Роспотребнадзор не выявил повышенного содержания ванадия возле полигона ТБО

Сотрудники Роспотребнадзора проверили сообщение общественной организации «Зеленый патруль» о высоком содержании тяжелого металла ванадия на городском полигоне твердых бытовых отходов, размещенного в СМИ.

По информации пресс-службы ведомства, был проведен отбор проб воды питьевой в д.Башковка, ближайшего населенного пункта к полигону ТБО, а также взяты образцы воды открытых водоемов (пруд в д.Ананьевка, р. Рыбница (в районе СНТ «Автомобилист»), р.Ока (100 м ниже от места впадения р.Рыбница), воды из наблюдательных скважин, расположенных выше и ниже самого места размещения отходов. Кроме того, проведено исследование пробы, отобранной в искусственном понижении рельефа севернее полигона (в 10 м от дренажной канавы).

Согласно результатам лабораторных исследований содержание ванадия в исследованных пробах составляет менее 0,005 мг/л (при гигиеническом нормативе в питьевой воде, воде водоемов — 0,1 мг/л). Таким образом информация общественной организации «Зеленый патруль» не нашла своего подтверждения.

 

Сотрудник МЧС Орловской области спас кошку
В Орле от удара током погиб рабочий
В Ливенском районе Орловской области добровольцы потушили пожар
Опубликовано 22 Июн 2018 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"