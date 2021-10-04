Роспотребнадзор ответит на вопросы орловчан о вакцинации против гриппа и ОРВИ

В рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в период 04-15.10.2021г. специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области ответят на вопросы граждан о мерах специфической (вакцинация) и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в Российской Федерации.

Часы работы горячей линии: понедельник-пятница с 9-00 ч. до 17-00 ч.

Телефоны горячей линии:

Управление Роспотребнадзора по Орловской области – 42-91-82, 42-37-75

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области» — 77-06-89