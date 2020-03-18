Рекорды «побиты». Экспорт провален

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

На аппаратном совещании, которое провел 10 марта 2019 года губернатор Орловской области Андрей Клычков, были рассмотрены итоги исполнения регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2019 году и планы на 2020 год.

Итог 2019 года таков: Орловская область не выполнила плановый показатель национального проекта; объем экспорта продукции АПК региона составил 83,7 млн долларов США — 94,3% от планового показателя. По словам руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Сергея Борзенкова, основными причинами невыполнения показателя объема экспорта явились снижение отгрузки зерновых и разница в методологии расчета.

Парадоксально, но Орловская область не выполнила экспортный план в «рекордном» году по урожаю зерновых, технических культур и мяса. Если орловские чиновники не перемудрили с цифрами статистики и не поставили в зачет вместо товарной продукции сырую кукурузу, оставленную на полях сахарную свеклу, а также не ошиблись с подсчетом полудиких мясных коров, то получается, провал одного из главных майских Указов 2018 года Президента РФ В. В. Путина обусловлен бездарным управлением экономикой Орловского региона.

Команде Клычкова можно сколько угодно ссылаться на международный кризис, нестабильную курсовую динамику валюты… Очевидно, что основная причина провала не в этом. Другие регионы Черноземья, находясь в аналогичных условиях, не только выполнили, но и перевыполнили свои плановые обязательства по экспорту сельхозпродукции.

Липецкая область, меньшая по размерам посевных площадей, в 2019 году экспортировала свыше 1 млн тонн продукции агропромышленного комплекса на $391,6 млн. Это на 21% больше, чем годом ранее. Кроме традиционных зерновых культур, Липецкая область поставляет за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью: гранулированный жом, муку, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, минеральные воды, пиво и «прочие готовые пищевые продукты, в том числе для детского питания», включая соки. Экспорт продукции АПК занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте Липецкой области после металла.

Белгородская область по итогам 2019 года перевыполнила план по экспорту продукции АПК на 6,7 %, в денежном выражении экспортная выручка составила 382 млн долларов. Более 70 предприятий Белгородской области имеют аккредитацию на поставки за рубеж продукции агропромышленного комплекса. На треть увеличился объём отгруженной масложировой продукции, на 11 % – мясной и молочной. Регион развивает экспорт гранулированного свекловичного жома, плодово-ягодной продукции, сои и аминокислот, продуктов из муки и круп.

В Белгородской области подготовка к наращиванию темпов экспорта ведётся с момента закладки проектов. На самом начальном этапе инвесторы учитывают существующие стандарты экологической безопасности для экспортных поставок. Зерно в непереработанном виде экспортируется в незначительных объёмах. В регионе, где растениеводство почти полностью превратилось в кормовую базу для развитого животноводства, действуют три вертикально интегрированные структуры по производству мяса птицы и восемь — по производству свинины. Область производит 12% от общероссийского объема мяса, а доля индустриальной мясной продукции региона достигает 20% от общего производства в стране.

Экспорт продукции АПК Курской области за 2019 год составил 333 тыс. тонн на сумму 185,2 млн долларов США. Основными экспортируемыми продуктами из Курской области являются: продукты животного происхождения, свинина, шоколадные кондитерские изделия, солод, зерно. Наибольший экспорт продовольствия осуществляется в Республику Казахстан (кондитерские изделия), Беларусь (кондитерские изделия, мука, крупа), Азербайджан (кондитерские изделия), Китай (масло рапсовое, кондитерские изделия), Израиль (кондитерские изделия, крупа гречневая), Латвия (масло рапсовое, крупа гречневая). Одним из крупных экспортеров в регионе является кондитерская фабрика АО «КОНТИ-РУС». Продукции экспортируется более чем в 40 стран (Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Монголия, Китай, Беларусь, Узбекистан и др.).

На территории Курской области с целью увеличения экспортного потенциала реализуются и планируются к реализации масштабные инвестиционные проекты. ООО «Курскагротерминал» (ГК «Содружество») планирует реализовать крупный проект по строительству маслоэкстракционного завода по глубокой переработке масличных культур мощностью 1 млн. тонн в год, в том числе соевых бобов – 500 тыс. тонн в год. Объем инвестиций по данному проекту составит 12,2 млрд рублей. Прирост экспорта субъекта к 2024 году за счет реализации данного проекта прогнозируется в размере 204,5 млн долларов США. Планируется производить 85 тыс. тонн соевого масла и 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха.

Увеличению экспортных поставок зерна будет способствовать реализация инвестиционных проектов компании «Русский Дом» по строительству зернового терминала и отгрузочного железнодорожного элеватора, что позволит обеспечить отгрузку зерна до 9 тыс. тонн в сутки. Мощности по хранению зерна увеличатся на 100 тыс. тонн. Уже сейчас эта компания активно сотрудничает с орловскими сельхозтоваропроизводителями, в том числе кредитуя их под залог будущего урожая.

ООО АПХ «Мираторг» в Курской области реализует масштабный проект — строительство мясохладобойни мощностью по убою свиней 4,5 млн. голов в год. При выходе на полную проектную мощность планируется производить до 400 тыс. тонн мяса в год. Объем инвестиций на строительство хладобойни составит порядка 70 млрд рублей. Прирост экспорта субъекта к 2024 году за счет реализации данного проекта прогнозируется в размере 42,5 млн долларов США.

В скором времени и орловчане могут ощутить сопричастность к реализации данного проекта. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи подписал «джентльменское» соглашение с компанией АПХ «Мираторг» о размещении на территории Орловской области 17 свинокомплексов. В результате производство со всеми сопутствующими факторами негативного воздействия на окружающую среду достанется нашему региону, а туши свиней будут разделывать и отправлять на экспорт куряне.

В 2019 году так же уверенно обошла наш регион по экспорту продукции АПК соседняя Тульская область. Пока Орловская область, упиваясь рекордами в производстве растениеводческой продукции, лишь к 2024 году ставит задачу увеличения агроэкспорта до 150 млн долларов, тульские сельхозтоваропроизводители и переработчики уже в 2019 году наторговали с зарубежными странами на 153 миллиона долларов.

В Тульском регионе работают около 40 сельхозпредприятий-экспортеров, поставляющих за рубеж цельное зерно пшеницы, кукурузы, ячменя. В списке экспортируемой ими продукции также бутилированное подсолнечное масло, смеси для фритюра, пшеничный глютен, пюре картофельное сухое, картофельные хлопья, картофель, масло рапсовое сырое, пиво, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мясо индейки, грудка, ножки, филе перепелов замороженные, вяленые снеки, яблочное пюре, дрожжи, саженцы малины и ежевики, замороженные ягоды малины и ежевики, тульские пряники, пастила яблочная. Не случайно, говоря об экспорте сельхозпродукции высокого передела, Минсельхоз РФ приводит в пример активность тульских пищевиков, которым недавно удалось заключить перспективный контракт о поставках белёвской пастилы китайскому электронному ритейлеру на 100 миллионов долларов.

Показатели агроэкспорта ещё одного соседнего региона, отнюдь не черноземного и не самого плодородного — Брянской области, тоже впечатляют. Экспорт брянской сельхозпродукции в 2019 году достиг

121 млн долларов. Основные экспортные позиции — зерновые культуры, мясо и молоко, а также готовая пищевая продукция. Экспортируются картофель, картофельные хлопья и чипсы, картофельный гранулят.

С 2015 года в ООО «Брянская мясная компания», входящем в состав агропромышленного холдинга «Мираторг», реализуется проект по увеличению мощности комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС.

Основные параметры проекта в Брянской области: общий объем инвестиций 80,3 млрд рублей, поголовье скота материнского стада — 200 тыс. голов, 47 животноводческих ферм.

За весь период реализации проекта инвестиции составили 77,1 млрд рублей. Численность работающих — 7170 человек.

В рамках проекта построен объект кормопроизводства на 76 тыс. тонн зерна. Работает предприятие по убою и первичной переработке мяса (бойня) мощностью 100 голов в час или 400 тыс. голов в год. В Выгоничском районе завершено строительство кожевенного производства мощностью 1500 тонн сырья в месяц стоимостью 3,4 млрд рублей. Строится линия по переработке прочей мясной продукции производственной мощностью более 1 тыс. тонн готовых кулинарных блюд стоимостью 4,9 млрд рублей.

Благодаря Андрею Клычкову, Орловская область тоже «участвует» в программе развития экспортного потенциала Брянской области, откармливая на своих сельхозугодьях абердин-ангусов ООО «Брянская мясная компания» для последующего их убоя и создания новой товарной массы в соседнем регионе; далее — для последующих поставок говядины в Китай, ОАЭ, Бразилию и другие страны.

О том, что вывоз про­дук­ции с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью полез­нее для эко­но­ми­ки любого региона, чем сырьевой экс­порт, знает любой школьник. Но не Андрей Клычков. Создание и развитие про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей даёт до­пол­ни­тель­ные ра­бо­чие места, налоги, про­да­жи при­но­сят более су­ще­ствен­ную при­быль, чем ре­а­ли­за­ция сырья. Правительство Российской Федерации заявляет, что, оказывая господдержку аграриям, будет отдавать предпочтение инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции, желательно, чтобы в структуре экспорта готовая продукция преобладала над сырьем. Похоже, и об этом орловский губернатор тоже еще не слышал.

На территории Орловской области ведет хозяйственную деятельность целый ряд крупных сельхозпредприятий или их филиалов, но лишь малая их часть наряду с производством сельхозпродукции развивает её последующую переработку, фасовку, поставку в региональные и федеральные сети, на экспортные рынки. В животноводстве к таким можно отнести лишь ООО «Знаменский СГЦ», развивающее интегрированный проект создания кормовой базы, производства и переработки продукции свиноводства. Судя по заявленным ООО «АПХ «Мираторг» проектам создания мощностей по переработке мяса свиней и КРС в Курской и Брянской областях, Орловский регион теряет сотни рабочих мест, налоговые поступления и более 50 млн долларов США в год от недополученной экспортной выручки в результате реализации мясной продукции предприятиями, расположенными в соседних регионах.

Большая часть экспортируемой из Орловской области продукции по-прежнему относится к товарам с невысокой добавленной стоимостью, исключение составляет масложировая продукция АО «Орелмасло». В основном же на внешние рынки поставляется непереработанное зерно пшеницы и ячменя.

Региональные власти даже не пытаются этого скрывать, напротив, они упорно развивают идею продвижения зерна как главного экспортного товара. В который раз, на аппаратном совещании 10 марта 2019 года, Клычков с гордостью подчеркнул, что Орловская область была единственным регионом Российской Федерации, представившим свою экспозицию по зерновым культурам на крупнейшей международной продовольственной выставке Gulfood 2020 в Дубае.

Смешно и грустно, когда губернатор региона-аутсайдера по экспорту продукции АПК в Черноземье настойчиво продвигает тему сырьевого экспорта, в то время как президент страны ставит задачу увеличения объема экспорта пищевой и переработанной продукции.

При огромном количестве программных документов и планов, в том числе, озвученных в инвестиционных посланиях губернатора, явно прослеживается отсутствие экономических целей и путей их достижения в регионе. Похоже, губернатор и сам не до конца владеет ситуацией в том же АПК – «основном драйвере» экономики области. Иначе как объяснить потерю огромного молочного комплекса ООО «Юпитер» в Болховском районе, сокрытие информации о ненадлежащем состоянии биобезопасности на объекте, куда еще совсем недавно направлялись инвестиционные средства на реконструкцию и модернизацию? О каком увеличении производства и переработки молока в области может идти речь, если его товарность с каждым годом падает? Из 76168 тонн молока, реализованного сельскохозяйственными организациями области в 2019 году, 47 %, или 35610 тонн «утекло» за пределы Орловской области, в соседние регионы. На каком сырье работает ГК «Сыробогатов», АО «Глазуновский маслодельный завод» и ряд других оставшихся молокоперерабатывающих предприятий?

Для сравнения, в Липецкой области, где сельскохозяйственные организации производят и реализуют гораздо большие объёмы молока, за пределы региона отгружается менее 20% объемов молока, а 80 % — 151,5 тысячи тонн — перерабатывается в области.

Сельскохозяйственные организации Белгородской области в 2019 году реализовали 441763 тонн молока, из которых лишь 50099 тонн (11,3 %) отгружено за пределы региона, оставшееся количество переработано собственными предприятиями.

Похоже, и в ближайшее время правительство Орловской области не намерено предпринимать какие-либо меры по исправлению ситуации. Губернатор, как и главные аграрные чиновники, все больше предпочитает бывать в «Агрофирме Мценская» и ЗАО «Славянское», которые сохранены усилиями Николая Жернова и Дмитрия Пониткина. А ведь в области есть и другие молочные хозяйства, в том числе, находящиеся под управлением региональной администрации: АО ПЗ «АО «ПЗ» Сергиевский», АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского», АО ОПХ «Красная звезда». В «Красной звезде» недавно сменился директор, о причинах отставки Олега Тимохина не сообщается. Но, судя по тому, что ему на смену пришел человек, далекий от сельского хозяйства, у областного руководства нет намерений сохранять профиль сельхозпредприятия, развивать молочное племенное животноводство и семеноводство. Под большим вопросом и судьба племпредприятия ОС «Стрелецкая», испытывающего недостаток оборотных средств. Непростая ситуация в молочном животноводстве ООО «Дубовицкое»: Андрею Клычкову было бы полезно заглянуть в коровники предприятия, которым много лет руководил его нынешний зам по АПК Сергей Борзенков, и сделать выводы относительно его компетентности.

А пока состояние сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области проиллюстрируют некоторые цифры.

В 2019 году 92 % крупного рогатого скота мясных пород (65 986 тонн, в живом весе), выращенного в Орловской области, отправлено на переработку в другие регионы. В основном это тот самый мясной скот ООО «Брянская мясная компания». По данным на 1 марта 2020 года, сельскохозяйственные организации области не переработали 56651 тонн сахарной свеклы из рекордного урожая 2019 года.

Тем временем:

14 марта в Орле прошел II Орловский международный экономический форум с участием губернатора Орловской области Андрея Клычкова и председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова.

Цитируем Зюганова и Клычкова, которые с большим удовлетворением подвели итоги «значимого» мероприятия.

Зюганов: «Я считаю, что это одно из самых эффективных и полезных мероприятий, которые проводили по проблемам экономики. Нам максимально надо сплотиться для того, чтобы реализовать главное: выйти на мировые темпы, одолеть отставание технологиях, все сделать, чтобы остановить вымирание страны и обнищание граждан».

Клычков: «Мы обязаны просто создать условия по дальнейшему развитию и сохранению стабильности в регионе. Благодаря сегодняшней дискуссии, я думаю, что мы вместе с программой экономического развития партии сможем определить для себя основные приоритеты и в их рамках двигаться. Но для руководства региона основным приоритетом является повышение качества жизни жителей области».

Впечатляет, не правда ли? Полагаем, что благодаря «программе экономического развития» Зюганова, и главное его талантливым «ученикам» — сначала Потомскому, а затем Клычкову, Орловская область обязательно станет «драйвером» роста экономики всей Российской Федерации. Ждать осталось недолго.

Прямая речь:

«Для нашей области принципиально важно реализовать все возможности для максимального вовлечения во внешнеторговую деятельность. Наращивая качество и объемы производимой сельхозпродукции и продовольствия, мы соответственно увеличим продвижение продукции орловского АПК на мировой рынок».

Андрей Клычков. 10 марта 2020г.