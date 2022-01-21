21 января 2022



Регоператор будет считать пени на сумму долга за вывоз мусора

С 1 января 2022 г. на сумму долга «Зелёная роща» будет начислять пени. Как пояснили в пресс-службе регоператора, уже четвертый год жители Орловской области получают квитанции за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Собственники жилья могут внести плату по отдельному платежному документу без комиссии в банковских терминалах, оплатить онлайн или в кассе регионального оператора. Но не все абоненты добросовестно платят по счетам до 25 числа каждого месяца.

В случае неоплаты регоператор предпринимает меры по предотвращению увеличения задолженности. На первом этапе жителям рассылаются квитанции, где указаны сумма и период задолженности, а также способы погашения. Рекомендуем не доводить до принудительного взыскания и вносить оплату добровольно и в полном объеме.

Специалисты по взысканию задолженности продолжают проверки и массово направляют документы для подачи исковых заявлений. За 2021 год в суд направлено более 3600 исков на взыскание долгов. Как показывает практика, суд выносит решения в пользу регоператора. Списание средств с банковского счета, арест имущества (квартиры или автомобиля) – стандартные судебные санкции. Кроме того, с 1 января 2022 г. на сумму задолженности будут начисляться пени в размере 8,5% исходя из ставки рефинансирования ЦБ.

Урегулировать вопросы задолженности можно в досудебном порядке. Для этого необходимо обратиться в офис «Зеленой рощи» по адресу: г. Орел, Щепная пл.1 или по тел. +7 (910) 748-10-04, office@greenpark57.ru.

 

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Опубликовано 21 Янв 2022 в 11:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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