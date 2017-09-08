Роман Игнатушин ушел из администрации Орла

О кадровых изменениях сегодня, 7 ноября, на рабочем совещании сообщил глава администрации Александр Муромский. С 8 ноября освобожден от должности заместителя главы администрации города — начальника управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушин. Пока его обязанности возложены на первого заместителя Олега Минкина, — пояснили в пресс-службе горадминстрации.

Также, по словам Александра Муромского, в целях оптимизации будут сокращены должности двух советников главы. Каких именно — не уточняется.

Напомним, действия Романа Игнатушина на посту замглавы городской администрации неоднократно получали негативную оценку орловцев. Так, он одержал победу в конкурсе «Справедливой России» на отписки чиновников и получил награду — символический лавровый веник. Жители на общественных слушаниях выражали недовольство тем фактом, что после завершения одной программы по ремонту дворов, списки ожидавших своей очереди не были перенесены в новый проект. Хотя, по мнению жителей, это было бы и логично и избавило бы от лишних и ненужных собраний собственников. А депутат Евгений Косогов неоднократно ставил на сессии вопрос об освобождении Романа Игнатушина от занимаемой должности за серьезные промахи в реализации целого ряда программ, в частности, в эти дни продолжается ремонт дворовых территорий, который должен был завершиться 15 сентября.