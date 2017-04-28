Роман Игнатушин получил «лавровый веник» за отписки на жалобы жителей

На рабочем совещании 23 мая замглавы городской администрации Роман Игнатушин в торжественной обстановке получил «лавровый веник» из рук жительницы, на жалобы которой давал отписку. Такой «непочетной» наградой в реготделении партии «Справедливая Россия» решили регулярно награждать чиновников различных уровней за формальные отписки на жалобы жителей.

Сити-менеджер Андрей Усиков отреагировал на вручение вполне предсказуемо: «Не обращайте внимания! Продолжаем совещание». Правда, потом он все же поинтересовался у подчиненного, за что ему вручили «награду». Роман Игнатушин бодро доложил, что жительница обращалась по поводу освещения и на ее жалобу отреагировали — освещение восстановили. Между тем, сами организаторы конкурса ранее пояснили, что из ответа чиновника совершенно невозможно было понять — выделены на это средства или нет, а также когда, что и где сделано.

— Мы решили продолжать конкурс и сделать вручение лаврового веника событием, которое будет периодически радовать орловцев, а чиновников заставит ответственнее работать с обращениями граждан. Надежда на улучшение ситуации есть, мы помним, как Андрей Усиков заявлял: «Бюрократ, прячущийся за бумажкой, скоро себя изживёт»! — пояснил депутат облсовета Руслан Перелыгин.