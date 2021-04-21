Ремонтируй отремонтированное — 2

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

В Орле продолжается ремонт отремонтированных дворовых территорий. В одном из прошлых выпусков ОС мы рассказали о недавно отремонтированных дворах в Северном и Заводском районах, которые снова включили в программу ремонта дворовых территорий. При этом дворы, которые действительно нуждаются в благоустройстве, попасть в эту программу не могут. Именно в такой ситуации оказались и жители улицы Комсомольской, обратившиеся в редакцию «Орловской среды».

Жители дома №272 по улице Комсомольской, которые годами дожидаются ремонта своего двора, обратили внимание на то, что в соседнем дворе — дома №274 — снимают свежий асфальт с тротуара, чтобы уложить там тротуарную плитку.

По словам жителей дома №274, которые очень расстроены уничтожением цветников, проезжую часть и тротуар отремонтировали всего три года назад, и кому здесь понадобилась тротуарная плитка, они не понимают.

Жильцы дома №272 тоже в недоумении:

Наш дом сдан в эксплуатацию в 1993 году. Со дня сдачи во дворе не производили качественный ремонт дороги и тротуара. Через наш двор дети идут в школу №28 и детский сад. В ремонте дороги нам постоянно отказывают, в то время как в соседнем дворе по ул. Комсомольская, 274 его периодически производят. Последний капитальный ремонт дороги у дома 274 был года три назад. Вчера я была в шоке, когда увидела, что хороший асфальт вскрывают, чтобы положить плитку, — рассказала жительница дома №272 Елена.

Надеемся, такое «эффективное» расходование бюджетных средств, а также лица, заинтересованные в ремонте отремонтированных территорий, заинтересуют прокуратуру области.