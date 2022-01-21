Ремонт после ремонта. В городе задумались о восстановлении домов после капремонта

В горсовете на профильном комитете был поднят вопрос о некачественном ремонте дома 24/26 по улице Ленина. В пресс-службе горсовета напомнили, в 2016 году в этом доме проводился капитальный ремонт. Заказчиком выступил региональный Фонд капремонта. Договор на проведение был заключен с ООО «ПРК Реставратор». Всего же в этот период по улице Ленина было капитально отремонтировано 5 домов. Относительно дома 24/26 по улице Ленина были произведены следующие работы: ремонт крыши, фасада, подвала, инженерных сетей, установка общедомовых приборов учета. При этом гарантия распространяется на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные подрядчиком по договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов конструктивных элементов устанавливается в 60 месяцев с момента подписания актов приемки выполненных работ. Если в гарантийный период эксплуатации обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик их должен устранить за свой счет, в установленный заказчиком срок. Приемочной комиссией, выполненные работы по договору по дому 24/26 по улице Ленина приняты по всем формам и оплачены в полном объеме. Таким образом, капитальный ремонт дома завершен в конце ноября 2016 года. Т.е. гарантийный срок до 21 ноября 2021 года.

Между тем, в процессе эксплуатации этого дома было выявлено большое количество недостатков, которые влияют на комфортное и безопасное проживание собственников жилья. Кроме того, разваливающийся фасад портит внешний вид центральной улицы нашего города.

В результате комиссионных осмотров дома были выявлены многочисленные дефекты при проведении капитального ремонта. Специалистами регионального Фонда были составлены ведомости фронта работ, подлежащих к выполнению с целью их устранения. Для досудебного урегулирования всех вопросов, специалистами Фонда капремонта в адрес подрядчика была направлена претензия еще 1 июля 2019 года с требованием не позднее 1 августа 2019 года приступить к работам в рамках гарантийных обязательств.

Однако ООО «ПРК Реставратор» выявленные недостатки не устранило, на претензию не отреагировало. Поэтому региональный Фонд обратился в арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением. В соответствии с решением арбитражного суда от 24 декабря 2019 года, подрядчик обязан в рамках гарантийных обязательств по договору в течение трех месяцев выполнить работы по устранению дефектов при проведении капитального ремонта. Между тем, подрядная организация это решение не исполнила и было возбуждено исполнительное производство.

В адрес регионального Фонда контролирующие и надзорные органы направляли предписания и постановления о нарушении законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства. В указанных актах Фонду предписано устранить недостатки. Однако, выяснилась интересная деталь — в статье расходов регионального Фонда отсутствуют средства на эти цели.

В свою очередь, Фонд капремонта направил обращение в правительство Орловской области с ходатайством о необходимости предусмотреть в бюджете необходимые средства на устранение недостатков, выявленных в течение срока эксплуатации. В случае, если из областного бюджета будут выделены средства – региональный Фонд обеспечит комплекс необходимых мероприятий по устранению замечаний.

Администрация города также направила в адрес регионального Фонда запрос о ходе устранения дефектов, выявленных после капитального ремонта.

Что же касается ООО «ПРК Реставратор»: из выписки из единого государственного реестра юридических лиц, в мае 2021 года межрайонной инспекцией № 15 по Санкт-Петербургу было принято решение о предстоящем исключении юридического лица ЕГРЮЛ, внесены сведения о недостоверности сведений об этом юридическом лице в части адреса, данных руководителя.

Представитель регионального Фонда капремонта на комитете рассказал, что по предварительным расчетам на дом 24/26 по улице Ленина на восстановительные работы необходимо примерно 8 млн 700 тыс. рублей. Там необходимо будет провести работы по кровле, фасаду и козырькам.

— Мы хотим сделать новую ПСД, качественно обследовать дом специализированной организацией, чтобы сделать на этом объекте хороший ремонт, — отметил представитель Фонда.

После обсуждения этого вопроса, народные избранники решили вернуться к нему через месяц, на следующем заседании профильного комитета.