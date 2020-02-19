Росгвардейцы обнаружили четырехлетнюю девочку одну на остановке

Инцидент произошел минувшим вечером в Железнодорожном районе города Орла.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрута обратили внимание на маленькую девочку, стоящую возле остановки общественного транспорта «Гипсовый комбинат». Правоохранители выяснили, что на улице девочка находится совершенно одна.

Испуганный ребенок не смог назвать свою фамилию и рассказать, где живет.

Один из сотрудников Росгвардии поместил девочку в автомобиль, где она согрелась, в это же время другой сотрудник попытался найти родственников малышки на близлежащей территории.

Далее правоохранители отправились в отделение полиции, где к поискам родителей ребенка приступили сотрудники ПДН ОП №1 по Железнодорожному району УМВД России по г.Орлу. Совместными усилиями их личность была установлена. В настоящее время проводится проверка по данному факту, информирует пресс-служба Росгвардии.