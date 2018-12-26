Репортаж без респиратора

Депутат Рыбаков рассказал об ужасающем состоянии орловского утильзавода

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

На прошлой неделе депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков в очередной раз побывал на печально известном ветсанутильзаводе, удушающий запах с которого периодически накрывает Орел. Видеорепортаж о поездке на предприятие депутат опубликовал в сети YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LstrJGh2OFA&feature=share&fbclid=IwAR0-V1owEBHrCeWf3-SEgkWYIC7nCBYuOGljEUysGB8R8TB7z0kXq0HpqQA

В начале репортажа депутат Рыбаков обратил внимание, что орловский губернатор Клычков на различных форумах «постоянно заявляет о достижениях и развитии Орловской области».

– За моей спиной – яркий пример этих достижений. Износ – 100 процентов, – заявил Рыбаков, подразумевая «убитое» состояние ветсанутильзавода.

Мнение депутата разделил один из сотрудников предприятия, сообщивший буквально следующее:

– Завод на грани издыхания. Помощь нужна финансовая… У нас на сегодняшний день встал один котел. Работать на нем практически невозможно: температура там 130 градусов, пары, давления хватает ровно на час – далее опять начинаем ремонтировать по новой.

Напомним, вопрос о проблемах предприятия, занимающегося утилизацией биологического материала, Виталий Рыбаков поднимал неоднократно. Последний раз – на ноябрьской сессии облсовета. Как ранее писала «Орловская среда», в ноябре, в рамках «часа контроля», депутаты обсуждали, какие меры принимают областные власти для вывода из кризиса ГУП «Ветсанутильзавод «Орловский». Тогда депутат Рыбаков заявил, что для спасения предприятия от банкротства, а значит, и для обеспечения биологической безопасности в регионе, необходимо как минимум 60 миллионов рублей, поскольку на сегодняшний день «технологическое оборудование изношено на сто процентов. На заводе практически не осталось машин для перевозки сырья. Запах от переработки всё еще не ликвидирован». Тогда, на сессии, некоторые депутаты раскритиковали Рыбакова за то, что он якобы специально сгущает краски. Одна из самых ярых критиков – депутат Татьяна Ерохина – заявила:

– Я все прекрасно понимаю, но я не могу понять: вы там были сами? Были. Вы разве не видели, что там сейчас идут перемены? И я считаю, что, Виталий Анатольевич, этот вопрос нам надо давно уже снять.

В ответ депутат Рыбаков предложил коллегам-депутатам и чиновникам областной администрации выехать на завод и посмотреть, что там изменилось с лета. Однако, как показало время, желающих совершить экскурсию на предприятие, где «идут перемены», не нашлось. Поехал, как и прежде, один Рыбаков.

– На ноябрьской сессии областного совета специально обученные депутаты заявили, что на данном предприятии реконструкция идет полным ходом. Об этом же заявил глава областного управления ветеринарии, – пояснил депутат мотивы поездки в комментарии к снятому на заводе видеорепортажу. – Я опять лично приехал сюда и убедился, что условия труда здесь ужасающие. Дышать в цехе невозможно. Здесь должен быть шести- или восьмикратный обмен воздуха, должна работать приточная вентиляция, с обогревом. Ни приточной, ни вытяжной вентиляции нет, она вся сгнила, здание требует ремонта – потолок обвалился.

А ведь это важнейший объект, отвечающий за биологическую безопасность жителей нашей области.

– Так как члены команды Клычкова игнорируют данную проблему, я в очередной раз требую от Андрея Евгеньевича лично посетить данное предприятие, понюхать, потрогать, пообщаться с работниками. О каком развитии агропромышленного комплекса и безопасности жителей нашей области может идти речь, если данная проблема не решена?

Вопрос, как говорится, риторический, и, думаем, губернатор Клычков знает ответ: пока завод находится в таком состоянии, о развитии и безопасности говорить не приходится. Но вот беда – решение проблемы упирается в деньги – те самые 60 миллионов, которые чиновники из команды Клычкова никак не могут или не хотят изыскать, что и понятно: если тратить миллионы на цивильную утилизацию трупов павших животных, то на другие «полезные» вещи может и не хватить – на очередной фонтан, например, или на канделябры. А что до запаха и ужасающих условий труда на предприятии, то ведь в кабинетах «серого дома» на площади Ленина с вентиляцией все в порядке – там не пахнет.

Репортаж Виталия Рыбакова с Орловского ветсанутильзавода можно посмотреть на странице депутата в сети YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=LstrJGh2OFA&feature=share&fbclid=IwAR0-V1owEBHrCeWf3-SEgkWYIC7nCBYuOGljEUysGB8R8TB7z0kXq0HpqQA