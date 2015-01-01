РИА «Клуб Регионов»: Регионы – 2016: итоги года и прогнозы

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«Клуб Регионов» подготовил доклад, посвященный анализу главных событий и тенденций уходящего года в субъектах РФ. В настоящем исследовании рассматриваются отставки и назначения в губернаторском корпусе, обобщаются данные ведущих рейтингов и оцениваются шансы глав регионов на избрание в 2017 году. Один из разделов содержит обзор социально-экономической ситуации, в том числе с точки зрения долговой нагрузки.

Содержание:

1. Отставки и назначения, итоги выборов-2016.

2. Подготовка к выборам-2017, лидеры и аутсайдеры.

3. Экономика и социальная политика.

4. Главные события года в регионах.

5. Общественно-политические тенденции 2016 года и прогноз на 2017-й.

1. Отставки и назначения, итоги выборов-2016.

2016 год запомнился чередой отставок и назначений в губернаторском корпусе, большинство из которых не выходят за рамки ежегодной ротации глав субъектов РФ. Исключением стало отрешение от должности губернатора Кировской области Никиты Белых в связи с утратой доверия, а также отставка главы Севастополя Сергея Меняйло с переводом на формально более высокий пост полпреда в СФО – в данном случае речь идет о радикальном способе решения проблемы затянувшегося конфликта губернатора с парламентом города.

Превентивные назначения

В начале февраля тульский губернатор Владимир Груздев за полгода до истечения своих полномочий попросился в отставку «по семейным обстоятельствам». Временно исполняющим обязанности главы области Владимир Путин назначил бывшего замминистра обороны Алексея Дюмина. На сентябрьских выборах Дюмин ожидаемо победил, чему во многом способствовала оказанная ему поддержка со стороны президента. Высокий кредит доверия Дюмин должен конвертировать в развитие Тульской области – одной из самых депрессивных. Новый губернатор считается эффективным лоббистом, и, по мнению ряда аналитиков, способен придать импульс развитию мощного военно-промышленного комплекса региона.

17 февраля Путин принял досрочную отставку губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Недолгое губернаторство Ильковского (назначен врио главы Забайкалья 1 марта 2013 года, 8 сентября того же года победил на всеобщих выборах) стало результатом договоренности выдвинувшей его «Справедливой России» с администрацией президента и партией власти. Полученный карт-бланш Ильковский не сумел эффективно использовать: социально-экономическая ситуация в крае только ухудшилась, долги по зарплате стали хронической проблемой, а программа переселения из ветхого и аварийного жилья была в крае фактически сорвана. Попытка Ильковского привлечь в регион иностранные инвестиции, передав китайским бизнесменам обширные земельные угодья в аренду на 49 лет, обернулась громким скандалом.

Врио губернатора была назначена спикер заксобрания Забайкалья Наталья Жданова, которая, по уже привычной схеме, победила на выборах 18 сентября. По мнению наблюдателей, единоросс Жданова – «женщина с мужским характером», при этом способна найти общий язык со всеми элитными группами. Представители системной оппозиции ждут, что она станет надпартийным губернатором.

2 марта вместо отправленного в отставку Андрея Шевелёва Тверскую область возглавил Игорь Руденя – сначала в качестве врио главы региона, а после победы на выборах 18 сентября уже как избранный губернатор. Шевелёв был назначен в 2011 году, однако почти за пять лет так и не добился успеха и к началу 2016-го рассматривался экспертами как «хромая утка». Будучи «варягом», он не сумел наладить прочных связей как с населением региона, так и с местными элитами.

В конце июля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. В отставку он ушел «по собственному желанию», однако низкий рейтинг назначенного в 2012 году главы региона и его скромные успехи на губернаторском посту не оставляют сомнений в превентивном характере решения Кремля. В преддверии выборов 2017 года на пост врио губернатора Ярославской области требовалось назначить более надежного человека – им стал генерал-лейтенант полиции Дмитрий Миронов, начинавший службу в ФСО.

Кадровой чехардой, нетипичной для внутренней политики Кремля, сопровождалась смена руководства Калининградской области. 28 июля Николай Цуканов, возглавлявший самый западный регион с 2010 года, ушел «на повышение», став полпредом в СЗФО и освободив место для назначенного врио губернатора Евгения Зиничева. Экс-руководитель регионального УФСБ Зиничев уже через два месяца неожиданно оставил пост и вернулся на службу в органы госбезопасности, а исполнять обязанности губернатора до выборов было доверено 30-летнему кандидату экономических наук Антону Алиханову, ставшему самым молодым руководителем субъекта РФ. По одной из версий, бывший охранник президента Зиничев был командирован во власть только для того, чтобы «протестировать» перспективного управленца. Предположение основано на том, что именно Зиничев назначил Алиханова председателем областного правительства.

Отставка губернатора Севастополя Сергея Меняйло (с формальным повышением до полпреда в СФО) стала перезревшим и вынужденным решением Кремля. Затяжной конфликт главы города федерального значения с парламентом и его экс-спикером Алексеем Чалым создал патовую ситуацию, выходом из которой могло быть только принудительное удаление из региона одного из лидеров противоборствующих групп. Несмотря на осторожное отношение федерального центра к амбициозному и самостоятельному депутату Чалому, он остается самым популярным севастопольским политиком, к тому же избранным. Меняйло же, как неоднократно подчеркивали эксперты, так и не смог стать для жителей Севастополя своим. Его недоработки в жилищном и дорожном строительстве, низкие темпы реализации ФЦП, а также скандальное решение по вопросу предоставления земли «Ночным волкам» также приближали отставку.

28 июля врио главы Севастополя был назначен экс-замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников – фигура, призванная сплотить разрозненные местные элиты. С этой целью Овсянников активно поддержал законопроект о введении прямых выборов губернатора Севастополя, который при Меняйло дважды отклоняли. Вместе с тем Чалый заранее отказался баллотироваться на выборах 10 сентября 2017 года, тем самым открыв Овсянникову дорогу к губернаторскому креслу. Негласное одобрение Кремлем перехода к прямым выборам главы стратегически важного субъекта РФ – не только свидетельство высокого доверия к врио губернатора, но и важный шаг навстречу гражданскому обществу Севастополя, которое долгие годы, еще в составе Украины, добивалось права выбирать главу своего города. Такое право севастопольцы получили законом от 24 ноября.

Кадровые перестановки в Севастополе привели также к масштабным изменениям в системе административного управления РФ: Крымский федеральный округ был упразднен, а оба крымских региона включены в состав ЮФО. Таким образом Севастополь покинул не только экс-губернатор Меняйло, но и поддерживавший его полпред Олег Белавенцев.

Отрешение от должности кировского губернатора Никиты Белых в связи с утратой доверия стало, безусловно, самой скандальной отставкой 2016 года на региональном уровне. 24 июня Белых был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и СКР, на следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – речь идет о сумме в 400 тысяч евро. 28 июля, в «единый день отставок и назначений», врио губернатора Кировской области был объявлен Игорь Васильев, возглавлявший до этого Росреестр. С ходу он попытался утвердиться в роли хозяина региона, инициировав дискуссию о переходе Кировской области в часовой пояс МСК+1, а также предложив вернуть областному центру историческое наименование Вятка.

Кузбасская электоральная аномалия

По результатам губернаторских выборов-2016, помимо вышеназванных Алексея Дюмина, Натальи Ждановой, Игоря Рудени, от приставки «врио» избавился Сергей Гапликов, возглавивший Коми после ареста и скандальной отставки Вячеслава Гайзера в сентябре 2015 года. Также на прямых выборах одержали победу и сохранили за собой должности действующие главы Чечни, Тувы и Ульяновской области. Кроме того, парламент Северной Осетии избрал главой республики Вячеслава Битарова, до этого семь месяцев исполнявшего обязанности руководителя региона. В Карачаево-Черкесии депутаты переизбрали на новый срок Рашида Темрезова. Таким образом, во всех девяти субъектах РФ, где в уходящем году прошли выборы первых лиц, победу одержали либо действующие губернаторы, либо врио, назначенные задолго до дня голосования. В большинстве регионов оппозиция не смогла или не посмела составить реальную конкуренцию кандидатам от власти, лишь в Ульяновской области представитель КПРФ Алексей Куринный предпринял отчаянную, хотя и безуспешную атаку на губернатора-единоросса Сергея Морозова.

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва стали главным политическим событием года федерального значения, одновременно оказав влияние на ситуацию в регионах. Как отмечают эксперты, восстановление смешанной мажоритарно-пропорциональной системы (225 депутатов избраны в одномандатных округах, 225 – по партийным спискам) усилило связь депутатского корпуса с регионами. Это также выдвинуло ряд ярких политиков, лидеров общественного мнения, персональный рейтинг которых позволяет им в будущем претендовать на губернаторские посты в своих территориях. Вместе с тем для действующих руководителей субъектов важное значение имеет процент голосов, полученный партией власти в конкретных регионах. Результаты «Единой России» различаются в разы порой даже в соседних областях. Так, в Сибири резко выделяется Кемеровская область, где за ЕР, по официальным данным, отдали голоса 77% избирателей, в то время как в Новосибирской области только 38%, в Омской – 36%. В ряде регионов Дальнего Востока – в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области – единороссы также не преодолели 40-процентный рубеж. Скромные результаты у ЕР в Москве (37,76%) и в Петербурге (менее 40%). Напротив, фантастические проценты у партии власти, уже традиционно, в национальных республиках: в Чечне (более 96%), в Дагестане (89%), в Татарии (85%).

Убедительная победа ЕР в том или ином регионе, с одной стороны, является признаком социально-политической стабильности данной территории, что прибавляет очков ее руководителю. Вместе с тем сверхвысокие результаты партии власти ставят под сомнение чистоту голосования, а следовательно, легитимность выборов. В целом, как показывает практика, итоги парламентских выборов как регионального, так и федерального уровня не являются определяющими в судьбе главы региона. Решения об отставках и назначениях очевидно принимаются с учетом множества факторов, в том числе на основании конфиденциальной информации спецслужб и правоохранительных органов.

2. Подготовка к выборам-2017, лидеры и аутсайдеры.

Сразу после подведения итогов выборов-2016 фактически стартовала подготовка к большому избирательному циклу 2017–2018гг., кульминацией которого станет президентская кампания.

АП готовит «черный список»

Мобилизация политической системы проявляется, в частности, в существенных перестановках в кремлевской администрации, а также в повышенном внимании к регионам. Так, в структуре управления по внутренней политике (УВП) сформировано новое подразделение, которое будет курировать избирательные кампании в регионах, в том числе губернаторские выборы-2017. Отвечать за это важнейшее направление доверено, по данным источников, Александру Харичеву. Его официального назначения на должность замруководителя УВП ожидают в ближайшее время. Харичев пришел на Старую площадь вместе с Сергеем Кириенко, под началом которого работал в «Росатоме». В задачи куратора региональных выборов, помимо чисто аппаратных вопросов, входит мониторинг и оценка ситуации на местах, в том числе с использованием социологии.

Вероятно, департамент Харичева будет играть не последнюю роль и в составлении кремлевского рейтинга регионов, который УВП намерено представить Путину в январе-феврале. Планируется проанализировать эффективность субъектов РФ, в том числе с экономической точки зрения, и на этом основании ранжировать по трем группам. В первую войдут успешные регионы, во вторую отстающие, в третью – территории, где необходимо продолжать мониторинг. За выводами могут последовать кадровые решения, подтверждают источники в УВП.

С учетом внутриполитического контекста можно предположить, что попавших в «черный список» губернаторов не допустят до участия в очередных или досрочных выборах, вовремя подыскав «хромым уткам» замену в лице свеженазначенных врио, не имеющих антирейтинга, но получивших по факту назначения поддержку президента. Разумеется, в «группе смерти» могут оказаться многие из тех глав регионов, чьи полномочия истекают в 2017 году. Таковых в РФ 11, но с учетом состоявшихся и возможных досрочных отставок губернаторские выборы (включая непрямые) ожидаются в новом году по меньшей мере в 15 регионах. Лишь в трех из них, по мнению большинства экспертов, сложились условия для реальной конкуренции: в Свердловской области, Пермском крае и Бурятии. Тот факт, что оппозиция получила здесь шанс на успех, свидетельствует не столько о силе самой оппозиции, сколько о слабости действующих руководителей этих субъектов. Именно глава Бурятии и, в меньшей степени, свердловский и пермский губернаторы фигурируют в качестве аутсайдеров в ряде ведущих рейтингов.

«Двоечники» не боятся экзамена

По версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) самой эффективной в 2016 году стала Тюменская область, наименее эффективное управление – в Бурятии. Последнее, 85-е место республики в рейтинге, по словам соавтора исследования Ростислава Туровского, обусловлено целым комплексом проблем: «Это и низкий уровень политического контроля, который демонстрируют власти региона: проблемы в отношениях главы республики с администрацией республиканской столицы Улан-Удэ, с частью бурятских этнических элит, довольно конфликтная избирательная кампания. Если проецировать это на губернаторскую кампанию 2017 года, то можно наблюдать появление сильных кандидатов от КПРФ в лице Вячеслава Мархаева и от «Справедливой России» в лице Иринчея Матханова». Туровский указывает также на множество социально-экономических проблем Бурятии: «Властям не удается обеспечить экономический рост, создать благоприятный инвестиционный климат. Проект экономической зоны забуксовал и неоднократно подвергался критике».

В опубликованном в декабре Семнадцатом рейтинге политической выживаемости губернаторов глава Бурятии Вячеслав Наговицын получил двойку, что красноречиво свидетельствует о его шансах на переизбрание. «Многочисленные конфликты с местными элитами окажутся в центре внимания вследствие необходимости принять кадровое решение из-за окончания срока полномочий», – прогнозируют составители рейтинга Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» и Фонд «Петербургская политика». Отметим, полномочия Наговицына истекают в мае 2017 года.

Пермский край в рейтинге эффективности управления на 79-м месте, а «выживаемость» губернатора Виктора Басаргина оценивается на два с плюсом. На его кресло могут претендовать кандидаты, представляющие интересы полпреда в ДФО Юрия Трутнева, ранее возглавлявшего регион, а также либерального экс-губернатора края Олега Чиркунова. Тем не менее, Басаргин уже заявил о готовности участвовать в выборах 10 сентября, «если будет принято соответствующее решение со стороны президента».

Политическая выживаемость свердловского губернатора Евгения Куйвашева оценивается экспертами также на 2+, в рейтинге АПЭК регион балансирует на 48-49-м месте. Куйвашева, судя по всему, низкие оценки не смущают: как отмечают наблюдатели, он фактически начал предвыборную кампанию, упразднив должность председателя областного правительства и тем самым устранив потенциального соперника в лице экс-премьера Дениса Паслера. Однако претендовать на пост губернатора могут и другие сильные игроки, в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Некоторые эксперты главным препятствием на пути Куйвашева считают мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

«В Свердловской области и Перми слабые губернаторы, поражение которых позволит выпустить пар перед президентской кампанией, причем Пермь выглядит как более предпочтительный регион для опыта», – резюмирует политолог Константин Калачёв.

В числе вероятных «кандидатов на вылет» и глава Карелии Александр Худилайнен: в рейтинге эффективности управления (АПЭК) ниже Карелии только Бурятия, политическая выживаемость Худилайнена оценивается на три с минусом. В Рейтинге эффективности губернаторов от Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) глава Карелии на последнем месте. В феврале он получил от президента выговор за срыв программы по расселению граждан из аварийного жилья. Также, по мнению аналитиков, Худилайнен понес репутационные потери в результате голодовки, которую объявлял депутат заксобрания региона Андрей Рогалевич. Ранее губернатор Карелии добился отставки мэра Петрозаводска Галины Ширшиной и нейтрализовал ряд других оппонентов, однако эти политические «победы» создали негативный информационный фон.

Неопределенной остается предвыборная ситуация в Рязанской, Новгородской, Белгородской, Томской, Саратовской областях и Мордовии: у руководителей этих регионов срок полномочий истекает также в 2017-м. Наименее прочные позиции у рязанского губернатора Олега Ковалёва.

Влить свежую кровь

Практически гарантирована победа на выборах 10 сентября всем четырем врио губернатора: Ярославской, Калининградской, Кировской областей и Севастополя. Возглавивший Ярославскую область Дмитрий Миронов получил недвусмысленную поддержку президента, который назвал своего бывшего охранника человеком «способным и очень порядочным». Кроме того, экс-губернатор Анатолий Лисицын, представляющий регион в Совете Федерации, после встречи с Мироновым публично поддержал его.

Врио главы Калининградской области Антон Алиханов имеет репутацию политического вундеркинда и технократа. На фоне несостоявшегося губернатора-силовика Евгения Зиничева новый врио выглядит особенно выигрышно. Даже представители оппозиции признают Алиханова сильным соперником, что не мешает им строить планы по выдвижению единого кандидата от коалиции КПРФ, ЛДПР, справороссов и «Патриотов России». Впрочем, очевидного претендента на эту роль пока не просматривается.

Сменивший оскандалившегося Никиту Белых врио губернатора Кировской области Игорь Васильев воспринимается как ревизор, который призван перетряхнуть местную бюрократию и навести элементарный порядок. В этом контексте опыт работы Васильева в КГБ СССР придает целостность имиджу назначенца. В то же время он не хочет выглядеть стопроцентным силовиком и чиновником, позволяя себе довольно рискованно либеральничать с прессой: «Да сколько можно судить Навального? Да отпустите его уже, пусть делает, что хочет».

Возглавивший Севастополь Дмитрий Овсянников пользуется двойной поддержкой: федерального центра и авторитетного экс-спикера заксобрания Алексея Чалого. Если союз Чалого с Овсянниковым продлится до сентября, у последнего не возникнет проблем с избранием. При всей «неуправляемости» Чалого новый конфликт парламента с правительством города в ближайшее время маловероятен хотя бы потому, что Овсянников не успел накопить антирейтинг.

Слабой стороной всех четырех врио является их неукорененность: они «варяги» и в силу этого не имеют прочных связей с местными элитами, не говоря уже о массовом избирателе. Однако назначивший их президент не видит в этом проблемы. Как заявил Путин на итоговой пресс-конференции, последние кадровые решения были ответом на общественный запрос: «Бывают случаи, когда, что называется, элиту нужно обновлять, обновлять нужно кровь. Это совершенно очевидная вещь. И это, кстати говоря, востребовано гражданами региона, чтобы произошло определенное обновление региональных элит».

3. Экономика и социальная политика.

Социально-экономическая ситуация в регионах в гораздо большей степени, чем политическая, зависит от внешних факторов: стагнации российской экономики, низких цен на нефть и колебаний курса рубля, снижения инвестиционной активности.

«Самоощущение людей хуже статистики»

2016 год стал периодом адаптации российской экономики к «новой нормальности», характерными чертами которой является снижение инфляции посредством сохранения высокой ключевой ставки ЦБ (10%), слабый потребительский спрос, замедление падения ВВП без перехода к росту. Согласно расчетам Минэкономразвития, по итогам года спад экономики замедлится до 0,5% (с 3,8% в 2015 году), а в 2017-м ВВП вырастет на 1,1%. Предметом особой гордости финансово-экономического блока правительства РФ и Банка России является снижение инфляции до «рекордно низкого уровня» в 5,5%, что дает основание надеяться на достижение в 2017 году целевого показателя в 4%.

Однако советник президента академик РАН Сергей Глазьев считает проводимую денежно-кредитную политику «беспрецедентной по безрассудности». «МВФ рекомендует, а Банк России объявляет главной целью денежной политики снижение инфляции посредством монетарных методов сокращения денежной массы. Последние три года он делает это путем регулирования ключевой ставки пропорционально инфляции, удерживая ее выше индекса потребительских цен, – утверждает Глазьев. – Единственным ограничением для роста российской экономики является искусственно созданная нехватка кредитов для финансирования инвестиций в прирост основного и оборотного капитала производственных предприятий. Монетизация российской экономики явно недостаточна не только для расширенного, но даже и для простого воспроизводства. Объем инвестиций примерно вдвое ниже, чем был в конце советской эпохи, а норма накопления – вдвое ниже быстро растущих стран. И это – прямой результат проводимой денежно-кредитной политики».

Вместе с тем сохраняется хроническая зависимость российской экономики от цен на нефть. Под занавес 2016 года они подросли, однако не настолько, чтобы в одночасье решить проблему нехватки денег в государственной казне. Принятый Госдумой 9 декабря бюджет на 2017–2019гг. оппозиция называет «бюджетом замирания», что весьма точно отражает его суть. Он гарантирует исполнение основных социальных обязательств, однако не содержит предпосылок для экономического роста. В 2017 году дефицит бюджета (2,753 трлн рублей) составит более 3% от ВВП, что выше безопасного уровня по международным стандартам. Компенсировать нехватку средств планируется за счет Резервного фонда, Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также внутренних и внешних заимствований. При этом, как сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, уже в следующем году Резервный фонд будет исчерпан полностью и правительство перейдет к использованию средств ФНБ.

Стабилизировать ситуацию может дальнейший рост нефтяных цен, однако бюджет сверстан исходя из среднегодовой цены на основной российский товар в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4%. Страхуясь, кабмин заранее перешел в режим жесткой экономии. Якобы защищенная социальная сфера не избежала общей участи, что первыми почувствовали на себе 43 млн российских пенсионеров. Индексировав в начале года пенсии всего на 4% (при инфляции в 13% по итогам 2015 года), обещанную вторую часть индексации заменили единоразовой выплатой всем неработающим пенсионерам, по 5 тысяч рублей. Эти деньги получателям начислят в течение января, то есть в 2016-м пенсии были индексированы по факту лишь на треть от уровня прошлогодней инфляции. Однако в новом году правительство обещает не экономить на пенсионерах и вернуться к индексации строго по инфляции, накопленной за 2016-й. «Мы приняли решение, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы в полном объеме. Здесь никаких сомнений быть не может», – заверил Дмитрий Медведев в конце ноября.

Над пополнением бюджета и сокращением госрасходов рука об руку с правительством работает Госдума. В декабре парламентское большинство приняло решение заморозить индексацию материнского капитала до 2020 года. Сейчас его размер составляет 453 тысячи рублей.

Также на 2020-й перенесено вступление в силу нормы о ежегодном увеличении на 25% фиксированной части пенсий сельских жителей с большим трудовым стажем. Экономия расходов бюджета Пенсионного фонда составит в 2017 году более 17 млрд рублей, в 2018 году – более 18 млрд рублей, в 2019 году – более 19 млрд рублей, отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, Дума поддержала предложенное Минфином сокращение темпов роста зарплат медиков в 2017 году. В бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017–2019 годы внесена поправка о переводе в нормированный страховой запас бюджета ФОМС 75,9 млрд рублей, которые изначально предполагалось передать на повышение зарплат врачей в регионах. Принятое решение сократит темп роста зарплат медикам в следующем году: вместо запланированных 10,6% он составит 5,4%. Таким образом, майские указы президента, хотя и не снимаются с повестки, фактически отложены в долгий ящик.

Вместе с тем законодатели приняли решение повысить с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 7500 рублей до 7800 рублей. Нововведение отнюдь не «для галочки» – за «минималку» в РФ работают почти 900 тысяч человек. При этом в соответствии с Трудовым кодексом России МРОТ не должен быть меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, который в настоящее время составляет 10 678 рублей. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что доведение МРОТ до прожиточного минимума возможно при условии включения районных коэффициентов и «северных надбавок», а также при условии, что минимальный размер оплаты труда станет региональным.

Впрочем, как признала недавно вице-премьер Ольга Голодец, «что бы мы ни говорили, на прожиточный минимум прожить практически невозможно». На Всероссийском семинаре-совещании с вице-губернаторами по социальным вопросам Голодец констатировала: «В стране очень сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка самоощущения людей. И если по статистической оценке у нас идет рост бедности, и она составляет 15%, что очень плохо для нас сегодня, и мы должны максимально стремиться к тому, чтобы все-таки вернуться к статистической бедности, которая была до того, – то самоощущение людей гораздо хуже».

В неоплатном долгу

Для большинства регионов социальная сфера остается тяжким бременем, в том числе и по причине склонности федерального центра перекладывать на субъекты как можно больше обязательств. С губернаторов спрашивают по-прежнему строго, невзирая на проблемы в экономике и бюджетный дефицит. Так, Владимир Путин на встрече с новым губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что руководители регионов должны работать над снижением смертности населения: «Смертность надо снижать, она не снижается практически». Премьер Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов «ускориться» со сдачей перинатальных центров и пригрозил «забрать деньги» у регионов, которые не уложатся в срок. В данном случае речь идет о федеральных средствах: 50 млрд рублей были выделены на строительство перинатальных центров в 30 субъектах. Сделать это нужно было до конца 2016 года, однако сроки выполнения работ неоднократно «сдвигали вправо». Хуже всего обстоит дело в Якутии, Красноярском крае и Смоленской области – там медучреждения будут сданы в лучшем случае в декабре 2017 года.

Реализация программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья буксует также не из-за нехватки денег, а по причине неудовлетворительной организации работы на местах. По данным Счетной палаты, за девять месяцев 2016г. программа выполнена в среднем на 33,6%. Аутсайдером по этому показателю является Тува, где расселено всего 3% аварийного жилого фонда. Также, по мнению экспертов СП, «наиболее критическая ситуация сложилась в Карелии, где расселено только 26% общего объема аварийного жилья, Дагестане (27%), Амурской (30%) и Саратовской (30%) областях». Срыв программы расселения чаще всего не связан с недостатком средств на ее выполнение в регионах, поскольку обеспеченность программ средствами консолидированных бюджетов субъектов РФ по состоянию на 1 октября составила 94%.

Также Счетная палата выявила, что дорожные фонды в регионах используются не в полном объеме: в 2015 году было израсходовано лишь 86% от совокупного объема выделенных средств. Власти на местах порой не способны освоить в полной мере даже такой источник пополнения дорожных фондов, как трансферты из федерального бюджета. По данным СП, в 2015 году регионами использовано 81,6% перечисленных средств. В этом году кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5%. В итоге нормативным требованиям не соответствует 62% совокупной протяженности автодорог регионального значения.

Многочисленные факты неэффективного использования средств не отменяют проблемы бюджетного дефицита, решая которую, регионы увеличивают долговую нагрузку. Суммарный госдолг субъектов РФ приближается к 2,5 трлн рублей, при этом цифры сильно различаются от региона к региону. Самая большая долговая нагрузка у Мордовии – она превышает 182% собственных налоговых и неналоговых доходов республики (по другим данным 199%). У Костромской области этот показатель составляет 137%, у Смоленской – 121%. Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что пять регионов, задолженность которых по кредитам превышает установленную Минфином планку в 50% бюджета, нуждаются в серьезной поддержке со стороны федеральных властей.

У Сахалинской области и Севастополя, напротив, госдолг вовсе отсутствует (по данным на 1 января). Незначительная долговая нагрузка у Алтайского края – 5,9%. Комментируя эти цифры, президент отметил, что «руководство Алтайского края проводит взвешенную высокопрофессиональную бюджетную политику».

В целом ситуация остается сложной: каждый третий субъект РФ испытывает проблемы с обслуживанием госдолга, еще треть балансируют на грани сведения доходов и расходов. По прогнозу аналитиков рейтингового агентства S&P, через два года четверть из 85 российских регионов окажутся в позиции дефолта.

Одним из основных механизмов финансовой поддержки территорий федеральным центром является замещение дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными. В 2017 году объем предоставляемых регионам займов будет увеличен вдвое – со 100 млрд до 200 млрд рублей.

Другой важной составляющей бюджетной поддержки остаются дотации субъектам РФ. В 2017 году их общая сумма достигнет 738,3 млрд рублей, что на 97 млрд рублей (или на 15%) больше, чем ожидается по итогам 2016 года. В частности, «на выравнивание бюджетной обеспеченности» Дагестан получит 52,4 млрд рублей, Якутия – 36,6 млрд рублей, Камчатка – 37,16 млрд рублей, Чечня – 24 млрд рублей. Кроме того, в бюджете-2017 предусматривается выделение отдельного вида дотаций регионам – «в целях обеспечения сбалансированности бюджета». По этой статье Чечня получит дополнительно 16,4 млрд рублей, Республика Крым – 18,6 млрд рублей, Севастополь – 5,1 млрд рублей.

Вместе с тем федеральный центр усиливает контроль за расходованием средств. Начиная с 2017 года дотационные регионы должны будут подписывать соглашение с Минфином о достижении конкретных социально-экономических показателей. Однако намеченные цели развития отличаются от приоритетов, заложенных в бюджете, предупреждает Счетная палата. «Таким образом, мы создали сложную и плохо администрируемую систему региональных приоритетов. Считаем, что на это должно быть обращено особое внимание правительства», – заявила глава СП Татьяна Голикова. Она также напомнила, что кабмин должен распределить субсидии до 1 февраля, в противном случае нераспределенные средства будут направлены в резервный фонд правительства. «Аналогичная жесткая форма в Бюджетном кодексе записана и в отношении дотаций. Если до 1 марта 2017 года с регионами не будут подписаны соглашения, то дотации также будут пополнять резервный фонд», – добавила Голикова. Между тем по состоянию на 14 декабря не распределена по субъектам РФ 21 субсидия на будущий год.

4. Главные события года в регионах.

Данный раздел посвящен наиболее значимым, с точки зрения «Клуба Регионов», неполитическим событиям в регионах. В раздел не вошли отставки и назначения в губернаторском корпусе (они подробно рассмотрены в Части 1), а также коррупционные скандалы в силовых структурах и высших эшелонах власти – эта тема требует отдельного исследования.

«Повторения беспредела в Тульской области не допустим»

15 марта в тульском поселке Плеханово представители цыганской диаспоры повредили внутрипоселковый газопровод, предприняв так называемую врезку – незаконные работы с целью кражи энергоресурса. В результате 400 семей местных жителей остались без газа. Бригада аварийной газовой службы не смогла устранить повреждение, столкнувшись с активным противодействием со стороны цыган. Вызванная в поселок полиция также подверглась нападению. Ликвидировать незаконные врезки, через которые газ похищался на протяжении многих лет, удалось только с помощью ОМОНа. Ситуацию в Плеханово, вызвавшую широкий резонанс, взял под контроль назначенный в феврале врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Несколько наиболее агрессивных участников беспорядков были задержаны. «Повторения подобного беспредела в Тульской области мы не допустим. Ни в отношении закона, ни в отношении правоохранительных структур, ни в отношении наших граждан», – заявил Дюмин.

«Поддался ложному чувству…»

В ночь на 19 марта в Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский авиалайнер Боинг-737 авиакомпании FlyDubai, выполнявший регулярный рейс из Дубая (ОАЭ). Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа (62 человека, в том числе 45 граждан РФ) погибли. Самолет заходил на посадку в сложных метеоусловиях, при сильном боковом ветре. После неудачной первой попытки и двухчасового ожидания командир экипажа Аристос Сократус начал повторный заход на посадку, который также был прерван. Набрав высоту примерно в 1 тыс. метров, лайнер внезапно перешел в крутое пикирование и упал в районе взлетной полосы.

В ходе расследования причин катастрофы рассматривались две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор. В ноябре специалисты МАК пришли к выводу, что командир воздушного судна не смог адекватно оценить положение и решил, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. «Поддавшись ложному чувству ощущения резкого набора высоты, он отвел ручку управления от себя, не глядя на положение авиагоризонта», – предположили эксперты.

Сразу после трагедии губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил администрации Ростова-на-Дону проработать вопрос установки мемориала в память о жертвах авиакатастрофы. Позднее он сообщил журналистам, что памятник установят в годовщину трагедии в сквере перед аэропортовым комплексом.

«У нас нет ни дорог, ни велодорожек»

14 апреля в самом начале Прямой линии с Владимиром Путиным омичка Екатерина Черненко наглядно продемонстрировала президенту плачевное состояние дорог города-миллионника (обращение было в формате видеозвонка): «Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии: яма на яме. У нас машины ломаются, колеса отваливаются. Власть никак не реагирует на наши проблемы, просьбы. Мы устраиваем акции, петиции – власть мимо проходит. У нас нет ни дорог для граждан, ни велодорожек, вырубаются деревья, грязь». «Владимир Владимирович, у города Омска скоро 300-летие, это знаменательная дата. Все граждане надеются, что хотя бы к этому празднику наш город будет благоухать – с дорогами, в зелени, о чём мы очень просим», – буквально взмолилась девушка.

В ответ Путин пообещал, во-первых, «окрасить» расходы из дорожных фондов субъектов РФ, «против чего раньше всегда возражали руководители регионов», во-вторых, оставлять в этих фондах часть дополнительных доходов от повышения акциза на бензин. Нашлись и другие источники: в мае стало известно, что из собранных системой «Платон» средств Омская область получит максимальный федеральный трансферт на ремонт дорог – 750 млн рублей. Две трети этой суммы омский губернатор Виктор Назаров распорядился направить на восстановление магистралей областного центра. Городским властям помогли также из областного бюджета. Несмотря на предпринятый летом масштабный дорожный ремонт, Омск так и не начал «благоухать». В итоге мэр города Вячеслав Двораковский занял в рейтинге градоначальников 87-е место из 88, а Екатерина Черненко стала победительницей конкурса народного голосования «Человек года-2016».

Сказал – и поехали!

28 апреля состоялся первый запуск с нового космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту три научных спутника. Изначально знаковое событие планировали на 27 апреля, однако за полторы минуты до старта автоматика предупредила о неисправности. В тот же вечер были выявлены неполадки в работе одного из кабелей ракеты, который был немедленно заменен. Таким образом, вице-премьер Дмитрий Рогозин выполнил данное президенту обещание провести первый пуск в апреле 2016 года, правда, речь шла о середине месяца.

Строительство космодрома было начато в 2010 году в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье Зеи и Большой Пёры. Вслед за первой очередью «Восточного» планируется возведение стартового стола и других сооружений второй очереди. Параллельно строится жилье и социальная инфраструктура в городе Циолковском (бывшем поселке Углегорске), который глава Роскосмоса Игорь Комаров назвал «городом будущего». Ожидается, что в Циолковском будут проживать около 30 тыс. человек.

Строительство «Восточного» сопровождалось многочисленными сообщениями о задержках зарплаты рабочим. Против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнением обязательств. В ноябре 2015 года общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд рублей.

Второй запуск с Восточного планируется провести в 2017 году, а начиная с 2018-го из Амурской области будут запускать от шести до восьми ракет ежегодно. Первый пилотируемый старт запланирован на 2023-й, с этого года Россия получит независимый доступ в космическое пространство: в настоящее время пилотируемые запуски могут осуществляться только с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур.

Выбор Амурской области для строительства нового космодрома обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Кроме того, трассы запусков проходят над малонаселенными районами Дальнего Востока и водными акваториями.

Кто не понял, тот поймет

15 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал имени Ахмата Кадырова, руководившего Чечней до 2004 года. Ранее городская Топонимическая комиссия раздельным решением (девять голосов «за», шесть «против», двое воздержались) рекомендовала губернатору увековечить таким способом память человека, который, по словам самого Полтавченко, «не принимал участия в жизни Петербурга, не жил и не работал» в городе на Неве. Такова была его позиция еще в 2015 году, когда депутат Виталий Милонов предлагал назвать в честь Кадырова-старшего одну из улиц Северной столицы.

Решение Топонимической комиссии вызвало широкий общественный резонанс. Созданная в день голосования петиция на Change.org «Добьемся отмены переименования моста в Санкт-Петербурге в честь Кадырова» всего за сутки собрала около 30 тысяч подписей. 6 июня на Марсовом поле прошел согласованный митинг против скандального наименования моста. Четверо членов Топонимической комиссии вышли из ее состава в знак протеста. Тем не менее, Полтавченко поддержал решение комиссии, проигнорировав мнение многих жителей Петербурга, в том числе таких известных как режиссер Александр Сокуров.

Дискуссия по этому вопросу была фактически закрыта 9 ноября, когда депутаты заксобрания Петербурга отказались рассматривать вопрос о проведении референдума по мосту Кадырова. Ранее инициативу доверить решение вопроса о наименовании моста жителям города поддержал горизбирком. Голосование в заксобрании должно было стать следующим шагом на пути к организации референдума. Вопрос, который предполагалось вынести на общегородское обсуждение, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе не может иметь название «мост Ахмата Кадырова»?».

«Как поплавали?»

18 июня во время отдыха на Сямозере в Карелии погибли 14 школьников в возрасте 12–15 лет. Как выяснилось в ходе расследования трагедии, из оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» в поход на лодках отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих, не имевших необходимых навыков. В результате внезапно начавшегося шторма две лодки из трех перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы, спасательная операция началась только 19 июня.

Как сообщили 20 декабря в Главном следственном управлении СК России, по результатам расследования собственнику и директору лагеря Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 238 и статьи 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности).

Трагедия в Карелии стала также косвенной причиной ухода с поста детского омбудсмена Павла Астахова. Во время посещения в больнице спасенных детей, уполномоченный по правам ребенка крайне неудачно пошутил, задав вопрос: «Как поплавали?». В свое оправдание Астахов заявил, что его слова были вырваны из контекста, к тому же «есть специальные психологические приемы, которые помогают раскрыть напуганного ребенка и дать ему возможность выговориться, выплеснуть эмоции». Тем не менее, вскоре Астахов ушел в отпуск с последующим увольнением. 9 сентября Владимир Путин назначил детским омбудсменом Анну Кузнецову.

Покемон до тюрьмы доведет

11 августа студент юридического факультета Уральского гуманитарного института Руслан Соколовский опубликовал видео, на котором он играет в популярную игру для смартфонов Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. По словам видеоблогера, он решил снять этот ролик после сюжета на телеканале «Россия 24», в котором сообщалось о возможной уголовной ответственности для любителей ловить покемонов в неподобающих местах. В частности, речь шла об оскорблении чувств верующих. «Кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном в церкви?» – публично выразил свои сомнения Соколовский, сравнив при этом Иисуса Христа с «редким покемоном».

В реальности последствий увлечения виртуальными существами блогер убедился после того, как стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям УК РФ: 282-й («Разжигание ненависти») и 148-й («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). 3 сентября суд арестовал Соколовского на два месяца. Через несколько дней ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Однако 28 октября блогера повторно взяли под стражу и отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя поступок Соколовского, заявил, что «в нормальном состоянии, в здравомыслии человек не может такого сделать» и предложил «обследовать» блогера. При этом Куйвашев выступил против жесткой меры пресечения для Соколовского: «Лично я против любого наказания для него, которое предусматривает лишение свободы».

Примирение на линии Маннергейма

14 октября с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в Петербурге демонтировали мемориальную доску Карлу Маннергейму, установленную всего за четыре месяца до этого – 16 июня. В открытии памятной таблички приняли участие Сергей Иванов (на тот момент глава администрации президента) и министр культуры РФ Владимир Мединский. Попытка примирения с прошлым оказалась провальной: более спорную фигуру в отечественной истории трудно найти. В Первую мировую войну Маннергейм сражался с врагом в составе русской армии, а во Вторую мировую – в союзе с Гитлером против СССР. В качестве главнокомандующего финской армией Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда, через финские концлагеря прошли тысячи красноармейцев и мирных жителей.

Открытие мемориальной доски вызвало недоумение и протест у жителей Петербурга. Табличку с барельефом трижды обливали красной краской, расстреливали из огнестрельного оружия и попытались изрубить топором. Также демонтажа мемориала пытались добиться в судебном порядке, но Смольнинский районный суд отклонил иск Павла Кузнецова к петербургским властям о признании незаконной установки памятной доски. Однако, в отличие от ситуации с мостом Кадырова, в данном случае чиновники не смогли проигнорировать общественный протест. Мемориальную доску Маннергейму демонтировали и перевезли в музей Первой мировой войны в Царском Селе.

«Ни одна инициатива не должна быть потеряна»

4 декабря на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень тяжелый грузовик протаранил автобус, перевозивший детскую команду по акробатике. В результате автокатастрофы погибли 12 человек, в том числе 10 детей. В СКР, который ведет расследование, так описывают случившееся: «Автобус с детьми возвращался с соревнований в Нефтеюганск. Навстречу ему в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача. В районе 16 часов по местному времени первый встречный грузовик «зацепился» по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу. Следователи полагают, что аварию спровоцировало обоюдное грубое нарушение правил дорожного движения водителями двух транспортных средств – автобуса и первого грузовика». В отношении водителей возбуждены уголовные дела. Ранее стало известно, что водитель автобуса, в котором ехали школьники, за последние два года семь раз грубо нарушил правила дорожного движения.

На девятый день после трагедии губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила в телеобращении к жителям региона: «За эти дни поступило много предложений от граждан, общественности, экспертов по лучшему обеспечению безопасности детей. Ни одна инициатива не должна быть потеряна, так же, как должны быть установлены причины трагедии и лица, допустившие их возникновение. Цель одна: механизмы по обеспечению безопасности детей должны работать безотказно».

Подобные механизмы прорабатываются и на федеральном уровне. Как стало известно 21 декабря, МВД РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти ведет работу по принятию дополнительных мер обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей автобусами. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура предложила внести изменения в правила перевозки детей в автобусах. В частности предлагается сделать обязательным сопровождение автомобилем ДПС даже одного автобуса, а не колонны от трех автобусов, как сейчас.

«Десятками люди мрут, как мухи»

17 декабря в больницы Иркутска начали поступать отравившиеся контрафактным парфюмерно-косметическим средством «Концентрат для ванн «Боярышник», который пострадавшие использовали как алкогольный напиток. По данным специалистов, вместо обозначенного на этикетке этилового спирта суррогат содержит метанол, смертельный для организма даже в небольших дозах. В течение нескольких суток жертвами «Боярышника» стали более 70 человек. В связи с массовой гибелью людей в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция сообщила о 13 задержанных, одного из поставщиков суррогатного алкоголя заключили под стражу на два месяца. Обнаружено два подпольных цеха, где изготавливался и разливался «Боярышник».

Премьер Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием спирта свыше 25% на 30 дней за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Президент на большой пресс-конференции заявил, что меры, предложенные правительством, правильные, но запоздалые. «Контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили эти трагедии», – констатировал Путин. Ранее на встрече с председателями обеих палат парламента глава государства отметил, что одна из причин массового отравления – низкие акцизы на спиртосодержащую продукцию: «Видим, к чему приводят такие поблажки. Десятками люди мрут, как мухи». Президент попросил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина урегулировать законодательство в этой сфере, «чтобы это не были флакончики по три копейки».

5. Общественно-политические тенденции 2016 года и прогноз на 2017-й.

В уходящем году в общественно-политической жизни страны тренд «закручивания гаек» соперничал с умеренно либеральным, «оттепельным» трендом. Обе господствующие тенденции в том или ином виде отразились как в федеральной, так и в региональной повестке, а также в отношениях центра с субъектами РФ. 2017 год, в связи с юбилеем двух революций и подготовкой к президентским выборам, потребует от власти и общества соблюдения баланса интересов условных либералов и консерваторов.

«Закручивание гаек» продолжается

Дальнейшее усиление контроля государства над обществом в 2016 году реализовалось, прежде всего, в информационно-коммуникационной сфере, значение которой возрастает день ото дня.

Принятый Госдумой в июне закон Яровой (пакет Яровой) дает правительству РФ полномочия обязывать интернет-провайдеров и операторов мобильной связи хранить записи телефонных разговоров, смс-сообщения и интернет-трафик пользователей сроком до шести месяцев, а данные о фактах передачи информации пользователями – до одного года. При этом весь контент должен храниться исключительно на территории России. Поправка вступит в силу 1 июля 2018 года.

Другой закон из пакета Яровой дополнил УК РФ тремя новыми составами преступления: несообщение о преступлении террористического характера, содействие экстремистской деятельности и совершение акта международного терроризма.

Импортозамещающий мессенджер

С 1 января 2017 года вступают в силу ограничения на закупку программного обеспечения (ПО) государственными и бюджетными организациями. В случае, если необходимый набор функций может выполнять программа российских разработчиков, приобретать импортный аналог будет запрещено. Рекомендованный софт внесут в реестр отечественного ПО.

В этой связи в муниципалитетах Владимирской и Ульяновской областей в уходящем году стартовал эксперимент по переходу на отечественное ПО. С 2017 года планируется начать массовое распространение продуктов российских разработчиков. Отечественный софт сначала протестируют в органах муниципальной власти, а потом установят его на компьютеры федеральных ведомств.

Тестирование в регионах проходят также 13 различных отечественных мессенджеров, созданных специально для чиновников. В перспективном госмессенджере планируется реализовать концепцию активной информационной защиты. Она предполагает обязательное оснащение интернет-сервиса эффективным антивирусом, комплексом проверок на уязвимость к кибератакам и системой криптографии. Устойчивость мессенджера для чиновников к любым киберугрозам проверят «белые хакеры».

Киберпреступность угрожает нацбезопасности

5 декабря Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности РФ. Среди основных информационных угроз национальной безопасности России названы следующие: технологическое отставание РФ в сфере информационных технологий, высокий уровень зависимости от зарубежной компонентной базы и программного обеспечения, недостаточная эффективность отечественных научных исследований. Отдельно в списке информационных угроз отмечен рост киберпреступности, в первую очередь в кредитно-финансовой сфере.

В Доктрине перечислены также направления противодействия информационным угрозам, в том числе: повышение защищенности критически важной информационной инфраструктуры, инновационное развитие электронной промышленности, импортозамещение, развитие национальной системы управления российским сегментом интернета.

Губернаторы вчитаются в декларации мэров

Антикоррупционный тренд, заметный и в 2015 году, в последние месяцы усилился настолько, что приобрел характер облавы на взяточников и казнокрадов. Символом бескомпромиссной борьбы с коррупцией стало, безусловно, уголовное дело против главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиненного в получении взятки в размере 2 млн долларов. Однако в практическом смысле гораздо большее значение имеют многочисленные «посадки» высокопоставленных сотрудников МВД, Следственного комитета и ФСО, в том числе из антикоррупционных подразделений.

В разряд банальных событий перешли задержания взяточников из числа государственных и муниципальных служащих, в том числе мэров, вице-губернаторов и даже глав регионов. Арест кировского губернатора Никиты Белых и жесткий приговор экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову стали очередными недвусмысленными сигналами, посылаемыми федеральным центром в регионы. Впрочем, эти сигналы многие чиновники по-прежнему не замечают, предпочитая изыскивать новые способы перераспределения бюджетных средств в свою пользу.

Совершенствуется и антикоррупционное законодательство. Так, в декабре президент внес в Госдуму законопроект, который возлагает на губернаторов обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных чиновников. В случае выявления несоответствия доходов главы муниципалитета суммам, указанным в его декларации, глава региона обязан будет обратиться к местным депутатам с предложением об отставке нечистого на руку мэра. Нововведение не только создает дополнительный механизм борьбы с коррупцией, основная часть которой сосредоточена именно на муниципальном уровне, но и укрепляет вертикаль власти.

Пиар – не преступленье

Вместе с тем, губернаторам больше не грозит уголовная ответственность за чрезмерные расходы на самопиар: соответствующий законопроект, разработанный ОНФ и поддержанный всеми фракциями, неожиданно «завернул» Совет Госдумы. Внесенный в январе, документ предлагает наказывать крупным штрафом или тюремным сроком до пяти лет глав регионов за расходы на информирование населения о своей деятельности, превышающие 1,5 млн рублей. Однако эта инициатива, активно обсуждавшаяся в Думе шестого созыва, у депутатов седьмого созыва понимания не нашла, при том, что авторы проекта (Ольга Тимофеева и другие) благополучно переизбрались. В конце ноября Совет Госдумы поддержал предложение комитета по государственному строительству и законодательству о возвращении законопроекта авторам. Формальная причина – в связи с «отсутствием официальных отзывов правительства и Верховного суда». Но, как заявил председатель профильного комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»): «Мы со всеми фракциями его обсудили, все были согласны. Откровенно пиаровский законопроект». Остается только догадываться, почему это откровение посетило народных избранников без малого через год после внесения документа.

«Правительство – единственный европеец в России»

Состоявшиеся 18 сентября выборы в Госдуму ознаменовали успешное завершение первого этапа либерализации российской политической системы, стартовавшего в конце 2011-го. Результатом проделанной работы над ошибками стало относительно конкурентное голосование, итоги которого признало подавляющее большинство граждан. И хотя парламент остался все тем же «бешеным принтером» без намека на самостоятельность, в ходе предвыборной кампании о себе смогли ярко заявить 14 партий и сотни политиков в одномандатных округах. Количество нарушений на избирательных участках по сравнению с выборами-2011 сократилось в разы, что признает даже оппозиция.

Еще одним признаком политической либерализации стало назначение первым заместителем главы администрации президента, курирующим внутреннюю политику, Сергея Кириенко – экс-премьера и бывшего лидера фракции «Союза правых сил» в Думе. Он считается человеком, способным найти общий язык со всеми политическими группами и губернаторами. Вполне вероятно, что после президентских выборов Кириенко возглавит кремлевскую администрацию, тем самым обозначив долгосрочный либеральный тренд.

Особенно отчетливо «оттепельные» интонации звучали в этом году в ходе общения президента с правозащитниками и общественниками. Так, Путин поддержал идею председателя Совета по правам человека Михаила Федотова сделать более публичной работу в судах: «Гласность – да, прямо сейчас могу сказать, что поддерживаю; чем более гласной, прозрачной будет работа судов, тем больше доверия она начнет порождать у граждан».

Мирись, мирись…

В 2017 году господствующим трендом, судя по всему, станет «примирительный», который должен сбалансировать как либеральные, так и консервативные тенденции. В канун столетия Февральской и Октябрьской революций для Кремля жизненно важно сохранить социально-политическую стабильность в стране. Не случайно в ежегодном послании Федеральному Собранию президент акцентировал внимание на том, что «уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».

«Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», – призвал Путин.

Насколько прочным является достигнутое согласие, станет ясно уже в ходе региональных выборов в сентябре. Фактически эта кампания послужит генеральной репетицией президентских выборов. Что касается юбилея революции, то сам по себе он будет сведен к ряду памятных мероприятий и более-менее жарких дискуссий на многочисленных ток-шоу. И если выборы-2017, прежде всего губернаторские, станут не менее открытыми и конкурентными, чем прошедшая думская кампания, у несистемной оппозиции не будет шансов «раскачать лодку». Однако легитимность предстоящих выборов зависит в том числе и от действующих глав регионов.

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