Ремонт по-орловски





№41 (665) от 1 декабря 2021 г.

В Орловской области уже несколько лет действуют две программы – ремонта дворов и благоустройства общественных территорий. Казалось бы, все шероховатости и проблемы за время реализации проектов уже можно было устранить и отшлифовать работу, чтобы она шла без сучка, без задоринки. Но, как показало обсуждение хода реализации программ на профильном комитете областного совета, оба проекта вызывают очень много вопросов. И с годами, увы, сучков и задоринок становится только больше. Перечислим основные «болевые точки», на которые обратили внимание депутаты.

Любимого подрядчика губернатора обижать нельзя?

Заместитель руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин рассказал, что ремонт дворов и общественных территорий идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году на эту программу выделено более 735 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. В этом году было запланировано обустроить 145 дворов и 41 общественную территорию. Завершены работы по всем дворам, идет приемка и устранение выявленных недочетов, – бодро доложил чиновник. Кроме того, три города Орловской области стали победителями всероссийского конкурса и дополнительно получили 170 миллионов. На следующий год в планах –благоустройство 45 общественных территорий и 60 дворов.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин отметил, что наблюдается явный перекос финансирования в сторону обустройства общественных территорий и урезание финансирования благоустройства дворовых территорий. По мнению депутата, такую ситуацию допускать нельзя. «Ведь все мы, прежде чем пойти в парк, выходим во двор. И если во дворе лужи и ямы, то и настроение по дороге в благоустроенный парк становится соответствующим», – отметил Вдовин.

Услышат ли его мнение чиновники – большой вопрос. Ведь благоустройством общественных территорий (по крайней мере, в Орле) занимается практически один подрядчик. Удивительным образом только фирмы небезызвестного господина Маркина получают все самые «лакомые» подряды. Наше издание подробно писало об этом в материале «Любимый подрядчик губернатора» от 1 сентября 2021 г. http://orelsreda.ru/lyubimyj-podryadchik-gubernatora/ Так что не стоит думать, что областные власти вдруг решат тратить больше денег на ремонт дворов в Орле в ущерб аппетитам «любимого подрядчика» главы региона.

Интернета нет, но голосовать можно только через сайт

Сергей Латынин имел неосторожность заявить, что среди планов властей – максимальное вовлечение граждан в формирование комфортной среды. В ответ на это заявление вице-спикер Вдовин опубликовал довольно большой пост в социальных сетях, где указал на два существенных момента. Первый – учет мнений граждан при формировании списка объектов для ремонта. По мнению депутата, «система учёта мнений граждан при выборе общественных и дворовых территорий требует пересмотра. Мы с жителями нашего избирательного округа собрали более 400 подписей за благоустройство парка Ботаника. Однако, когда эти подписи мы передавали в мэрию, нам сказали, что учесть эти голоса невозможно, т.к. существующая система предусматривает только on-line голосование, а письменные обращения граждан не учитываются».

Сергей Латынин возразил, что это требование федерального центра, и изменить методику подсчета голосов на месте не могут. Депутаты посоветовали чиновникам отъехать на несколько километров от Орла и посмотреть, есть ли в тех краях интернет, и как бабушки будут голосовать на сайте, если люди уже в 10 километрах от Орла смартфоны в глаза не видели. А интернет во многих деревнях есть только на бумаге.

Второй существенный момент – это контроль за принятием выполненных работ. И если дворы худо-бедно принимаются жителями, то общественные территории принимает только узкий круг чиновников. Между тем простые жители видят ситуацию немного иначе и могли бы существенно повлиять на итоги приемки, – уверен Вдовин. По крайней мере, необходимо включать в приемочные комиссии депутатов разных уровней.

Наконец, по словам Вдовина, у жителей практически нет никакой возможности вносить корректировки по ходу выполнения работ. Проектировщики зачастую делают документы на предстоящие работы, не выходя из кабинета и не знакомясь с местом, которое будет благоустраиваться. Жители обнаруживают огрехи и просят оперативно их устранить, пока это можно сделать «малой кровью». Но, увы, такая возможность не предусмотрена.

Стояли в очереди? И еще постоите!

Депутат Евгений Косогов обратил внимание, что ряд дворов, которые находятся в ненормативном состоянии и давно уже собрали все необходимые документы, не включаются в программу благоустройства. Зато удивительным образом ремонт в следующем году запланирован там, где дворы еще вполне хорошие. И это лишь одна из проблем. Понятно, что комплексный подход важен при выборе объектов для включения в первоочередной список на ремонт. Но все же состояние двора должно учитываться в приоритетном порядке. Если во двор не может заехать скорая помощь, разве это нормально? Пандемия пока на пике, и не факт, что она в ближайшие годы закончится. Так что скорые должны подъезжать к подъездам без проблем. Но ремонт в следующем году почему-то пройдет во дворах, где нет вообще ни одной ямы.

Евгений Косогов также указал на перекос в сторону общественных территорий. Программа рассчитана до 2024 года. Будет ли продолжение у нацпроекта или нет – это вопрос. Поэтому, по мнению депутата, необходимо уменьшить финансирование на ремонт скверов и парков, но постараться в ближайшие годы максимально отремонтировать дворы – и в первую очередь убитые в хлам.

Сергей Латынин пояснил, что приоритет общественных территорий – это позиция не местных властей, а федерального министерства – максимальный упор делать на парки и скверы. «Позиция министерства – делайте больше общественных территорий, чтобы люди массово могли где-то выйти погулять. Делайте квартальные территории для отдыха, а не одни парки. Например, делайте квартальные детские площадки, квартальные спортивные площадки. Это позиция министерства, и, к сожалению, переломить мы ее не можем», – рассказал Латынин.

Депутат Евгений Косогов обратил внимание и на такую важную деталь, как преемственность разных проектов. Например, ряд дворов делали по программе «Дворы «Единой России». Теперь эти же адреса попадают в программу ремонта уже по национальному проекту. Неизвестно, какой проект будет после 2024 года. Необходимо, чтобы в городе был сквозной реестр ремонта дворовых территорий. Не важно, по какому проекту – по национальному или по партийному – делали двор. Важно, чтобы до ремонта дожили те адреса, где не видели строительной техники со времени сдачи объекта в эксплуатацию.

Кручу-верчу

Еще один интересный момент озвучил депутат Михаил Вдовин. В прошлом году удивительным образом максимальное число дворов, попавших в программу ремонта, оказалось на округах отдельных депутатов городского совета. В то же время ранее стоявшие в программе дворы на округах других депутатов оказались исключены из нее. Необходимо уйти от лоббирования интересов конкретных людей и смотреть на состояние дворов. Убитый – ремонтируем. Хороший – пока подождет. Услышат ли власти мнение депутатов, покажет время. Пока же процедура выбора дворов максимально закрыта как от депутатов, так и от СМИ. По какому принципу одни дворы включаются в программу, а другие исключаются (как было в прошлом году), знает только очень узкий круг чиновников. Хотя о том, чтобы сделать процедуру прозрачной, речь идет уже третий год. То есть с самого начала реализации проекта и депутаты, и СМИ выступают за публичное проведение процедуры внесения дворов в план ремонта и любой замены ранее внесенных адресов.

Ситуацию попытался прояснить заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александр Филатов. Он согласился с депутатами, что методика отбора дворов не является совершенной. Но по сравнению с весной 2020 года, когда общественная комиссия на основании субъективного сопоставления заявок формировала перечень дворов, существующая схема все же меньшее из зол. Почему? Просто сейчас в мэрии лежат примерно 240 заявок от жителей областного центра о включении их дворов в программу ремонта. Соответственно, субъективное сопоставление технического состояния дворов вряд ли внесет ясность в формирование перечня, отметил Филатов. Именно поэтому власти по протесту прокуратуры Советского района перешли к категории формально оцениваемых критериев при расстановке приоритетов. Позиция прокуратуры состоит в том, чтобы все параметры, по которым формируется перечень дворов для ремонта, были количественно измеряемыми. Возможно, власти вернутся к оценке технического состояния дворов. Но тут необходимо продумать четкую и прозрачную методику оценки, чтобы не породить очередную порцию скандалов, отметил Филатов. В целом при оценке состояния двора используется порядка 10 различных показателей. Срок подачи заявки на участие в программе, число квартир, срок дома ввода в эксплуатацию, наличие/отсутствие проезда через двор к социально значимым учреждениям (если двор используется в качестве транзитного проезда, то и асфальт там разрушается быстрее – следовательно, такой двор нужно и чинить в приоритетном порядке), доля собственников, которые приняли участие в голосовании за включение в программу ремонта, наличие капремонта (дома, где делают капремонт, стараются тут же включить и в программу ремонта дворов). Кроме того, учитывается фактор комплексности: если уж подрядчик зашел на объект, то делает двор, даже если фактически он принадлежит не одному, а двум-трем соседним домам. И есть еще такой параметр, как смежный ремонт. Если дом отремонтирован недавно, то и двор нужно делать как можно скорее. Иначе получится, что дом блестит новой краской, а двор напоминает танкодром. При этом Александр Филатов отметил, что методику оценки дворов для включения в программу можно и нужно дорабатывать. Вопрос только, какие критерии прописывать: например, размеры и глубину ям во дворе, или какие-то другие критерии, которые будут понятны и измеряемы. Городская власть открыта для диалога по этой теме.

Денег нет, но вы держитесь!

И еще одну очень важную тему затронул Михаил Вдовин в соцсетях уже после заседания комитета. Речь о средствах не на благоустройство, а на последующее содержание отремонтированных парков, скверов, фонтанов. «Мы вкладываем большие деньги в обустройство общественных территорий, однако в дальнейшем возникает вопрос их содержания, на которое в местных бюджетах, как правило, нет денег. Такая ситуация возникла в Болхове. Обустроен прекрасный парк, но кто будет его содержать? – вопрос остаётся открытым», – написал вице-спикер облсовета.

Наше издание также неоднократно указывало, что такое положение дел нарушает Бюджетный кодекс. Если город Орел берет на себя новые расходные обязательства (а конкретно – обязательства по содержанию отремонтированных общественных территорий или, скажем, новых фонтанов), то необходимо указывать дополнительные источники доходов местного бюджета. Если у городской казны нет новых источников дохода, то необходимо обращаться в областные органы власти и закладывать средства на содержание парков и скверов в областной бюджет. Если же у области на это нет денег, то их нужно просить у федерального центра. Но взваливать все новые и новые расходы на муниципальные бюджеты – вряд ли умное решение. Орловцы уже имеют перед глазами массу печальных примеров, во что превращаются общественные пространства и фонтаны, если на их содержание нет денег.

Сергей Миляхин

Тем временем

Сотрудник УКСа подозревается в получении взятки

Следственным комитетом на основании материалов УФСБ России по Орловской области в отношении главного специалиста управления капитального строительства города Орла, а также в отношении должностных лиц данного управления возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, подозреваемый, действуя вместе с другими должностными лицами УКС, 26.11.2021 лично получил от жителя города Москвы взятку в размере 650 000 рублей. Деньги передал представитель подрядчика по муниципальным контрактам, а сама взятка давалась за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла. В ходе проведения оперативных мероприятий денежные средства у подозреваемого изъяты.

Подозреваемый задержан следователем, в отношении него проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Также устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.