Ремонт мостов в Орле: хроника «трудовых свершений»

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

Депутат Рыбаков продолжает исследовать тему ремонта орловских мостов. В очередном ролике, который вышел на канале YouTube Виталий Рыбаков проводит параллели между ремонтом Красного моста и моста «Дружба», напоминая о многочисленных претензиях к фирмам-подрядчикам.

Сюжет ролика, снятого «по мотивам» «трудовых свершений» ООО «Ремспецмост» и его предшественницы — фирмы РГС, наводит на нехорошие размышления.

— Прошло три месяца с начала работ на Красном мосту. За этот небольшой промежуток времени на фирму-подрядчика ООО «Ремспецмост» было заведено два уголовных дела, одно — по итогам ремонта моста «Дружба» (по статье «Хищение в особо крупном размере»), второе — по Красному мосту (по статье «Подлог»), — напоминает депутат Рыбаков. — История белгородской фирмы «Ремспецмост» в Орловской области началась в 2019 году, неожиданно, с приходом в область Клычкова с белгородским советником Лежневым. Тогда компания получила небольшой подряд на реконструкцию малого моста через ручей Гремучий. Претензии к выполненным работам возникли как у местных жителей, так и у депутатов и общественников.

Депутат горсовета Евгений Косогов лично встречался с местными жителями, которые недоумевали, почему пешеходная часть моста небезопасна для пешеходов.

Виталий Рыбаков вспоминает:

— В 2018 году был закрыт на реконструкцию мост Дружба в Орле. В области хозяйничала фирма РГС, которая подрядилась отремонтировать два моста: «Дружбу» и мост во Мценске, а руководство города в лице Муромского и области — в лице Клычкова клятвенно заявляло о личном контроле. Силами уважаемых инженеров-мостовиков, депутатов, общественников и при непосредственном участии прокуратуры удалось проконтролировать работы и не дать установить нерегламентированный многотонный кран, который мог обрушить существующую конструкцию, а также выявить огромное количество нарушений.

— Если бы не наше письмо, никто из представителей администрации города никаких мер бы не принял, — комментировал тогда Евгений Косогов. — Вот основная проблема. Поэтому я обращаюсь к главе региона Клычкову и требую, чтобы последовали кадровые перестановки за срыв проведения капитального ремонта моста «Дружба».

— В 2019 году контракт с РГС был расторгнут. Но осталось много вопросов, отраженных позднее в актах Контрольно-счетной палаты, — констатирует депутат Рыбаков. — На многострадальный мост «Дружба», один из ключевых мостов города Орла, зашло ООО «Ремспецмост». Фирма с пятнадцатью тысячами уставного капитала, выиграв конкурс в качестве единственного поставщика, приступила к ремонту. И опять последовали обещания личного контроля со стороны Клычкова. И претензии мостовиков, общественников и депутатов.

Ранее Рыбаков говорил, что его настораживало, как и в случае с РГС, полное игнорирование исполнителем требований заказчика – администрации города Орла. И депутат не ошибся.

Сейчас начинают вскрываться вопиющие факты, связанные с этим ремонтом, — сообщил Рыбаков. — Помимо фактов, отраженных в актах КСП, о многомиллионных потерях бюджета, появляются и показания непосредственных участников строительства.

По технологии нужно было бетон выдержать хотя бы две недели, конечно, никто ничего не соблюдал, потому что сразу заливали и через два дня клали балки по шестьдесят четыре тонны, — рассказал один из строителей. — Бетон замерз, и весной он просто треснет.

Согласно проекту, швы должны были выполняться жидким дорогостоящим асфальтом, но они решили сэкономить, съездили и купили обычный битум, растопили его, и ночью мы, чтобы никто не видел, заливали эти швы. Не по технологии, — добавил другой строитель.

Может, именно поэтому видеокамеры, ранее доступные всем жителям, с приходом «Ремспецмост» убрали на «Дружбе», а впоследствии не предусмотрели при ремонте Красного моста? — задается вопросом Виталий Рыбаков. — История с ремонтом моста «Дружба» не закончилась подписанием акта приемки мэром Парахиным. Сейчас администрация города Орла пытается обелить своих сотрудников и опротестовывает акты КСП в Арбитражном суде, а Следственный комитет ведет расследование уголовных дел. Следственным органам еще предстоит дать оценку лицам, причастным к ремонту моста «Дружба»: Климовой, Балашовой, Костикову, Минкину, Муромскому и Парахину.

А что же Красный мост? Сейчас работы не ведутся, а заказчик открыто заявляет о срыве сроков в связи с несоответствием проектной документации.





Подпись к снимку: Рабочим с Красного моста несколько месяцев не платили зарплату

Расследование продолжается. В следующей серии мы вместе вспомним, что происходило при ремонте моста «Дружба» фирмой «Ремспецмост», и вновь дадим слово непосредственным участникам. А также проконтролируем ремонт Красного моста. Вся собранная информация будет передана в надзорное ведомство, — пообещал депутат Рыбаков.