Роман Игнатушин получил «лавровый веник» за отписки на жалобы жителей

На рабочем совещании 23 мая замглавы городской администрации Роман Игнатушин в торжественной обстановке получил «лавровый веник» из рук жительницы, на жалобы которой давал отписку. Такой «непочетной» наградой в реготделении партии «Справедливая Россия» решили регулярно награждать чиновников различных уровней за формальные отписки на жалобы жителей.

Сити-менеджер Андрей Усиков отреагировал на вручение вполне предсказуемо: «Не обращайте внимания! Продолжаем совещание». Правда, потом он все же поинтересовался у подчиненного, за что ему вручили «награду». Роман Игнатушин бодро доложил, что жительница обращалась по поводу освещения и на ее жалобу отреагировали — освещение восстановили. Между тем, сами организаторы конкурса ранее пояснили, что из ответа чиновника совершенно невозможно было понять — выделены на это средства или нет, а также когда, что и где сделано.

— Мы решили продолжать конкурс и сделать вручение лаврового веника событием, которое будет периодически радовать орловцев, а чиновников заставит ответственнее работать с обращениями граждан. Надежда на улучшение ситуации есть, мы помним, как Андрей Усиков заявлял: «Бюрократ, прячущийся за бумажкой, скоро себя изживёт»! — пояснил депутат облсовета Руслан Перелыгин.

 

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Опубликовано 23 мая 2017 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

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