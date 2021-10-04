4 октября 2021



Роспотребнадзор ответит на вопросы орловчан о вакцинации против гриппа и ОРВИ

В рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в период 04-15.10.2021г. специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области ответят на вопросы граждан о мерах специфической (вакцинация) и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в Российской Федерации.

Часы работы горячей линии: понедельник-пятница с 9-00 ч. до 17-00 ч.

Телефоны горячей линии:

Управление Роспотребнадзора по Орловской области – 42-91-82, 42-37-75

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области» — 77-06-89

Территориальный  отдел  в г.Мценске  (8 486 46) 4-15-39
Территориальный  отдел  в г.Ливны  (8 486 77) 7-13-34
Территориальный  отдел  в п.Верховье (8 486 76) 2-39-57
Территориальный  отдел  в п.Кромы  (8 486 43) 2-15-98

 

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Опубликовано 04 Окт 2021 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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