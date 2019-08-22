Росгвардейцы задержали 30-летнего орловца, укравшего компьютерные аксессуары

Росгвардейцы задержали молодого человека, совершившего кражу компьютерной гарнитуры и канцелярских принадлежностей.

Инцидент произошел в крупном торговом центре в Северном районе Орла.

Персонал ТЦ обратился к вневедомственной охране с просьбой задержать посетителя, попытавшегося пронести мимо кассовой зоны компьютерные аксессуары.

Правоохранители выяснили, что подозрительный гражданин — житель Орла, ему 30 лет. Молодой человек неоднократно привлекался за аналогичные проступки к административной ответственности.

В момент задержания он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства, информирует пресс-служба Росгвардии.