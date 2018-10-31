31 октября 2018



«Родина» обновила ряды

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

Региональное отделение партии «Родина» возглавил депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов.

Об этом стало известно 30 октября после общего собрания реготделения партии в Орловской области, на котором Игорь Коновалов был избран председателем совета регионального отделения ВПП «Родина». Кандидатура Игоря Коновалова на руководящую партийную должность была предложена председателем партии Алексеем Журавлевым.

Напомним, ранее региональное отделение возглавлял Геннадий Парахин, который во время избирательной кампании 2014 года снял с выборов губернаторов кандидатуру своего однопартийца Сергея Исакова, даже не сообщив об этом самому кандидату. Взамен Парахин получил в правительстве экс-губернатора Потомского должность начальника департамента промышленности и торговли, которую занимает по сей день.

В мае 2018 года Парахин был лишен партийного билета в связи «с утратой доверия председателя партии, невыполнением обязанностей председателя Совета регионального отделения: в частности, за невыполнение работы по подбору кандидатур для участия в выборах и за действия (бездействие), наносящие вред политическим интересам партии.

Наряду с избранием председателя совета реготделения общее собрание приняло решение принять в партийные ряды 26 человек.

 

 

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Опубликовано 31 Окт 2018 в 14:19. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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