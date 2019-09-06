Родителям орловских школьников напомнили про режим дня

Режим дня очень важен для школьников. Рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха позволяет сохранить высокую работоспособность очень долго. Поэтому ученик должен обязательно чередовать периоды труда и отдыха. Регулярно и полноценно питаться. Стараться вставать и ложиться спать в одно и тоже время. Утро начинать с зарядки. Побольше бывать на свежем воздухе и непременно двигаться (что очень актуально для современных детей, сидящих в своих гаджетах все свободное время).

Ритмичность свойственна человеку, отдельным его органам и системам. Поэтому организация и строгое соблюдение режима дня, предусматривающего переход от бодрствования ко сну и наоборот, выполнение гигиенических процедур, различные виды деятельности, отдых, прием пищи в одно и тоже время, создают наилучшие условия для жизни. Кстати, физиологический режим дня обоснован выработкой условных рефлексов, которые со временем закрепляются подчас на всю жизнь в виде устойчивых навыков и привычек и оказывают положительное влияние на функции организма: привычка ложиться спать в одно и то же время способствует быстрому засыпанию, организм лучше восстанавливает силы; прием пищи в определенное время способствует хорошему аппетиту и помогает лучше усвоению пищи.

Важным для школьника является количество и качество сна. Систематическое недосыпание может вызвать у школьника истощение нервной системы, снижение работоспособности и ослабление защитных сил организма. Для преодоления проблем с засыпанием ребенку необходимо ложиться спать в одно и то же время. Глубокому сну препятствуют все внешние раздражители: громкие разговоры, яркий свет, музыка. Также, желательно ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.) — напомнили в Роспотребнадзоре.