«Родину» отдали бесплатно: областная КСП раскрыла тайны АИЖК

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

Областная Контрольно-счетная палата проверила деятельность регионального «Агентства ипотечного жилищного кредитования» (далее «АИЖК») за 2016 год. Если Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения, то руководство областного АИЖК оставило великого комбинатора далеко позади. Помнится, Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей мечтал всего лишь об одном миллионе. Из отчета КСП следует, что в АИЖК оперировали суммами не в миллионы, и даже не в десятки, а в сотни миллионов относительно честно изъятых рублей. «Орловская среда» знакомит читателей с итогами проверки аудиторов.

«Родину» не продали — «Родину»… подарили!!!

Главная сенсация, которую выявили аудиторы — деньги от сомнительной сделки по продаже кинотеатра «Родина» в Орле так и не были перечислены. То есть по сути кинотеатр «Родина» с земельным участком 25,38 соток по адресу ул. Московская, 32 — подарили! В этой сделке интересно все до запятой. Сумма продажи — 40,9 млн рублей. Дата сделки — декабрь 2015 года. Напомним, тогда АИЖК «продало» «Родину» компании «АСК Инжиниринг», аффилированной с гендиректором того же АИЖК, ныне находящимся под стражей Сергеем Кочергиным. Уже в следующем месяце — в январе 2016-го, «АСК Инжиниринг» зарегистрировал право собственности и на здание, и на земельный участок. И хотя денег областное агентство так и не увидело, никаких претензий по неисполнению условий договора к ООО «АСК Инжиниринг» не направлялось. При этом уже через полгода кинотеатр сменил владельца — новым хозяином родины стало ООО «Мостострой-66». Наше издание уже подробно писало об этом в материале «Синягов все-таки знал?» в номере №4 (452) от 15 февраля 2017 г.

Зачем мелочиться?

В шок повергают не только отдельные «операции» АИЖК, но и ситуация в этом обществе в целом. Объем проверенных КСП средств составил 376 миллионов 287 тысяч рублей. При этом было выявлено нарушений законодательства на общую сумму 157 миллионов 862 тысячи!

При этом было установлено, что в АИЖК сложилась отрицательная динамика по большинству финансово-экономических показателей. В частности, задолженность по ипотечным кредитам за 2015 год снизилась всего на 17,7% и составила 101,4 млн. рублей. А за 1 полугодие 2016 года упала сразу в 2 раза и составила 51,3 млн. рублей. В итоге начиная со 2-го квартала 2016 года АИЖК в связи с недостаточностью денежных средств не производило выдачу ипотечных займов и рефинансирование закладных. Картину дополняет тот факт, что просроченная задолженность по ипотечным займам за 1 полугодие 2016 года выросла сразу в 7,5 раз. Но и это не все: как отмечается в отчете КСП, общество практически не вело претензионно-исковую работу по взысканию длительной просроченной задолженности с заемщиков.

Как удалось выяснить КСП, на отдельном субсчете в АИЖК числятся займы с общей задолженностью по состоянию на 01.07.2016 в сумме 8,9 млн, рублей, выданные еще ООЦРО «Развитие» пяти юридическим и 96-и физическим лицам по программе «Славянские корни». Договоры на выдачу займов и предоставление обеспечения по ним, графики платежей с начисленными процентами отсутствуют. Соответственно, по этим займам не отслеживаются сроки их гашения, не производится начисление и взыскание процентов. В 2016 году основная часть займов по программе «Славянские корни» не гасилась — были лишь незначительные платежи.

Абсурдная бухгалтерия

Если у вас нет денег, то вы вряд ли будете давать кому-либо в долг. Это простая человеческая логика. Но в АИЖК, похоже, какая-то своя логика. Вот голые факты: в ходе проверки КСП удалось выяснить, что порядок выдачи займов юридическим лицам в АО «АИЖК Орловской области» отсутствует. В договорах на выдачу займов не указана цель их предоставления и обеспечение по возврату займов. Заявления организаций на получение займов также отсутствуют. При этом процентная ставка по займам юридическим лицам устанавливается АИЖК индивидуально по каждому заёмщику, и в большинстве случаях ниже ставки ЦБ РФ. В 2015 году выданы займы 6 организациям на общую сумму 33,95 млн. рублей, в 1 полугодии 2016 года — один займ ООО «АСК Инжиниринг» на сумму 3,5 млн. рублей.

Но самый абсурд в том, что параллельно с раздачей денег взаймы по ставке ниже центробанковской, АИЖК само брало деньги в долг: агентство заключало договоры об открытии кредитной линии под 15% годовых на финансирование затрат по строительству многоквартирных жилых домов. Хороший бизнес — брать кредиты в банке под высокий процент и выдавать средства «правильным» фирмам под низкий! Жаль, что результат такого бизнеса весьма предсказуем.

И еще немного абсурда

Великолепным выглядит и такой пункт из отчета КСП: «в нарушение устава обществом совершен ряд сделок, которые не были направлены на получение прибыли. Пояснений об их экономической целесообразности не получено». А между тем, в рамках этих сделок были заключены договоры на приобретение части доли в уставных капиталах. Вот только регистрация имущественных прав не производилась, «АИЖК» как владелец долей не числится. Дивидендов по вышеуказанным финансовым вложениям «АИЖК» также не получало.

Вместе с тем в 2016 году «АИЖК» заключило 3 договора на приобретение 16 объектов недвижимости и уступки права требования аренды земельного участка площадью 8 134 кв.м, под приобретенными объектами недвижимости на общую сумму 288,2 млн. рублей. Стоимость приобретаемого имущества предположительно могла быть завышена в 6 раз! Часть объектов недвижимого имущества приобретались с обременением. Из 16 приобретаемых объектов право собственности зарегистрировано за «АИЖК» только на 6 объектов. Таким образом, аудиторы КСП приходят к выводу, что при недостаточности денежных средств Акционерное общество приобретало непрофильные активы. Напомним, что АИЖК — это областная структура. И 96% процентов акций принадлежат Орловской области, а конкретно облдепартаменту имущества и земельных отношений. А руководитель этого департамента Андрей Синягов — одновременно председатель совета директоров АИЖК, и должен быть в курсе всех процессов, которые происходят в АИЖК.

Напомним, согласно законодательству высший орган управления акционерным обществом, каковым и является АИЖК, – общее собрание акционеров. В его функции входит в том числе и избрание ревизионной комиссии, которая каждый год должна проверять финансово-хозяйственную деятельность общества и составлять заключение по итогам проверки. В полномочия ревизионной комиссии входит проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета и многое другое. Разумеется, такая комиссия существует и в АИЖК. А учитывая, что в обществе проводилась ревизия — в областном департаменте не могли не знать ни о факте продажи «Родины», ни о том, что деньги за эту сделку не перечислены. Однако, областные власти продолжают упорно хранить молчание по поводу прикрытия сомнительных операций АИЖК.

Дольщики остались «за кадром»

Кроме озвученного всегда интересно посмотреть и на то, что осталось в тени. В отчете КСП мы не нашли ни строчки о ситуации с дольщиками, которые доверили свои деньги «АИЖК» и уже второй год не могут получить обещанные квартиры. Наше издание в последнем номере написало про дольщиков «АИЖК» — см. материал «Дольщики АИЖК: «Почему здесь нет Потомского?» И вот на минувшей неделе СУ СК по Орловской области начало доследственную проверку по сообщению нашей газеты о нарушении прав дольщиков при строительстве жилья на улице Панчука.

Напомним граждане, принимавшие участие в долевом строительстве жилых многоквартирных домов на улице Панчука в Орле, второй год не могут дождаться окончания строительства и введения в эксплуатацию данных объектов недвижимости. По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организована и проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия в действиях неустановленных лиц из числа сотрудников АО «АИЖК Орловской области» и ООО «Стройбюро» состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полный отчет областной КСП прозвучит на апрельской сессии областного совета и высока вероятность, что многие другие факты, выявленные аудиторами, также заинтересуют людей в погонах.

Сергей Миляхин