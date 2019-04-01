Росгвардейцы предотвратили кражу металла с территории орловского завода

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сигнал «тревога» поступил с территории завода, расположенного на Московском шоссе в Железнодорожном районе города Орла.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что двое неизвестных мужчин, внешне похожие на цыган, выносят металлические изделия с территории завода. Похищенные предметы злоумышленники планировали увезти в автомобиле ВАЗ -2101.

Погрузка металла не состоялась благодаря оперативному прибытию силовиков. 31-летний житель Орловской области и его 32-летний напарник были вовремя задержаны. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.