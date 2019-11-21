21 ноября 2019



Росгвардейцы задержали водителя автомобиля, двигавшегося на большой скорости на спущенных колесах

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел минувшей ночью, в Железнодорожном районе города Орла.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на транспортное средство, передвигающееся с превышением скорости, без включенных фар и на спущенных колесах. Водитель автомобиля не отреагировал на требования остановиться и росгвардейцы начали преследование транспортного средства.

Водителя задержали возле АЗС на улице Ливенской.

Как оказалось, за рулем находился 20-летний орловец, без водительского удостоверения и документов, удостоверяющих личность, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности.

 

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Опубликовано 21 Ноя 2019 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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