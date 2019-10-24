Росгвардейцы предлагают орловцам сдать незарегистрированное оружие за деньги

С апреля 2013 года в Орловской области действует федеральная программа, согласно которой утвержден порядок выплаты вознаграждения за незаконно хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также определены размеры денежного вознаграждения, напоминает пресс-служба Росгвардии.

С начала текущего года на добровольной основе орловцы сдали восемь единиц гладкоствольного оружия; выплачено вознаграждение на сумму 40000 рублей.

Всем гражданам, добровольно сдавшим незарегистрированное оружие, разъясняется порядок освобождения от уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.