«Ремонт дороги не продержался и трёх недель»

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

25 апреля депутат Орловского горсовета и руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Евгений Косогов по просьбе жителей Северного района, проживающих на ул. Германо, выехал на место ремонта дороги, который закончился менее трёх недель назад. Как выяснилось, на некоторых участках дорожное полотно уже разрушилось.

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– Мы видим участки дороги, которые ремонтировались всего три недели назад. На некоторых участках, где укладка дорожного полотна производилась картами, произошло разрушение дорожного полотна, – констатировал Косогов.

– Жители недоумевают: ямочный ремонт был совсем недавно, и через несколько недель все разрушилось. Мы связались с представителем подрядчика, и он сообщил, что факты разрушения дорожного полотна на некоторых из участков действительно есть, однако данные объемы не включены в контракт, и подрядчик не будет эти деньги процентовать. Он сообщает следующее: под дорожным полотном стоит вода, нужно капитально переделывать те участки, где потрескался асфальтобетон. Нужно заново отфрезеровывать дорожное полотно, снимать щебень, укладывать новый, утрамбовывать и только потом в два слоя укладывать дорожное полотно.

– Также после произведенного ремонта дорога разрушилась в районе ул. Германо, 2, в районе автомойки. Мы обращаем внимание руководства города Орла и мэра Парахина, чтобы они производили более качественный контроль за ямочным ремонтом в городе Орле. Мы поможем разобраться в сложившейся ситуации, но, тем не менее, подобных случаев не должно быть, – заявил Евгений Косогов. – Я как руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина», как депутат Орловского городского Совета по Северному району составлю депутатский запрос на имя мэра города Орла Парахина с требованием в самый короткий срок переделать ямочный ремонт картами на данном участке капитально. Мы будем требовать от руководства управления коммунального хозяйства, чтобы заново был проторгован контракт проведения ямочного ремонта с учетом просыпки щебнем, укатки и асфальтирования в два слоя, чтобы дорога была восстановлена в полном объеме.