«Родину» отдали бесплатно: областная КСП раскрыла тайны АИЖК

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

Областная Контрольно-счетная палата проверила деятельность регионального «Агентства ипотечного жилищного кредитования» (далее «АИЖК») за 2016 год. Если Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения, то руководство областного АИЖК оставило великого комбинатора далеко позади. Помнится, Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей мечтал всего лишь об одном миллионе. Из отчета КСП следует, что в АИЖК оперировали суммами не в миллионы, и даже не в десятки, а в сотни миллионов относительно честно изъятых рублей. «Орловская среда» знакомит читателей с итогами проверки аудиторов.

«Родину» не продали — «Родину»… подарили!!!

Главная сенсация, которую выявили аудиторы — деньги от сомнительной сделки по продаже кинотеатра «Родина» в Орле так и не были перечислены. То есть по сути кинотеатр «Родина» с земельным участком 25,38 соток по адресу ул. Московская, 32 — подарили! В этой сделке интересно все до запятой. Сумма продажи — 40,9 млн рублей. Дата сделки — декабрь 2015 года. Напомним, тогда АИЖК «продало» «Родину» компании «АСК Инжиниринг», аффилированной с гендиректором того же АИЖК, ныне находящимся под стражей Сергеем Кочергиным. Уже в следующем месяце — в январе 2016-го, «АСК Инжиниринг» зарегистрировал право собственности и на здание, и на земельный участок. И хотя денег областное агентство так и не увидело, никаких претензий по неисполнению условий договора к ООО «АСК Инжиниринг» не направлялось. При этом уже через полгода кинотеатр сменил владельца — новым хозяином родины стало ООО «Мостострой-66». Наше издание уже подробно писало об этом в материале «Синягов все-таки знал?» в номере №4 (452) от 15 февраля 2017 г.

Зачем мелочиться?

В шок повергают не только отдельные «операции» АИЖК, но и ситуация в этом обществе в целом. Объем проверенных КСП средств составил 376 миллионов 287 тысяч рублей. При этом было выявлено нарушений законодательства на общую сумму 157 миллионов 862 тысячи!

При этом было установлено, что в АИЖК сложилась отрицательная динамика по большинству финансово-экономических показателей. В частности, задолженность по ипотечным кредитам за 2015 год снизилась всего на 17,7% и составила 101,4 млн. рублей. А за 1 полугодие 2016 года упала сразу в 2 раза и составила 51,3 млн. рублей. В итоге начиная со 2-го квартала 2016 года АИЖК в связи с недостаточностью денежных средств не производило выдачу ипотечных займов и рефинансирование закладных. Картину дополняет тот факт, что просроченная задолженность по ипотечным займам за 1 полугодие 2016 года выросла сразу в 7,5 раз. Но и это не все: как отмечается в отчете КСП, общество практически не вело претензионно-исковую работу по взысканию длительной просроченной задолженности с заемщиков.

Как удалось выяснить КСП, на отдельном субсчете в АИЖК числятся займы с общей задолженностью по состоянию на 01.07.2016 в сумме 8,9 млн, рублей, выданные еще ООЦРО «Развитие» пяти юридическим и 96-и физическим лицам по программе «Славянские корни». Договоры на выдачу займов и предоставление обеспечения по ним, графики платежей с начисленными процентами отсутствуют. Соответственно, по этим займам не отслеживаются сроки их гашения, не производится начисление и взыскание процентов. В 2016 году основная часть займов по программе «Славянские корни» не гасилась — были лишь незначительные платежи.

Абсурдная бухгалтерия

Если у вас нет денег, то вы вряд ли будете давать кому-либо в долг. Это простая человеческая логика. Но в АИЖК, похоже, какая-то своя логика. Вот голые факты: в ходе проверки КСП удалось выяснить, что порядок выдачи займов юридическим лицам в АО «АИЖК Орловской области» отсутствует. В договорах на выдачу займов не указана цель их предоставления и обеспечение по возврату займов. Заявления организаций на получение займов также отсутствуют. При этом процентная ставка по займам юридическим лицам устанавливается АИЖК индивидуально по каждому заёмщику, и в большинстве случаях ниже ставки ЦБ РФ. В 2015 году выданы займы 6 организациям на общую сумму 33,95 млн. рублей, в 1 полугодии 2016 года — один займ ООО «АСК Инжиниринг» на сумму 3,5 млн. рублей.

Но самый абсурд в том, что параллельно с раздачей денег взаймы по ставке ниже центробанковской, АИЖК само брало деньги в долг: агентство заключало договоры об открытии кредитной линии под 15% годовых на финансирование затрат по строительству многоквартирных жилых домов. Хороший бизнес — брать кредиты в банке под высокий процент и выдавать средства «правильным» фирмам под низкий! Жаль, что результат такого бизнеса весьма предсказуем.

И еще немного абсурда

Великолепным выглядит и такой пункт из отчета КСП: «в нарушение устава обществом совершен ряд сделок, которые не были направлены на получение прибыли. Пояснений об их экономической целесообразности не получено». А между тем, в рамках этих сделок были заключены договоры на приобретение части доли в уставных капиталах. Вот только регистрация имущественных прав не производилась, «АИЖК» как владелец долей не числится. Дивидендов по вышеуказанным финансовым вложениям «АИЖК» также не получало.

Вместе с тем в 2016 году «АИЖК» заключило 3 договора на приобретение 16 объектов недвижимости и уступки права требования аренды земельного участка площадью 8 134 кв.м, под приобретенными объектами недвижимости на общую сумму 288,2 млн. рублей. Стоимость приобретаемого имущества предположительно могла быть завышена в 6 раз! Часть объектов недвижимого имущества приобретались с обременением. Из 16 приобретаемых объектов право собственности зарегистрировано за «АИЖК» только на 6 объектов. Таким образом, аудиторы КСП приходят к выводу, что при недостаточности денежных средств Акционерное общество приобретало непрофильные активы. Напомним, что АИЖК — это областная структура. И 96% процентов акций принадлежат Орловской области, а конкретно облдепартаменту имущества и земельных отношений. А руководитель этого департамента Андрей Синягов — одновременно председатель совета директоров АИЖК, и должен быть в курсе всех процессов, которые происходят в АИЖК.

Напомним, согласно законодательству высший орган управления акционерным обществом, каковым и является АИЖК, – общее собрание акционеров. В его функции входит в том числе и избрание ревизионной комиссии, которая каждый год должна проверять финансово-хозяйственную деятельность общества и составлять заключение по итогам проверки. В полномочия ревизионной комиссии входит проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета и многое другое. Разумеется, такая комиссия существует и в АИЖК. А учитывая, что в обществе проводилась ревизия — в областном департаменте не могли не знать ни о факте продажи «Родины», ни о том, что деньги за эту сделку не перечислены. Однако, областные власти продолжают упорно хранить молчание по поводу прикрытия сомнительных операций АИЖК.

Дольщики остались «за кадром»

Кроме озвученного всегда интересно посмотреть и на то, что осталось в тени. В отчете КСП мы не нашли ни строчки о ситуации с дольщиками, которые доверили свои деньги «АИЖК» и уже второй год не могут получить обещанные квартиры. Наше издание в последнем номере написало про дольщиков «АИЖК» — см. материал «Дольщики АИЖК: «Почему здесь нет Потомского?» И вот на минувшей неделе СУ СК по Орловской области начало доследственную проверку по сообщению нашей газеты о нарушении прав дольщиков при строительстве жилья на улице Панчука.

Напомним граждане, принимавшие участие в долевом строительстве жилых многоквартирных домов на улице Панчука в Орле, второй год не могут дождаться окончания строительства и введения в эксплуатацию данных объектов недвижимости. По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организована и проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников АО «АИЖК Орловской области» и ООО «Стройбюро» состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полный отчет областной КСП прозвучит на апрельской сессии областного совета и высока вероятность, что многие другие факты, выявленные аудиторами, также заинтересуют людей в погонах.

Сергей Миляхин

 

По следам наших публикаций. Сюда не зарастет народная тропа
Под тотальным контролем
Микрорайон-призрак
Опубликовано 19 Апр 2017 в 13:17. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 106

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"