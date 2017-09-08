Рейтинг инвестпривлекательности Орловской области упал с С+ до D

Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» изменил рейтинг инвестиционной привлекательности Орловской области с класса С+ (низкий уровень надежности, риск полной или частичной реструктуризации долга высок) до D (неудовлетворительный уровень надежности, риск чрезвычайно высок), — сообщает издание «Экономика и жизнь».

«Причиной такого падения послужило отнюдь не триумфальное вступление в должность врио губернатора Андрея Клычкова. Деловая и политическая элита Орловской области крайне настороженно отнеслась к его назначению. В 2018 году регион прогнозируемо будут сотрясать внутриэлитные конфликты, которые будут работать против региональной власти. И это отразится на избирательной кампании в июле-августе 2018 года», — пишет издание.

«Исполняющему обязанности губернатора-варяга Клычкову будет непросто маневрировать в орловской политической и бизнес-среде. Партийного опыта работы в КПРФ и поддержки партийного дедушки – бессменного лидера КПРФ – может оказаться недостаточно. Что до потенциальных инвесторов, то многие будут благоразумно дожидаться более спокойной и устойчивой политической обстановки в регионе. Поэтому и крупных вложений в инфраструктурные проекты в 2018 году в Орловской области вряд ли предвидятся», — отмечают аналитики рейтингового комитета.

 

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Опубликовано 26 Янв 2018 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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