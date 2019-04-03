Росгвардейцы задержали хулигана, устроившего потасовку в храме

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел во время вечернего богослужения в одном из храмов Орла в Заводском районе.

Неизвестный гражданин громко кричал в храме, оскорблял окружающих, нецензурно выражался. Мужчина не реагировал на замечания и пытался вовлечь в конфликт прихожан.

Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место происшествия, предотвратили возможную драку, задержали хулигана и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

Задержанный 51-летний орловец находился в состоянии алкогольного опьянения и предпринимал неоднократные попытки воспротивиться действиям силовиков.