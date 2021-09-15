Роспотребнадзор ответил на самые частые вопросы про эпидемию гриппа

В начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. На сайте Роспотребнадзора появился подробнейший «разбор полетов» по всем вопросам относительно предстоящей вакцинации. Период с сентября по ноябрь — самое подходящее время для вакцинации, так как прививаться нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

В прошлом сезоне в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. Такая же ситуация наблюдалась и в других странах – или была спорадическая заболеваемость, или наблюдались небольшие локальные вспышки. Однако же, если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом.

Также важно помнить, что в сезон гриппа есть риск заразиться сразу двумя инфекциями — COVID-19 и гриппом. Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии. Именно два таких новых штамма вируса гриппа типа А были рекомендованы ВОЗ для включения в вакцины сезона 2021-2022 гг.

Какие штаммы войдут в состав вакцин от гриппа в этом году? Штаммовый состав вакцин этого года изменился, так как состав штаммов вирусов гриппа, которые идентифицировали в различных лабораториях мира, частично менялся на протяжении года. В новом сезоне, согласно рекомендациям ВОЗ, состав вакцин обновили. Часто стали регистрироваться штаммы вируса гриппа А — A/Wisconsin/588/2019, A/Cambodia/e0826360/2020, A/Victoria/2570/2019, практически не циркулировавшие в прошлом году. Они вошли в состав обновленных вакцин. Штаммы вируса гриппа типа В — B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013 — циркулировали и раньше. Поэтому они в неизменном виде вошли в состав вакцин будущего эпидемического сезона.

Чем отличаются трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа? В состав трехвалентных вакцин включены три штамма вируса гриппа: два штамма типа А и один типа В. В четырехвалентной вакцине добавлен еще один, четвертый штамм В. Поэтому четырехвалентные вакцины считаются более эффективными — так как они защищают от большего количества вариаций вируса.

Стоит помнить, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса. Это разные инфекции и разные вирусы. Для того чтобы защитить себя от гриппа и COVID-19 необходимо пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Интервал между этими разными вакцинами должен быть 1 месяц. Помните, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.

По клинической картине грипп и COVID-19 часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией.

Если вы еще не сделали прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, то сначала нужно пройти двухэтапную вакцинацию от коронавируса и, спустя месяц после введения второго компонента вакцины от COVID-19, провакцинироваться от гриппа. Если срок вакцинации от COVID-19 еще не подошел (например, вы перенесли эту инфекцию или проходили вакцинацию от коронавируса менее 6 месяцев назад, то можно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц прийти на вакцинацию от коронавируса.

Главное, что следует учесть при вакцинации, что интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее одного месяца.

От гриппа рекомендуется прививаться прежде всего тем, кто входит в группу риска по тяжелому течению этой инфекции: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.