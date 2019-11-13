Региональные блоки появятся на телеканале «ОТР» утром и вечером

В Орловской области с 21 ноября изменятся параметры подачи в эфир телесигнала на канале “ОТР”. Это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок, и владельцам нужно будет запустить перенастройку телеканалов — автоматически или вручную. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас в каждом регионе на каналах «Россия 1» и «Россия 24» транслируются местные телепрограммы. В ноябре не менее 95% населения получат доступ еще к одному блоку местных новостей.

На реализацию проекта телеканалу «ОТР» распоряжением правительства Российской Федерации было выделено 776 млн рублей из резервного фонда. В настоящее время идет развертывание необходимой инфраструктуры и оформление соглашений с вещателями. Работа завершится к 15-25 ноября.