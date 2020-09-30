«Рекорды» трёх лет

№36 (615) от 30 сентября 2020 г.

В канун празднования трёхлетия пребывания Андрея Клычкова в губернаторском кресле самое время вспомнить впечатляющие «рекорды» его деятельности в экономике аграрного региона.

Минус два «района»

В результате экономических реформ прибывшего к нам Андрея Клычкова с 2017 по 2019 годы численность сельского населения Орловского региона сократилась на 7472 человека. Для сравнения – это численность населения целого района, такого, как Новосильский. Потери городов еще существеннее – минус 13846 человек, что соответствует численности населения Залегощенского района.

В этой ситуации оптимизму губернатора Клычкова и членов его команды, старательно не замечающих деструктивных демографических процессов в аграрном регионе, который окончательно лишился приставки «промышленный», можно только позавидовать. Чиновников можно понять: их вдохновляют «зернофуражные» и «свиные» рекорды. Однако люди, живущие на селе, обольщаться по поводу таких «успехов» не спешат. Возможно, потому, что параллельно с этими самыми «рекордами» стремительно меняется их жизненный уклад, сокращается количество личных подсобных хозяйств, производящих натуральную продукцию, ухудшается экологическое состояние территорий из-за негативного воздействия свиноводческих мегакомплексов и непомерно возросшей химической пестицидной нагрузки на землю. При этом проблема дефицита производства таких продуктов, как молоко, говядина, яйца, фрукты и овощи открытого грунта, до сих пор не решена.

Меньше молока — больше тёплых кресел

В плане производства молока аграрную политику губернатора Клычкова можно считать позорно-провальной. Не построив ни одной молочно-товарной фермы, он умудрился упустить инвестиционный проект по модернизации молочного комплекса и кормовой базы ООО «Юпитер» в Болховском районе. В результате коровы из туберкулезного стада «разошлись» по соседним хозяйствам и в конце концов попали на мясокомбинат. Область лишилась более 1000 голов высокопродуктивного молочного стада. Показательно, что ни один ответственный чиновник при этом не пострадал. Руководитель департамента сельского хозяйства зоотехник Сергей Борзенков с багажом имеющихся ветеринарных проблем пересел в более тёплое кресло, теперь ему по статусу вообще не нужно за что-либо отвечать: юридических документов он практически не подписывает. Бывший зампредседателя правительства Клычкова по вопросам развития АПК инженер и выпускник MBA Дмитрий Бутусов и вовсе сделал сногшибательную карьеру, возглавив департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ.

Оба этих «специалиста» под руководством Андрея Клычкова доработались до того, что производство молока в Орловской области упало со 170,1 тыс. тонн в 2017 году до 165,1 тыс. тонн в 2019 году, снизившись на 3%. За тот же период в среднем по ЦФО производство молока увеличилось на 15 % (!).

Снижение производства молока в Орловской области отмечается и в 2020 году. В хозяйствах всех категорий за 8 месяцев текущего года надоено всего 114,9 тыс. тонн молока (97,7 % к аналогичному периоду 2019 года). В августе 2020 года сельскохозяйственные организации области произвели всего 9,7 тыс. тонн молока (98 % к 2019 году), всего же за 8 месяцев надоено 75,4 тыс. тонн (98,3 % к 2019 году), реализовано 71 тыс. тонн (98,4 % к 2020 году). Для сравнения: рост по стране — на 6%.

Области вновь грозят штрафы за невыполнение индикативных показателей госпрограммы развития сельского хозяйства.

Что предпринимают региональные чиновники, чтобы исправить ситуацию? Ничего. Ни в одном из их докладов негативная статистика по состоянию молочного животноводства не представлена.

Лейкоз, лекарства в молоке и трупы телят

О том, что в отрасли молочного животноводства ситуация неблагополучная, говорят и другие факты.

Так, для некогда процветавшего хозяйства — ООО «Маслово» в Орловском районе — установлены и действуют целый ряд ограничений: продажа, сдача на убой животных, реализация животноводческой продукции без ведома Орловского областного ветеринарного центра недопустима. Всё потому, что в сельхозпредприятии обнаружен лейкоз КРС. В хозяйстве имеется поголовье крупного рогатого скота, всего 2472 головы. При исследовании на лейкоз в 2020 году выявлены 25 голов животных, больных лейкозом крупного рогатого скота. Семь голов крупного рогатого скота инфицированы вирусом лейкоза, что составляет 12 % от исследуемого поголовья животных (58 голов). Управление ветеринарии утвердило документ, согласно которому предприятие «Маслово» должно ликвидировать заболевание. А пока молоко от инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада должно сдаваться на молокоперерабатывающий завод или использоваться внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме, после обеззараживания его можно использовать без ограничений.

В августе 2020 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО имени Мичурина, осуществляющего деятельность по разведению, содержанию и реализации крупного рогатого скота, а также производству и реализации молока.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в результате создана угроза заноса, возникновения и распространения особо опасных заболеваний, общих для человека и животных. Так, на территории молочно-товарной фермы и летнего лагеря были обнаружены биологические отходы: шкуры КРС и останки трупа теленка.

Анализ документов показал, что с 1 января по 20 августа 2020 года ООО им. Мичурина не заключало договор с ГУПП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский». При этом, с января по июль в хозяйстве пали 124 телёнка. Однако документы, в том числе ветеринарные сопроводительные, подтверждающие утилизацию трупов, отсутствовали. Кроме того, ветеринарный специалист ООО не выдавал заключения об уборке, утилизации или уничтожении трупов, не проводил исследования на исключение особо опасных заболеваний (сибирская язва и пр.). Трупы телят отдавали охотникам, а те, в свою очередь, кормили трупами собак.

По результатам проверки Управление Россельхознадзора возбудило в отношении юридического лица ООО имени Мичурина дело об административном правонарушении и направило материалы проверки в Верховский районный суд Орловской области для рассмотрения. 21 сентября суд вынес постановление о приостановке деятельности предприятия в части утилизации биологических отходов на 60 суток.

Но и это еще не всё. В ходе мониторинга пищевой продукции на территории Орловской и Курской областей в рамках государственных работ с начала 2020 года территориальное управление Россельхознадзора отобрало 572 пробы пищевой продукции животного происхождения и кормов.

Образцы подконтрольной госветнадзору продукции были исследованы в подведомственном службе Орловском филиале ФГБУ ЦНМВЛ. Результаты удручающие: в 67 образцах молока и молочной продукции обнаружены несоответствия требованиям технических регламентов по показателям качества и безопасности, в том числе, остатки лекарственных препаратов (сульфахиноксалин).

В сентябре 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора в результате анализа ФГИС «Меркурий» выявили критическую ошибку, допущенную уполномоченным лицом молокоперерабатывающего предприятия ООО «Орелмолпром». В частности, была оформлена производственная транзакция, согласно которой для изготовления 5,8 тонны йогурта сладкого молочного использовалось 370 кг пастеризованных сливок с истёкшим сроком годности.

Выработанная продукция в полном объеме была направлена в ООО «Милкенд» (г. Орёл). Организацию о выявленном нарушении проинформировали, учетная запись уполномоченного лица ООО «Орёлмолпром» в системе «Меркурий» была аннулирована.

После таких фактов в качестве орловского молока и молочных продуктов приходится сомневаться. Но, похоже, чиновников, допустивших закрытие молочно-товарных ферм, снижение численности коров и объемов производства молока, как и неизбежно связанное с этим сокращение рабочих мест на селе и в перерабатывающих отраслях, этот вопрос не слишком волнует. И это неудивительно: ставка сделана на свиноводство. Руководство Орловской области не задается вопросом, что вынуждены есть и пить жители профицитного по фуражу и свинине региона, каким воздухом они дышат. Статистика по заболеваемости населения региона раком (шестое место в России, 2019 год) их также не отрезвляет.

Ольга Рождествина