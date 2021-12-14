Регоператор пожаловался на скользкие дороги во дворах

В Орле из-за непосыпанного песком льда перевозчики твёрдых коммунальных отходов (ТКО) столкнулись с дополнительными сложностями при проезде мусоровозов по улицам населенных пунктов. Как рассказали в «Зеленой роще», с перепадом температур дороги города и области превращаются в каток. Из-за ледяной корки спецтехника не может проехать к контейнерным площадкам. Это приводит к затруднениям или невозможности своевременного вывоза отходов.

Так, накануне водители мусоровозов сообщили о гололёде на многих орловских улицах. Комсомольская, 127, Щепная пл., 10, Достоевского, 5, Садовского, 7, пер. Карачевский, 25, Цветочный пр., 4, Садовый пр., 5,7, Гайдара, 39-41, Тульская, 2, Хвойная, 10, Васильевская, 136, Циолковского, 10, 3, Латышских Стрелков, 6 – это далеко неполный список адресов. Также сообщения поступают из районов области.

Региональный оператор призывает управляющие компании и администрации обеспечить возможность проезда спецтехники к местам накопления ТКО. Перевозчики обязаны осуществить погрузку ТКО из контейнеров в мусоровоз и их транспортировку на мусоросортировочные комплексы.

По закону, собственник земли, на которой находятся контейнерные площадки, должны регулярно очищать их от снега и льда, отходов, размещённых за пределами контейнеров. Подъездный пути должны быть в высоту 4 м и ширину 3,5 метра. Важно, чтобы площадка была пригодна для свободного проезда и маневрирования спецтехники.

Для того, чтобы всё жители могли должным образом получать услуги по вывозу отходов регоператор обратился к главам муниципалитетов и руководителям управляющих компаний о необходимости произвести противогололёдную обработку подъездных путей к контейнерным площадкам и обеспечить пригодное для транспортного движения состояния.