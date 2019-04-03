Родительская доля в оплате детских путевок не увеличится

Орловские профсоюзы отстояли интересы граждан.

Напомним, в декабре прошлого года Орловский горсовет в первом чтении принял решение о повышении родительской доли в оплате стоимости детских путевок в летние оздоровительные организации с 15 до 30%.

Депутаты объяснили эту меру дефицитом городского бюджета. Принятие подобного решения увеличило бы родительскую плату за путевку протяженностью в 21 день до 5500 рублей.

Несмотря на то, что предусмотрены льготы для ряда групп населения, такое повышение лишило бы часть семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным группам населения, возможности направить ребенка на отдых в загородные организации Орловской области. Это повлекло бы за собой ряд негативных социальных последствий нахождения детей на улице. Цена вопроса для города составляла чуть более 4 млн. рублей.

Федерация профсоюзов Орловской области выступила с заявлением о недопустимости такого повышения. Были направлены письма в администрацию города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов, губернатору и председателю правительства Орловской области, Орловский областной Совет народных депутатов.

Профсоюзная сторона поднимала этот вопрос на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на совещании при уполномоченном по правам человека Орловской области, в региональной Общественной палате, на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов, на личных встречах с руководством области и города.

Эта проблема неоднократно рассматривалась на различных профсоюзных совещаниях – на Президиуме ФПОО, на семинаре-совещании профсоюзного актива, посвященном организации летнего отдыха детей. На семинаре, состоявшемся в марте текущего года, представители администрации города подтвердили информацию о том, что процент родительской доли не пересмотрен и соответствующее решение выносится на сессию горсовета. В связи с этим по инициативе профактива был организован сбор подписей горожан, не согласных с повышением. Только за два дня было собрано более 1000 подписей, все подписные листы были направлены в Орловский городской Совет народных депутатов и Орловское региональное отделение ВПП «Единая Россия», чтобы народные избранники учли мнение своих избирателей при принятии решения. Была продолжена работа с заинтересованными органами власти и общественными объединениями.

В результате непопулярное решение было отменено.

Начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерина Данилевская заявила:

— Рассмотрев обращение профсоюзов, администрация города предлагает оставить в той же пропорции оказание меры соцподдержки, которая была в прошлом году. То есть родительская плата при организации летней оздоровительной кампании будет составлять 15%.

По информации пресс-центра ФПОО