27 января 2020



Решением суда ограничена деятельность животноводческого предприятия в Орловской области

В декабре 2019 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело внеплановую выездную проверку молочно-товарной фермы ТнВ «Г.П. Калинин и компания», расположенной в Краснозоренском районе Орловской области, на предмет соблюдения ветеринарного законодательства.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений ветеринарно-санитарных правил утилизации биологических отходов.

В частности, инспекторы установили, что с января по декабрь 2019 года на ферме растелилось 124 головы. В соответствии с законодательством биологические отходы (последы) подлежали утилизации, однако мониторинг ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» показал, что их отправка на утильзавод не осуществлялась. Не обнаружили биологические отходы и в местах хранения – специальных металлических контейнерах.

Также было установлено отсутствие документов, подтверждающих дезинфекцию мест, где находились биологические отходы, инвентаря, площадки, на которой  расположены контейнеры, и самих контейнеров.

Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу распространению болезней и не гарантируют безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

По факту проверки Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, материалы переданы в Новодеревеньковский районный суд Орловской области.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил с 23 января 2020 года приостановить деятельность предприятия сроком на 60 суток по  ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ, путем запрета утилизации биологических отходов с использованием непригодного для этих целей оборудования, помещения, обеспечив доступ обслуживающего персонала к животным (коровам) для осуществления ухода за ними и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 27 Янв 2020 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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