10 августа 2021



Регоператор расторг контракт с еще одним перевозчиком

В связи с некачественным оказанием услуги, систематическим нарушением графика вывоза ТКО региональным оператором в одностороннем порядке был расторгнут договор с ООО «Жилгаз», вывозящим ТКО в 5 муниципальных образованиях (Верховский, Залегощенский, Новосильский, Корсаковский и Новодеревеньковский районы). В связи с расторжением договора предъявлено требование об уплате суммы обеспечения, предусмотренного банковской гарантией, а также взысканы штрафы в размере 660 тыс. рублей.

В отношении остальных перевозчиков ужесточен контроль качества оказания услуги по транспортированию ТКО. За первое полугодие с перевозчиков удержано штрафов на общую сумму 3,9 млн рублей, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

недавно назначенный новый руководитель регоператора Александр Муромский отметил, что общее количество действующих договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами на текущий момент составляет 4 100 (около 30 % от общего количества). Всего на территории Орловской области около 15 тыс. юридических лиц и ИП. За последнее полугодие заключено 1 145 договоров, из них 351 договор с новыми контрагентами.

По опыту других субъектов РФ, оператором подготовлен законопроект о внесении изменений в региональное законодательство об административных правонарушениях об ужесточении ответственности, в том числе за отсутствие у юридических лиц и ИП договора на обращение с ТКО

 

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Опубликовано 10 Авг 2021 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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