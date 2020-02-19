19 февраля 2020



Росгвардейцы обнаружили четырехлетнюю девочку одну на остановке

Инцидент произошел минувшим вечером в Железнодорожном районе города Орла.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрута обратили внимание на маленькую девочку, стоящую возле остановки общественного транспорта «Гипсовый комбинат». Правоохранители выяснили, что на улице девочка находится совершенно одна.

Испуганный ребенок не смог назвать свою фамилию и рассказать, где живет.

Один из сотрудников Росгвардии поместил девочку в автомобиль, где она согрелась, в это же время другой сотрудник попытался найти родственников малышки на близлежащей территории.

Далее правоохранители отправились в отделение полиции, где к поискам родителей ребенка приступили сотрудники ПДН ОП №1 по Железнодорожному району УМВД России по г.Орлу. Совместными усилиями их личность была установлена. В настоящее время проводится проверка по данному факту, информирует пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 19 Фев 2020 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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