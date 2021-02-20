20 февраля 2021



Региональная статистика переходит на на электронную отчетность

Одним из приоритетов развития Росстата до 2024 года станет развитие региональной и муниципальной статистики: расширение состава показателей под нужды потребителей информации и «приближение» цифр к тем, кто будет активно использовать их при принятии управленческих решений. Слова главы ведомства Павла Малкова, цитирует пресс-служба облправительства.

При этом одно из главных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы потребителей и повысить точность и полноту первичных данных, — переход на электронную отчетность. С 2021 года Росстат полностью отказывается от приема бумажной отчетности у крупного и среднего бизнеса, с 2022 года — у малого бизнеса, то есть переходит на отчетность исключительно в электронном виде. Кроме того, ведется работа по совершенствованию информационных систем, применению искусственного интеллекта в работе с данными.

Электронные технологии будут активно применять и в переписи населения, например, цифровые переписные листы, которые будут заполняться переписчиками на планшетах или самостоятельно жителями через портал Госуслуг. Впервые Росстат будет использовать в переписи BI-систему обработки информации, в которую войдут и данные операторов мобильной связи — они помогут в оценке численности населения в муниципальных районах и городских округах. При этом все электронные данные на момент сбора и в дальнейшем останутся обезличенными.

 

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Опубликовано 20 Фев 2021 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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