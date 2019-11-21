Росгвардейцы задержали водителя автомобиля, двигавшегося на большой скорости на спущенных колесах

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел минувшей ночью, в Железнодорожном районе города Орла.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на транспортное средство, передвигающееся с превышением скорости, без включенных фар и на спущенных колесах. Водитель автомобиля не отреагировал на требования остановиться и росгвардейцы начали преследование транспортного средства.

Водителя задержали возле АЗС на улице Ливенской.

Как оказалось, за рулем находился 20-летний орловец, без водительского удостоверения и документов, удостоверяющих личность, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности.