16 августа 2019



Роспотребнадзор напомнил орловцам о правильных ранцах для школьников

Самое ценное, что дается природой человеку – это здоровье. Одним из заболеваний, на формирование которого влияют факторы внутришкольной среды – это нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе нарушения осанки и более тяжелое заболевание – сколиоз. В связи с этим очень важно правильно выбрать школьный ранец.

При выборе ранцев и портфелей специалисты Роспотребнадзора обращают внимание родителей на следующее:

— ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Длина (высота) ученических ранцев для учащихся начальной школы должна быть 30-36 см, высота передней стенки – 22-26 см, ширина – 6-10 см, длина плечевого ремня – не менее 60-70 см, ширина плечевого ремня в верхней части – не менее 3,5-4 см. При этом допускается увеличение размеров не более, чем на 3 см.

— вес портфелей и ранцев должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 г, для обучающихся средних и старших классов – не более 1 кг;

— портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.

В целях профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо постоянно контролировать содержимое ранца школьника для того, чтобы в нем не было лишних и ненужных вещей.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов — более 1,5 кг, 3-4-х классов — более 2 кг, 5-6-х — более 2,5 кг, 7-8-х — более 3,5 кг, 9-11-х — более 4,0 кг.

Правильный выбор школьного ранца является одним из важных элементов в профилактике нарушения осанки у школьников.

 

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Опубликовано 16 Авг 2019 в 17:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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