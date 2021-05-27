27 мая 2021



Роспотребнадзор готов ответить на вопросы орловчан о детском отдыхе

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области с 31 мая по 11 июня проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, сообщает пресс-служба ведомства.

Задать вопросы можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора  («ЕКЦ») круглосуточно по телефону: 8 800 555 49 43, а также  с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45)  по телефонам горячих линий:

-в  г. Орле: 8 4862 41 83 45, 8 4862 42 26 75;

-в г. Мценск: 8 (48646)  4-15-39;

-в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

-в  п.Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

-в  п.Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Телефон горячей линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.

 

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Опубликовано 27 мая 2021 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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