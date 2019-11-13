13 ноября 2019



Региональные блоки появятся на телеканале «ОТР» утром и вечером

В Орловской области с 21 ноября изменятся параметры подачи в эфир телесигнала на канале “ОТР”. Это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок, и владельцам нужно будет запустить перенастройку телеканалов — автоматически или вручную. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас в каждом регионе на каналах «Россия 1» и «Россия 24» транслируются местные телепрограммы. В ноябре не менее 95% населения получат доступ еще к одному блоку местных новостей.

На реализацию проекта телеканалу «ОТР» распоряжением правительства Российской Федерации было выделено 776 млн рублей из резервного фонда. В настоящее время идет развертывание необходимой инфраструктуры и оформление соглашений с вещателями. Работа завершится к 15-25 ноября.

 

Маршрут Паралимпийского огня в Орле определен
В Орле в озере Светлая жизнь едва не утонула девушка
После сюжета на Первом канале СК проводит проверку по факту проживания граждан в аварийном доме
Опубликовано 13 Ноя 2019 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"