3 апреля 2019



Росгвардейцы задержали хулигана, устроившего потасовку в храме

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел во время вечернего богослужения в одном из храмов Орла в Заводском районе.

Неизвестный гражданин громко кричал в храме, оскорблял окружающих, нецензурно выражался. Мужчина не реагировал на замечания и пытался вовлечь в конфликт прихожан.

Сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место происшествия, предотвратили возможную драку, задержали хулигана и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

Задержанный 51-летний орловец находился в состоянии алкогольного опьянения и предпринимал неоднократные попытки воспротивиться действиям силовиков.

 

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Опубликовано 03 Апр 2019 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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