Роспотребнадзор по Орловской области проверил качество «новогодних» услуг и подарков

В преддверии Нового года Роспотребнадзор по Орловской области провел проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, оказанием услуг общественного питания, реализацией и формированием новогодних подарков.

По результатам проверок 65 объектов надзора нарушения обязательных требований выявлены на 28 объектах. Среди них: не соответствие гигиеническим требованиям показателей микроклимата, искусственного освещения; нарушение требований товарного соседства при реализации продукции; реализации кондитерской продукции без маркировки и с истекшим сроком годности.

По рассмотренным делам об административных правонарушениях вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе 21 в виде штрафа на общую сумму 55,4 тыс. рублей.

На кондитерскую продукцию объемом 17,1 кг, находившуюся в реализации без маркировки и с истекшим сроком годности, наложен арест, материалы для рассмотрения переданы в суд.

 

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Опубликовано 30 Дек 2016 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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