Регоператор расторг договор с перевозчиком “Экологистик”

Региональный оператор УК «Зеленая роща» извещает, что в связи с многократными нарушениями условий договоров принято решение о расторжении двух договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с ООО «Экологистик» с 02 февраля 2021 г. Изменения касаются Сосковского, Шаблыкинского и Урицкого, а также Кромского, Дмитровского и Троснянского районов Орловской области. Последним днем оказания ООО «Экологистик» услуг по договору будет являться 01 февраля 2021 года.

С 02.02.2021 года услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в указанных районах будет осуществляться региональным оператором собственными силами, — отметили в пресс-службе “Зеленой рощи”.

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