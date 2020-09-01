Роддом в Орле работает без резервного электроснабжения

Проверка прокуратуры показала, что корпус перинатального центра «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой» не обеспечен независимым резервным источником электроэнергии. Прокурор обратился в суд, чтобы обеспечить безопасность пациентов — а вдруг произойдет авария на подстанции? Решением Советского районного суда Орла требования прокурора были удовлетворены. Облдепартамент здравоохранения обязали выделить детской больнице деньги, необходимые для обеспечения особой группы электроприёмников первой категории родильного дома дополнительным питанием от третьего независимого резервного источника. Детская больница со своей стороны обязана обеспечить роддом дополнительным независимым резервным источником электроснабжения.

Самое показательное, что облдепартамент продолжил гнуть свою линию и не согласился с решением суда, обжаловав его в апелляционном порядке. Орловским областным судом решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.