Ярославской -12,2 %; Белгородской – 11,6 %; Липецкой – 9,3 %; Тамбовской – 7,9 %, Брянской – 7,3 %.

«Ничего чистого вообще не осталось»

Президент страны говорит о необходимости развития отечественного семеноводства, а орловские чиновники, декларируя поддержку семеноводчеству (именно так с гордостью называет это направление Клычков), окончательно загубили отрасль в Шатиловской станции. В регионе разрушается первичная система семеноводства, отсутствует материально-техническая база для успешного ведения этой отрасли. За последние годы ни копейки средств на данное направление не выделено.

Как высказался в своём послании В. В. Путин, у России есть хорошие шансы занять ведущее место в органическом, экологически чистом сельском хозяйстве. Во всем мире спрос на такую продукцию растёт, и нам стоило бы попытаться занять эту нишу. По мнению президента, «наше естественное преимущество – это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции». Только в прошлом году был принят комплекс законов, регулирующих органическое сельское хозяйство, а теперь дано поручение правительству «создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей».

Что бы сказал президент, если бы узнал, что губернатор аграрной Орловской области Клычков и его зам по развитию АПК Бутусов охотнее пиарят химические холдинги и гордятся увеличением применения синтетических агрохимпрепаратов, нежели развивают на селе альтернативные беспестицидные, чистые от химии технологии производства органической продукции?

Сомнительно, что такая сельскохозяйственная стратегия поможет развитию сельских территорий, улучшению плодородия почвы, сохранению водных ресурсов и качества воды, контролю загрязнения воздуха.

Нас всё меньше

В своём выступлении Путин особо отметил, что «ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года».

Население Орловской области ежегодно сокращается, только за период правления «красных» губернаторов Вадима Потомского и Андрея Клычкова, с 2014 по 2018 гг, нас стало меньше на 30,65 тысячи человек.

Сельские районы сталкиваются с серьезными проблемами из-за демографических изменений. По данным Орёлстата за 2017 год, на 1000 человек сельского населения приходилось 10,2 – родившихся, 17,9 – умерших. В отдельных районах количество умерших на 1000 человек населения существенно превышает среднеобластные значения: в Колпнянском – на 7,2 родившихся 24,0 умерших; Сосковском – на 7,2 родившихся 23,2 умерших, Дмитровском – на 12,2 родившихся 23,4 умерших; Шаблыкинском – на 7,7 родившихся 19,3 умерших; Краснозоренском – на 11 родившихся 22,5 умерших; Корсаковском – на 11,1 родившихся 21,2 умерших.

С 2015 по 2017 годы число дошкольных образовательных организаций сократилось на 6 единиц. На тысячу детей в возрасте от 1 до 6 лет приходилось 373 места.

С 2015 по 2017гг. число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования в сельской местности региона сократилось на пять единиц (а с 2010 года – на сто).

Что нужно для развития сельских территорий? Жилье, коммунальная инфраструктура (газ, вода, доступное электричество), школы, детские сады, доступное здравоохранение, клубы, развитие сервиса бытовых услуг общего пользования, быстрый Интернет, магазины, мобильный транспорт.

Возможно ли это без решения таких проблем региональной экономики, как создание новых производств и рабочих мест, развитие сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, кооперации, без привлечения квалифицированных работников, продвижения инноваций, туризма и здравоохранения? Конечно же, нет.

Наталья Зарубина