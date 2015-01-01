Ректор ОГИК Николай Паршиков предложил увековечить имя Аркадия Узловского

В Орле одна из улиц может быть названа в честь Аркадия Узловского, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем.

С такой инициативой выступил 26 января на сессии горсовета депутат Николай Паршиков. Он отметил, что коллектив института культуры уже написал соответствующее обращение в горсовет, чтобы увековечить имя своего выпускника, который трагически погиб в авиакатастрофе, информирует пресс-служба Орловского горсовета.

Окончательное решение будет вынесено на следующей сессии, после рассмотрения на городской комиссии по наименованию, переименованию улиц.

Напомним, трагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились артисты Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В их числе четверо выпускников ОГИК. Артисты направлялись в Сирию, где должны были дать концерт и поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих.