31 августа 2021



Регоператор «Зеленая роща» закупит 200 новых контейнеров и 10 бункеров

По результатам инвентаризации, которую регоператор начал в июле, 2/3 контейнерного парка требует обновления, замены или ремонта. Решать сложившуюся ситуацию регоператор намерен двумя путями — закупкой новых ёмкостей и ремонтом старых. В июле в «Зелёной роще» был создан ремонтный цех. С момента начала его работы отремонтировано 60 контейнеров и 5 бункеров.

«Вся инфраструктура обращения с отходами нуждается в совершенствовании. Нужно по-новому обустраивать контейнерные площадки и создавать условия для эффективной работы всех участников процесса. Работа по модернизации инфраструктуры сферы обращения с отходами в регионе будет продолжена», — рассказал директор УК «Зеленая роща» Александр Муромский.

В «Зелёной роще» готовятся и к закупке новых контейнеров и бункеров для ТКО. На первом этапе будет закуплено 200 контейнеров и 10 бункеров. Всего на сегодняшний день в Орловской области оборудовано 5 734 контейнерные площадки. На них установлено 19 758 ёмкостей для сбора ТКО.

 

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Опубликовано 31 Авг 2021 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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