23 октября 2019



Росгвардейцы задержали орловца с фальшивой купюрой

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в Орле, в отделении одного из банков.

К сотруднику банка обратился один из посетителей с просьбой оказать помощь в оплате коммунальных услуг. Предъявив купюру номиналом 5000 рублей, мужчина якобы не обратил внимание на отсутствие признаков подлинности банкноты.

Заметив, что купюра вызвала подозрение у сотрудников банка, гражданин попытался покинуть здание  без объяснения причин.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался житель Орла 1977 года рождения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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Опубликовано 23 Окт 2019 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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