Роспотребнадзор готов ответить на вопросы орловчан о детском отдыхе

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области с 31 мая по 11 июня проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, сообщает пресс-служба ведомства.

Задать вопросы можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») круглосуточно по телефону: 8 800 555 49 43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам горячих линий:

-в г. Орле: 8 4862 41 83 45, 8 4862 42 26 75;

-в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;

-в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

-в п.Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

-в п.Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Телефон горячей линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.