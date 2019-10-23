Росгвардейцы задержали орловца с фальшивой купюрой

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в Орле, в отделении одного из банков.

К сотруднику банка обратился один из посетителей с просьбой оказать помощь в оплате коммунальных услуг. Предъявив купюру номиналом 5000 рублей, мужчина якобы не обратил внимание на отсутствие признаков подлинности банкноты.

Заметив, что купюра вызвала подозрение у сотрудников банка, гражданин попытался покинуть здание без объяснения причин.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался житель Орла 1977 года рождения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.