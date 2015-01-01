Роспотребнадзор по Орловской области проверил качество «новогодних» услуг и подарков

В преддверии Нового года Роспотребнадзор по Орловской области провел проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, оказанием услуг общественного питания, реализацией и формированием новогодних подарков.

По результатам проверок 65 объектов надзора нарушения обязательных требований выявлены на 28 объектах. Среди них: не соответствие гигиеническим требованиям показателей микроклимата, искусственного освещения; нарушение требований товарного соседства при реализации продукции; реализации кондитерской продукции без маркировки и с истекшим сроком годности.

По рассмотренным делам об административных правонарушениях вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе 21 в виде штрафа на общую сумму 55,4 тыс. рублей.

На кондитерскую продукцию объемом 17,1 кг, находившуюся в реализации без маркировки и с истекшим сроком годности, наложен арест, материалы для рассмотрения переданы в суд.