Роспотребнадзор не выявил повышенного содержания ванадия возле полигона ТБО

Сотрудники Роспотребнадзора проверили сообщение общественной организации «Зеленый патруль» о высоком содержании тяжелого металла ванадия на городском полигоне твердых бытовых отходов, размещенного в СМИ.

По информации пресс-службы ведомства, был проведен отбор проб воды питьевой в д.Башковка, ближайшего населенного пункта к полигону ТБО, а также взяты образцы воды открытых водоемов (пруд в д.Ананьевка, р. Рыбница (в районе СНТ «Автомобилист»), р.Ока (100 м ниже от места впадения р.Рыбница), воды из наблюдательных скважин, расположенных выше и ниже самого места размещения отходов. Кроме того, проведено исследование пробы, отобранной в искусственном понижении рельефа севернее полигона (в 10 м от дренажной канавы).

Согласно результатам лабораторных исследований содержание ванадия в исследованных пробах составляет менее 0,005 мг/л (при гигиеническом нормативе в питьевой воде, воде водоемов — 0,1 мг/л). Таким образом информация общественной организации «Зеленый патруль» не нашла своего подтверждения.