RockestraLive: с любовью к року из Москвы

3 февраля в Орле состоится концерт оркестра RockestraLive.

RockestraLive — это энергия, драйв, взрыв эмоций, революция в привычном понимании симфонического оркестра. Симбиоз, казалось бы, несовместимого – классического состава оркестра и альтернативного рока.

Коллектив уже снискал любовь среди тысяч фанатов рок-музыки в десятках городах России. А началось все весной 2015 года, когда несколько энтузиастов, любящих послушать Muse, Placebo, Linkin Park, собрались вместе, чтобы объединить любимую музыку и классический состав симфонического оркестра. Собрали коллектив из студентов, выпускников Академии Гнесиных и Московской государственной консерватории. Принято думать, что музыканты таких заведений привыкли играть только академическую музыку, однако среди них оказалось немало поклонников рока, и именно в таком проекте ребята давно мечтали поучаствовать.

Оркестр начал давать свои первые концерты, которые были посвящены британским рок-группам Muse, Placebo, Radiohead, Coldplay и Arctic Monkeys. Идея исполнения симфонических каверов на популярные хиты, зрителями была принята с восторгом, и сами исполнители высоко оценили проделанную работу. Ведь на концертах RockestraLive можно насладиться любимыми песнями в совершенно новом звучании, а профессионализм музыкантов гарантирует высококачественное исполнение.

Каждое выступление оркестра – бесспорно, значительное событие в культурной жизни любого города. Музыканты на каждом своем концерте выкладываются по полной, и даже после нескольких часов игры, порванных струн и волос на смычке, ребята всегда готовы с радостью исполнить еще несколько песен «на бис».

Оркестр RockestraLive рад пригласить зрителей на свой концерт, который состоится 3 февраля на сцене Конгресс-Холла. Музыканты подготовили программу, в которую вошли каверы известных британских и американских рок-групп — Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, 30 Seconds to Mars, Muse, Placebo, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys, Blur, Kasabian, Oasis и многих других.

Заказ билетов по телефону: 78-00-78 и на сайте: орелконцерт.рф

На правах рекламы