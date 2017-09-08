Роман Игнатушин уходит на повышение. Общественники категорически против

В группе «Без ям Орловщина» появилось сообщение, что зам главы городской администрации Роман Игнатушин уходит на повышение — замруководителя в региональный фонд капремонта. Эту информацию «Орловской среде» подтвердили собственные источники. Впрочем, в этой ситуации интересен не сам факт рокировки, сколько реакция на происходящее жителей города. В частности, в группе «Без ям Орловщина» пишут: «Считаем данный факт очередным крайне недальновидным решением исполнительной власти Орловской области. Де-юре и де-факто данное назначение для «нерадивого» и «профнепригодного» чиновника – «Главного специалиста Орловской области по отпискам» Романа Игнатушина по всем меркам является повышением по службе. Необходимо подчеркнуть, что депутатом горсовета г. Орла Евгением Косоговым трижды на сессиях горсовета ставился вопрос об его отставке в связи с провалами по всем направлениям, за которые он как замглавы администрации отвечает».

Авторы поста обращаются к врио губренатора Андрею Клычкову с просьбой провести служебную проверку по данному факту и не позволить данному чиновнику занять должность заместителя руководителя в региональном фонде капитального ремонта. По мнению жителей, от чьего имени выступают авторы сообщения, Роман Игнатушин «абсолютно не способен выполнять любые поручения и будет лишь заниматься отписками в рамках занимаемой должности».

«Орловская среда» в своей публикации «Отписано – и с плеч долой…» (в №37 (485) от 1 ноября 2017 г.) подробно рассказывала читателям, какие отписки использует Роман Игнатушин.